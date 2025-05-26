В Виннице загорелось здание ТЦК. ВИДЕО

В Виннице загорелось здание городского ТЦК и СП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на месте уже работают пожарные. Причина пожара пока что неизвестна.

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