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В Виннице загорелось здание ТЦК. ВИДЕО

В Виннице загорелось здание городского ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на месте уже работают пожарные. Причина пожара пока что неизвестна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина после визита в ТЦК Ужгорода оказался в реанимации с травмой головы: военкомат говорит, что ему "внезапно стало плохо". ВИДЕО

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Винница (729) Винницкая область (1041) пожар (5968) мобилизация (2800) ТЦК (588) Винницкий район (17)


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Топ комментарии
+52
Білий дим, вибрали нового воєнкома.
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26.05.2025 09:23
+28
Можливо, разом із всіма документами на відстрочки та бронювання. І як говорив один відомий персонаж: "давай по новой" , несіть знову бабло.
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26.05.2025 09:25
+25
А хто такі уклоністи? Цивільні? Чи чмоні в формі які займаються ганебною бусифікацією ?
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26.05.2025 09:33
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Є версія що співробітникам тцк стало дуже соромно і вони таким чином вирішили піти на фронт - спалили кантору - значить немає де працювати - военкому немає вибору -всім складом в штурмову бригаду.
Якщо так - то я перший буду донатити бувшим тцкашникам на патрони.
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26.05.2025 10:02 Ответить
Бувших ТЦКшників, як і ментів, не буває
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26.05.2025 10:06 Ответить
цікаво..... а можете назвати заклад де готують військоматчиків чи ТЦКашників? зазделегіть дякую.
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26.05.2025 10:10 Ответить
Ну по-перше, ТЦКшник - це не професія, це стан душі 😅
По-друге після роботи в військоматі, якось інакше починаєш сприймати реальність, часом починає здаватися, що ти всемогутній 💪🏻
У характері з'являється нотка нахабства та вседозволеності
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26.05.2025 10:28 Ответить
я просив назвати заклад де вчать на тцкашників. бо де вчать на мєнтов я знаю. а ти їх поєднав. ну так я чекаю. і вивчи що таке ВОС.
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26.05.2025 15:00 Ответить
Як сказав Сенека: "Мрія колишнього раба - мати більше рабів"
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27.05.2025 10:52 Ответить
Можливо таким чином замітають сліди. Хто зна, хоча зараз все в електронних базах даних. Але в свій час ригоанали тай теж бюлетені палили
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26.05.2025 10:04 Ответить
Нащо?
Там вже був проміжний сервер.
Дідусь нинішньої «Держава в ОПі смарфоні»
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26.05.2025 10:08 Ответить
Електронна база знищується/змінюється ще швидше в кілька кліків , а потім спробуй доведи, що ти дійсно подавав якісь документи і маєш на щось право.
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26.05.2025 10:10 Ответить
фьодоров по УЗ знает как нужную инфу удалить с серваков
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26.05.2025 11:43 Ответить
За халатність щодо правил пожежної безпеки, що призвела до пожежі, всіх винних відправити на фронт!!!
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26.05.2025 10:07 Ответить
В ході розслідування з"ясується, що "винні" по документами вже давно не працюють.
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26.05.2025 10:12 Ответить
татарова з малюком робота! ))
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26.05.2025 10:20 Ответить
Хтось із мобілізованих димовуху запалив.
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26.05.2025 10:21 Ответить
Як варіант. старі советськи лінійки, або пласмаса з нєваляшки перемотана газетою, якщо кинути у вентиляцію, то по ідеї мають всіх вивести з приміщення, а там могла чиясь доля вирішуватись.
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26.05.2025 10:30 Ответить
Згоріла від сорому!
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26.05.2025 10:37 Ответить
тут уже радуйся - не радуйся, репутацию уже не спасти. Выход только один, разгон и переаттестация, чтобы вычистить всех мусоров, беркутов и прочих антимайдановцев с кугутами. Другого выхода нет.
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26.05.2025 11:26 Ответить
Упоролся что ли?? Скоро это будет российским военкоматом и работать будут те же люди, мобилизировать будут в российскую армию))))
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26.05.2025 17:45 Ответить
Как вода в Тисе, не холодная?
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26.05.2025 18:26 Ответить
Какое мне дело до той речки? Я начал жить и работать в другой стране,еще до большой войны. Это ж вы и задницы своей не подняли, чтоб изменить жизнь к лучшему. Ну вот получаете плоды своего бездействия. Заслужили
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27.05.2025 00:29 Ответить
какой ты проницательный, крррва бобр)) сидим тут тебе завидуем чорной завистью)) Зубы все на месте, не дорого лечить?))
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27.05.2025 10:56 Ответить
Так опалювальний сезон, якби вже закінчився...)
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26.05.2025 12:53 Ответить
Говорять, що рядом знайшли банер зі словами , "ТЦК зачинено, всі пішли на фронт!"
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26.05.2025 15:25 Ответить
Оця вся споруда належить ТЦК? Чи не занадто шикарно вони устроїлися?
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26.05.2025 17:38 Ответить
По Тик-току уже разнесли что там обстрел был из гранатомета. погибших 40 штук))00 услышал эти новости от знакомого, чуть лицо не пробил рукой от стыда, так рождается ИПСО...
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26.05.2025 18:10 Ответить
Щось підорки обмивали і недопалок хтось кинув у мусорне відро зі справами "заплатівших і отпущенних".
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27.05.2025 10:55 Ответить
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