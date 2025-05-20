УКР
Один ударний безпілотник знищив військову автівку, боєкомплект, а також 9 російських військових. ВIДЕО

Український оператор FPV-дрона провів ефективну атаку на одному з напрямків фронту. Один ударний безпілотник знищив військову автівку, боєкомплект, який перевозили, а також дев’ятьох російських військових, які займалися транспортуванням спорядження.

Цей точний удар не лише зменшив бойові ресурси противника, а й завдав серйозних економічних втрат — ціна дрона в рази менша за сумарну вартість знищеного, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: ГУР перехопило наказ російського командира застосувати хімічну зброю проти Сил оборони України. АУДIО

армія рф (18528) ліквідація (4377) знищення (8055)
Называется - огоньку не желаете? Круто
20.05.2025 23:43 Відповісти
Нашим Воїнам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
21.05.2025 00:09 Відповісти
Москалю, вогнику не знайдеться?
21.05.2025 00:14 Відповісти
 
 