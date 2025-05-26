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В Виннице загорелось здание ТЦК. ВИДЕО
В Виннице загорелось здание городского ТЦК и СП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на месте уже работают пожарные. Причина пожара пока что неизвестна.
Топ комментарии
+52 Петрик Похмільський
показать весь комментарий26.05.2025 09:23 Ссылка
+28 Oleg Iskra #524012
показать весь комментарий26.05.2025 09:25 Ссылка
+25 Папєрєднік
показать весь комментарий26.05.2025 09:33 Ссылка
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Якщо так - то я перший буду донатити бувшим тцкашникам на патрони.
По-друге після роботи в військоматі, якось інакше починаєш сприймати реальність, часом починає здаватися, що ти всемогутній 💪🏻
У характері з'являється нотка нахабства та вседозволеності
Там вже був проміжний сервер.
Дідусь нинішньої «Держава в
ОПісмарфоні»