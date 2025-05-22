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Новини Відео Протиправні дії ТЦК
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Чоловік після візиту до ТЦК Ужгорода опинився у реанімації з травмою голови: військкомат каже, що йому "раптово стало зле". ВIДЕО

Після візиту до Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік опинився в лікарні з травмою голови та перебуває у важкому стані. У військкоматі пояснили, що чоловіку стало зле під час перебування в приміщенні ТЦК.

Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП та оприлюднив відео, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік дійсно перебував на території Ужгородського РТЦК та СП з метою уточнення його військово-облікових даних та встановлення його придатності до військової служби.

"Під час перебування в приміщенні центру, як зафіксовано на відео з камер спостереження, чоловіку раптово стало зле. Він впав на підлогу та зазнав травми голови. Військовослужбовці РТЦК та СП негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка оперативно прибула на місце. Після надання первинної допомоги чоловік самостійно вийшов з приміщення у супроводі медиків та був доставлений до медичного закладу", - розповіли в ТЦК.

У військкоматі додали, що жодного фізичного чи психологічного тиску з боку представників РТЦК та СП до вказаного громадянина не застосовувалося, а усі дії здійснювалися виключно в "межах чинного законодавства та регламентованих процедур".

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Що кажуть рідні чоловіка?

Мати постраждалого у коментарі місцевому виданню "Громада Закарпаття", розповіла, що її сина, 1985 року народження, мобілізували після затримання на вулиці 17 травня, а ввечері він уже перебував із розбитою головою у реанімаційному відділенні.

"Я зателефонувала синові. Він підняв слухавку, сказав, що перебуває на третьому поверсі Ужгородського ТЦК. Пізніше повідомив, що пройшов рентген і наразі проходить військово-лікарську комісію (ВЛК). Говорив спокійно, без нарікань. Хоча в армії він не служив, оскільки у 2004 році йому діагностували хворобу Рейно (ангіоневроз), яка в мирний час визнається підставою для звільнення від служби, у воєнний час, як видно, цього недостатньо. Жодної повістки він не отримував.

Після проходження ВЛК, Василь повідомив, що визнаний обмежено придатним, і має зайти в ще один кабінет, аби дізнатися, чи його відпустять, чи кудись відправлять. Пізніше він зателефонував своїй сестрі Ані та сказав зібрати речі – його мали кудись везти", - розповідає жінка.

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За її словами, після ще одного дзвінка сину його голос став млявим, неприродним, він говорив ніби в напівнепритомному стані та казав, що йому трохи погано.

Вона розповідає, що її сина доставили до приймального відділення міської клінічної лікарні, а на голові була велика гематома.

Через декілька днів лікар зробив КТ – виявив забій лобної частини головного мозку та крововилив у мозок. Крім того, були синці на животі та на плечі, сліди ніби від удару ліктем.

Чоловікові провели термінову операцію. Зараз він перебуває у важкому стані. 

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Автор: 

Ужгород (343) ТЦК та СП (622) Закарпатська область (2067) Ужгородський район (7)


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Топ коментарі
+38
На відео впав на спину, а КТ показало "забій лобної частини головного мозку та крововилив у мозок. Крім того, були синці на животі та на плечі, сліди ніби від удару ліктем." Щось тут не сходиться. Мабуть, все таки, падіння було наслідком тих травм, які показало КТ.
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22.05.2025 21:18
+33
А чому у відео пропав кусок? Відео проскакує.
Загалом як завжди віримо, я повірив.
Упав на спину і заробив синці на пузі.
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22.05.2025 21:19
+29
Ти ще скажи що якби вони не побили, побили би буряти..кончене.
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22.05.2025 21:21
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Реально шматка відео немає і допомога поспішає з усих сил, особливо дама яка йде по коридору
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22.05.2025 22:32 Відповісти
Я не спец. Але навіть мені зрозуміло, видно, що відео вирізане. Щось він різко почав падати.
Тільки не кажіть мені, що у нього епілепсія. Я знаю що це і як людина падає.
Тут явно вирізана частина відео. Швидше всього його вдарили і він впав. А момент удару підчистили.
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22.05.2025 22:52 Відповісти
Важко уявити, що ці виродки будуть робити з людьми, коли навчаться користуватись штучним інтелектом для редагування.
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22.05.2025 23:01 Відповісти
На кого розрахована ця показуха на відео? Невже вони думають, що так важко помітити склейку? Я вже мовчу про таймер.
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22.05.2025 23:26 Відповісти
Не хвилюйтесь, скоро відчуєте як россійське "ТЦК" робить свою роботу. ))) Навіть не сумніваюся що рф досягне своїх цілей, шкода тільки українських військових, а от це суспільство - ні. Тотальна деградація та виродження нації....
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22.05.2025 23:31 Відповісти
Добре, що ти собі знайшов де відсидітись
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23.05.2025 00:36 Відповісти
Я своє життя почав будувати в іншій країні ще до війни, тому що елементарно не хотів жити серед людей які навіть сміття не можуть донести до баку, а залишають у під'їзді або взагалі викидають через вікно. Ви же пишете мені з України , сидячі у хаті, то хто з нас відсиджується ????
Україна завжди була дном, але ти і подібні тобі, 30 років сиділи і нічого не робили.
Не хочеш захищати цю країну? В тебе і подібних до тебе був 2021 та початок 2022 року щоб виїхати, але ви навіть дупи своєї не підняли. Коли почалась велика війна, щось не спостерігав я ниття в інтернеті, а розпочалось воно, коли порушився звичний спосіб вашого життя. Коли прийшло усвідомлення що йти воювати повинні не лише добровольці.

