Чоловік після візиту до ТЦК Ужгорода опинився у реанімації з травмою голови: військкомат каже, що йому "раптово стало зле". ВIДЕО

Після візиту до Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік опинився в лікарні з травмою голови та перебуває у важкому стані. У військкоматі пояснили, що чоловіку стало зле під час перебування в приміщенні ТЦК.

Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП та оприлюднив відео, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік дійсно перебував на території Ужгородського РТЦК та СП з метою уточнення його військово-облікових даних та встановлення його придатності до військової служби.

"Під час перебування в приміщенні центру, як зафіксовано на відео з камер спостереження, чоловіку раптово стало зле. Він впав на підлогу та зазнав травми голови. Військовослужбовці РТЦК та СП негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка оперативно прибула на місце. Після надання первинної допомоги чоловік самостійно вийшов з приміщення у супроводі медиків та був доставлений до медичного закладу", - розповіли в ТЦК.

У військкоматі додали, що жодного фізичного чи психологічного тиску з боку представників РТЦК та СП до вказаного громадянина не застосовувалося, а усі дії здійснювалися виключно в "межах чинного законодавства та регламентованих процедур".

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Що кажуть рідні чоловіка?

Мати постраждалого у коментарі місцевому виданню "Громада Закарпаття", розповіла, що її сина, 1985 року народження, мобілізували після затримання на вулиці 17 травня, а ввечері він уже перебував із розбитою головою у реанімаційному відділенні.

"Я зателефонувала синові. Він підняв слухавку, сказав, що перебуває на третьому поверсі Ужгородського ТЦК. Пізніше повідомив, що пройшов рентген і наразі проходить військово-лікарську комісію (ВЛК). Говорив спокійно, без нарікань. Хоча в армії він не служив, оскільки у 2004 році йому діагностували хворобу Рейно (ангіоневроз), яка в мирний час визнається підставою для звільнення від служби, у воєнний час, як видно, цього недостатньо. Жодної повістки він не отримував.

Після проходження ВЛК, Василь повідомив, що визнаний обмежено придатним, і має зайти в ще один кабінет, аби дізнатися, чи його відпустять, чи кудись відправлять. Пізніше він зателефонував своїй сестрі Ані та сказав зібрати речі – його мали кудись везти", - розповідає жінка.

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За її словами, після ще одного дзвінка сину його голос став млявим, неприродним, він говорив ніби в напівнепритомному стані та казав, що йому трохи погано.

Вона розповідає, що її сина доставили до приймального відділення міської клінічної лікарні, а на голові була велика гематома.

Через декілька днів лікар зробив КТ – виявив забій лобної частини головного мозку та крововилив у мозок. Крім того, були синці на животі та на плечі, сліди ніби від удару ліктем.

Чоловікові провели термінову операцію. Зараз він перебуває у важкому стані.

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