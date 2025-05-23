Удар артиллерии 66-й бригады по месту скопления пехоты оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Артиллеристы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго нанесли удар по месту скопления вражеской пехоты на Лиманском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг на Лиманском направлении продолжает движение малыми группами и пытается накапливать свой личный состав в посадках и населенных пунктах рядом с линией боевого соприкосновения. Как только место такого накопления противника обнаружено, по нему немедленно отрабатывает наша артиллерия.
На видео - боевая работа 1-й батареи самоходного артиллерийского дивизиона 66 бригады.
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показать весь комментарий23.05.2025 21:41 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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