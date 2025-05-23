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Удар артилерії 66-ї бригади по місцю накопичення піхоти окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Артилеристи 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго завдали удару по місцю накопичення ворожої піхоти на Лиманському напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог на Лиманському напрямку продовжує рух малими групами й намагається накопичувати свій особовий склад у посадках та населених пунктах поряд з лінією бойового зіткнення. Щойно місце такого накопичення противника виявлено, по ньому негайно відпрацьовує наша артилерія. 

На відео - бойова робота 1-ї батареї самохідного артилерійського дивізіону 66 бригади.

Також дивіться: Російська БМП-3 з десантом, яка рухалася до позицій 66-ї ОМБр, горить на дорозі. ВIДЕО

Автор: 

артилерія (795) 66 окрема механізована бригада (30) війна в Україні (4546)


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23.05.2025 21:41 Відповісти
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23.05.2025 21:45 Відповісти
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23.05.2025 22:16 Відповісти
 
 