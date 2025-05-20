5 641 3
Один ударний безпілотник знищив військову автівку, боєкомплект, а також 9 російських військових. ВIДЕО
Український оператор FPV-дрона провів ефективну атаку на одному з напрямків фронту. Один ударний безпілотник знищив військову автівку, боєкомплект, який перевозили, а також дев’ятьох російських військових, які займалися транспортуванням спорядження.
Цей точний удар не лише зменшив бойові ресурси противника, а й завдав серйозних економічних втрат — ціна дрона в рази менша за сумарну вартість знищеного, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ananasiy
показати весь коментар20.05.2025 23:43 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Amber
показати весь коментар21.05.2025 00:09 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар21.05.2025 00:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль