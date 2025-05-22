Чоловік після візиту до ТЦК Ужгорода опинився у реанімації з травмою голови: військкомат каже, що йому "раптово стало зле". ВIДЕО
Після візиту до Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік опинився в лікарні з травмою голови та перебуває у важкому стані. У військкоматі пояснили, що чоловіку стало зле під час перебування в приміщенні ТЦК.
Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП та оприлюднив відео, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чоловік дійсно перебував на території Ужгородського РТЦК та СП з метою уточнення його військово-облікових даних та встановлення його придатності до військової служби.
"Під час перебування в приміщенні центру, як зафіксовано на відео з камер спостереження, чоловіку раптово стало зле. Він впав на підлогу та зазнав травми голови. Військовослужбовці РТЦК та СП негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка оперативно прибула на місце. Після надання первинної допомоги чоловік самостійно вийшов з приміщення у супроводі медиків та був доставлений до медичного закладу", - розповіли в ТЦК.
У військкоматі додали, що жодного фізичного чи психологічного тиску з боку представників РТЦК та СП до вказаного громадянина не застосовувалося, а усі дії здійснювалися виключно в "межах чинного законодавства та регламентованих процедур".
Що кажуть рідні чоловіка?
Мати постраждалого у коментарі місцевому виданню "Громада Закарпаття", розповіла, що її сина, 1985 року народження, мобілізували після затримання на вулиці 17 травня, а ввечері він уже перебував із розбитою головою у реанімаційному відділенні.
"Я зателефонувала синові. Він підняв слухавку, сказав, що перебуває на третьому поверсі Ужгородського ТЦК. Пізніше повідомив, що пройшов рентген і наразі проходить військово-лікарську комісію (ВЛК). Говорив спокійно, без нарікань. Хоча в армії він не служив, оскільки у 2004 році йому діагностували хворобу Рейно (ангіоневроз), яка в мирний час визнається підставою для звільнення від служби, у воєнний час, як видно, цього недостатньо. Жодної повістки він не отримував.
Після проходження ВЛК, Василь повідомив, що визнаний обмежено придатним, і має зайти в ще один кабінет, аби дізнатися, чи його відпустять, чи кудись відправлять. Пізніше він зателефонував своїй сестрі Ані та сказав зібрати речі – його мали кудись везти", - розповідає жінка.
За її словами, після ще одного дзвінка сину його голос став млявим, неприродним, він говорив ніби в напівнепритомному стані та казав, що йому трохи погано.
Вона розповідає, що її сина доставили до приймального відділення міської клінічної лікарні, а на голові була велика гематома.
Через декілька днів лікар зробив КТ – виявив забій лобної частини головного мозку та крововилив у мозок. Крім того, були синці на животі та на плечі, сліди ніби від удару ліктем.
Чоловікові провели термінову операцію. Зараз він перебуває у важкому стані.
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Тільки не кажіть мені, що у нього епілепсія. Я знаю що це і як людина падає.
Тут явно вирізана частина відео. Швидше всього його вдарили і він впав. А момент удару підчистили.
Україна завжди була дном, але ти і подібні тобі, 30 років сиділи і нічого не робили.
Не хочеш захищати цю країну? В тебе і подібних до тебе був 2021 та початок 2022 року щоб виїхати, але ви навіть дупи своєї не підняли. Коли почалась велика війна, щось не спостерігав я ниття в інтернеті, а розпочалось воно, коли порушився звичний спосіб вашого життя. Коли прийшло усвідомлення що йти воювати повинні не лише добровольці.
Росія прийде та покаже тобі як нову батьківщину потрібно любити.
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Ще пам'ятаю як в 2023 році ,коли тцкашника в львівському суді випустили за побиття людини під домашній арешт - його "колєгі" - кричали "Слава Україні " ще тоді подумав ,що країна повернула не туди...
Ветеран, УБД, інвалід з ампутацією, медик, що після звільнення повернувся в систему медичного бізнесу.
А ви його стираєте.
Є у вас совість?
Буду радий повідомленню на емейл: [email protected]
випадковість..?