Росія прийде та покаже тобі як нову батьківщину потрібно любити.
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23.05.2025 16:37 Відповісти
Як погода в Кракові? Тотально вироджується чи ні?
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23.05.2025 01:08 Відповісти
+ 💯!

.
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23.05.2025 01:08 Відповісти
йди н***, тролятина
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23.05.2025 06:58 Відповісти
нах ти мені вср***я . троль йди нах!
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23.05.2025 07:09 Відповісти
впав на звездюліну, бувае
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22.05.2025 23:32 Відповісти
Впадеш і ти йолопе...
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23.05.2025 01:59 Відповісти
а ти сдохнеш як хробак....
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23.05.2025 22:05 Відповісти
Йолопе на більше мізків не вистачило?
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23.05.2025 22:22 Відповісти
послизнувся на салі..
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23.05.2025 11:20 Відповісти
Доки будуть продовжуватися безчинства тцк?
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23.05.2025 01:00 Відповісти
поки не закінчиться війна
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23.05.2025 01:09 Відповісти
Війна тцк з народом? Логічно.
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23.05.2025 01:15 Відповісти
тцк з народу..
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23.05.2025 11:19 Відповісти
ТЦК було стільки разів зловлене на брехні ,що їм не вірять вже навіть в тих нечастих випадках ,коли вони говорять правду.
Ще пам'ятаю як в 2023 році ,коли тцкашника в львівському суді випустили за побиття людини під домашній арешт - його "колєгі" - кричали "Слава Україні " ще тоді подумав ,що країна повернула не туди...
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23.05.2025 01:14 Відповісти
Редакція Цензор. Поясніть, а навіщо ви потерли коментарі Nemuritor #603958 &*
Ветеран, УБД, інвалід з ампутацією, медик, що після звільнення повернувся в систему медичного бізнесу.
А ви його стираєте.
Є у вас совість?
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23.05.2025 01:51 Відповісти
Ми можемо поспілкуватися особисто? Я не знайшов можливості на цензорі зв'язатись особисто. Також хотів поспілкуватися Юрієм Бутусовим, але без телеграма, тіктока, ютуба та інщого такої можливості немає.
Буду радий повідомленню на емейл: [email protected]
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23.05.2025 02:33 Відповісти
Вибачте, нецікаво. І я не Бутусов.
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23.05.2025 02:52 Відповісти
На кожному кроці ТЦК відловлюють в Ужгороді Людей як собак !
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23.05.2025 01:56 Відповісти
Тому що собаки сховались під юбками
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23.05.2025 08:40 Відповісти
Або за бронею / багатодітністю / пенсією
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23.05.2025 14:07 Відповісти
за ботами квована жидомойщі
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24.05.2025 12:23 Відповісти
Слава ТЦК )))
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23.05.2025 06:10 Відповісти
як тільки тцк, то зразу збігається зграя «патріотів» від медведчука, шарія, люсі... та інших портянок..
випадковість..?
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23.05.2025 11:18 Відповісти
Дуже показово, Коли якісь випадки з тцк, налітають сотні у коментарі, а коли відео де захищають цю країну, то дай боже щоб 20-30 коментарів було зі словами подяки та підтримки. Ось таке воно - українське суспільство)))))
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23.05.2025 16:43 Відповісти
Чудні справи твої,Господи...От нічого людині не хибіло,а як попадає в тцк - так або забої,або взагалі-передчасна але ніяк не пов'язана з цим місцем смерть.Мабуть, пороблено?
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23.05.2025 11:23 Відповісти
Помер від страху.
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23.05.2025 12:22 Відповісти
Подивіться на секундомер камери. Від 11 до 17 секунди проскакують, як раз момент падіння за секунду, далі відлік нормалізується. Я не спец, але якось дивно.
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23.05.2025 19:25 Відповісти
Вкотре повторю, що ми програємО і програЄмо тільки через те, що відношення до людей як до мусора. Іде показушна декомунізація/десовєтізація, а головне - відношення до людини - лишається совковим. Отямтеся! Ніхто не зобов'язаний вмирати за державу! Тільки і виключно з особистих переконань! Ніхто і нічого державі не винен - у нас не совок. Навпаки, держава навколішках має вмовляти громадянина ризикувати життям за неї! Забезпечувати такі привілеї і в такий спосіб щоб найменшого сумніву не виникали, що якщо ти загинеш - твої діти будуть забезпечені довіку і матимуть права на прядок вище, ніж ота шобла зелено-шоколадних ефективних мереджерів, чиновників, бандюків і іже з ними. Командири всіх ланок повинні особисто звітувати родичам за кожне життя - конкретно і детально: чому був направлений туди, хто наказав, де наказ, для чого проводилися ці дії, оцінка тактичної і стратегічної доцільності. А про ТЦК варто і казати - ці повинні взагалі пилинки здувати з людей. І ще раз повторюсь, це складно, ризиковано і може привести до поразки, але буде хоч який шанс.
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24.05.2025 14:04 Відповісти
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