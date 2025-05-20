УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5244 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
6 684 16

ГУР перехопило наказ російського командира застосувати хімічну зброю проти Сил оборони України. АУДIО

Українські розвідники перехопили розмову, у якій командир російської армії наказує застосувати заборонену хімічну зброю для удару по позиціях Сил оборони України.

Відповідне перехоплення оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ньому командир окупаційної армії наказує атакувати позиції українських військ забороненою гуманітарним правом хімічною зброєю.

"Зажигалку бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать", – каже росіянин.

Увага! Присутня нецензурна лексика!

Також дивіться: "Крила Омеги" знищили гаубицю Д-30 і ліквідували особововий склад ворога в місцях накопичення. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18528) перехоплення (360) ГУР (643)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
І тому жоден нпз вже котрий місяць на немитій НЕ палає?
показати весь коментар
20.05.2025 22:24 Відповісти
+7
це, типу: ай яй яй?
от, як що б показали як гур продовжує нищити генералів, самокатами, то ......
чи, що там з кацапською нафтою.
всьо? у гур закінчилися можливості? чи хтось надав наказ припинити? буданов?
показати весь коментар
20.05.2025 22:23 Відповісти
+5
Воювати всім чим зможеш - тільки так у війни і перемагають !
показати весь коментар
20.05.2025 22:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про це Трамп з путіним дві годони домовлялися?!
показати весь коментар
20.05.2025 22:21 Відповісти
Воювати всім чим зможеш - тільки так у війни і перемагають !
показати весь коментар
20.05.2025 22:23 Відповісти
І тому жоден нпз вже котрий місяць на немитій НЕ палає?
показати весь коментар
20.05.2025 22:24 Відповісти
Можливо тому що не прилітає на Банкову , чи в мости через Дніпро ...?
показати весь коментар
20.05.2025 22:25 Відповісти
це, типу: ай яй яй?
от, як що б показали як гур продовжує нищити генералів, самокатами, то ......
чи, що там з кацапською нафтою.
всьо? у гур закінчилися можливості? чи хтось надав наказ припинити? буданов?
показати весь коментар
20.05.2025 22:23 Відповісти
генерал їрмак
показати весь коментар
21.05.2025 08:27 Відповісти
А хто перехопив? гогілашвілі, коханець буданги?
показати весь коментар
20.05.2025 22:26 Відповісти
Vik Tor #521724 ти де? Спиш? Бєгом піші, что ето враньйо! Я за тєбя кацапов тут отбєлівать должен?
показати весь коментар
20.05.2025 22:28 Відповісти
Свого часу Вінстон Черчиль попередив тодішнє ***** - Гітлєра:
«У разі спроби застосування німцями хімічної зброї проти британських військ, я заллю всю Німеччину шаром іприту в п'ять дюймів. »
Німецьке ***** поняло.
показати весь коментар
20.05.2025 22:34 Відповісти
Якщо ГУР перехопило цей наказ, то і Західні Партнери та США, мають теж, це перехоплення!
У трампа в голові, червоні лінії ??!
показати весь коментар
20.05.2025 22:55 Відповісти
Коли кацапи застосувавли хімічну зброю в Сирії, тут в Україні нарід дуже переймався?
показати весь коментар
20.05.2025 22:57 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.05.2025 07:03 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
21.05.2025 07:45 Відповісти
От і цьрму покидьку скоро подаруть квиток на концерт!
показати весь коментар
21.05.2025 08:54 Відповісти
 
 