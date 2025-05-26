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Новини Відео Пожежі в Україні
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У Вінниці загорілася будівля ТЦК. ВIДЕО

У Вінниці загорілася будівля місевого ТЦК та СП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місці вже працюють пожежники. Причина пожежі поки що невідома.

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Автор: 

Вінниця (626) Вінницька область (1023) пожежа (4350) мобілізація (3100) ТЦК та СП (634) Вінницький район (19)


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Топ коментарі
+52
Білий дим, вибрали нового воєнкома.
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26.05.2025 09:23
+28
Можливо, разом із всіма документами на відстрочки та бронювання. І як говорив один відомий персонаж: "давай по новой" , несіть знову бабло.
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26.05.2025 09:25
+25
А хто такі уклоністи? Цивільні? Чи чмоні в формі які займаються ганебною бусифікацією ?
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26.05.2025 09:33
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Є версія що співробітникам тцк стало дуже соромно і вони таким чином вирішили піти на фронт - спалили кантору - значить немає де працювати - военкому немає вибору -всім складом в штурмову бригаду.
Якщо так - то я перший буду донатити бувшим тцкашникам на патрони.
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26.05.2025 10:02 Відповісти
Бувших ТЦКшників, як і ментів, не буває
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26.05.2025 10:06 Відповісти
цікаво..... а можете назвати заклад де готують військоматчиків чи ТЦКашників? зазделегіть дякую.
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26.05.2025 10:10 Відповісти
Ну по-перше, ТЦКшник - це не професія, це стан душі 😅
По-друге після роботи в військоматі, якось інакше починаєш сприймати реальність, часом починає здаватися, що ти всемогутній 💪🏻
У характері з'являється нотка нахабства та вседозволеності
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26.05.2025 10:28 Відповісти
я просив назвати заклад де вчать на тцкашників. бо де вчать на мєнтов я знаю. а ти їх поєднав. ну так я чекаю. і вивчи що таке ВОС.
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26.05.2025 15:00 Відповісти
Як сказав Сенека: "Мрія колишнього раба - мати більше рабів"
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27.05.2025 10:52 Відповісти
Можливо таким чином замітають сліди. Хто зна, хоча зараз все в електронних базах даних. Але в свій час ригоанали тай теж бюлетені палили
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26.05.2025 10:04 Відповісти
Нащо?
Там вже був проміжний сервер.
Дідусь нинішньої «Держава в ОПі смарфоні»
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26.05.2025 10:08 Відповісти
Електронна база знищується/змінюється ще швидше в кілька кліків , а потім спробуй доведи, що ти дійсно подавав якісь документи і маєш на щось право.
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26.05.2025 10:10 Відповісти
фьодоров по УЗ знает как нужную инфу удалить с серваков
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26.05.2025 11:43 Відповісти
За халатність щодо правил пожежної безпеки, що призвела до пожежі, всіх винних відправити на фронт!!!
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26.05.2025 10:07 Відповісти
В ході розслідування з"ясується, що "винні" по документами вже давно не працюють.
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26.05.2025 10:12 Відповісти
татарова з малюком робота! ))
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26.05.2025 10:20 Відповісти
Хтось із мобілізованих димовуху запалив.
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26.05.2025 10:21 Відповісти
Як варіант. старі советськи лінійки, або пласмаса з нєваляшки перемотана газетою, якщо кинути у вентиляцію, то по ідеї мають всіх вивести з приміщення, а там могла чиясь доля вирішуватись.
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26.05.2025 10:30 Відповісти
Згоріла від сорому!
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26.05.2025 10:37 Відповісти
тут уже радуйся - не радуйся, репутацию уже не спасти. Выход только один, разгон и переаттестация, чтобы вычистить всех мусоров, беркутов и прочих антимайдановцев с кугутами. Другого выхода нет.
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26.05.2025 11:26 Відповісти
Упоролся что ли?? Скоро это будет российским военкоматом и работать будут те же люди, мобилизировать будут в российскую армию))))
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26.05.2025 17:45 Відповісти
Как вода в Тисе, не холодная?
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26.05.2025 18:26 Відповісти
Какое мне дело до той речки? Я начал жить и работать в другой стране,еще до большой войны. Это ж вы и задницы своей не подняли, чтоб изменить жизнь к лучшему. Ну вот получаете плоды своего бездействия. Заслужили
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27.05.2025 00:29 Відповісти
какой ты проницательный, крррва бобр)) сидим тут тебе завидуем чорной завистью)) Зубы все на месте, не дорого лечить?))
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27.05.2025 10:56 Відповісти
Так опалювальний сезон, якби вже закінчився...)
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26.05.2025 12:53 Відповісти
Говорять, що рядом знайшли банер зі словами , "ТЦК зачинено, всі пішли на фронт!"
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26.05.2025 15:25 Відповісти
Оця вся споруда належить ТЦК? Чи не занадто шикарно вони устроїлися?
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26.05.2025 17:38 Відповісти
По Тик-току уже разнесли что там обстрел был из гранатомета. погибших 40 штук))00 услышал эти новости от знакомого, чуть лицо не пробил рукой от стыда, так рождается ИПСО...
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26.05.2025 18:10 Відповісти
Щось підорки обмивали і недопалок хтось кинув у мусорне відро зі справами "заплатівших і отпущенних".
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27.05.2025 10:55 Відповісти
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