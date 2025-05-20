Один ударний безпілотник знищив військову автівку, боєкомплект, а також 9 російських військових. ВIДЕО

Український оператор FPV-дрона провів ефективну атаку на одному з напрямків фронту. Один ударний безпілотник знищив військову автівку, боєкомплект, який перевозили, а також дев’ятьох російських військових, які займалися транспортуванням спорядження.

Цей точний удар не лише зменшив бойові ресурси противника, а й завдав серйозних економічних втрат — ціна дрона в рази менша за сумарну вартість знищеного, повідомляє Цензор.НЕТ.

