У Вінниці загорілася будівля ТЦК. ВIДЕО

У Вінниці загорілася будівля місевого ТЦК та СП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місці вже працюють пожежники. Причина пожежі поки що невідома.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік після візиту до ТЦК Ужгорода опинився у реанімації з травмою голови: військкомат каже, що йому "раптово стало зле". ВIДЕО