Мужчина после визита в ТЦК Ужгорода оказался в реанимации с травмой головы: военкомат говорит, что ему "внезапно стало плохо". ВИДЕО
После визита в Ужгородский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки мужчина оказался в больнице с травмой головы и находится в тяжелом состоянии. В военкомате объяснили, что мужчине стало плохо во время пребывания в помещении ТЦК.
Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП и обнародовал видео, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчина действительно находился на территории Ужгородского РТЦК и СП с целью уточнения его военно-учетных данных и установления его пригодности к военной службе.
"Во время пребывания в помещении центра, как зафиксировано на видео с камер наблюдения, мужчине внезапно стало плохо. Он упал на пол и получил травму головы. Военнослужащие РТЦК и СП немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оперативно прибыла на место. После оказания первичной помощи мужчина самостоятельно вышел из помещения в сопровождении медиков и был доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ТЦК.
В военкомате добавили, что никакого физического или психологического давления со стороны представителей РТЦК и СП к указанному гражданину не применялось, а все действия осуществлялись исключительно в "рамках действующего законодательства и регламентированных процедур".
Что говорят родные мужа?
Мать пострадавшего в комментарии местному изданию "Громада Закарпатья", рассказала, что ее сына, 1985 года рождения, мобилизовали после задержания на улице 17 мая, а вечером он уже находился с разбитой головой в реанимационном отделении.
"Я позвонила сыну. Он поднял трубку, сказал, что находится на третьем этаже Ужгородского ТЦК. Позже сообщил, что прошел рентген и сейчас проходит военно-врачебную комиссию (ВВК). Говорил спокойно, без нареканий. Хотя в армии он не служил, поскольку в 2004 году ему диагностировали болезнь Рейно (ангионевроз), которая в мирное время признается основанием для освобождения от службы, в военное время, по всей видимости, этого недостаточно. Никакой повестки он не получал.
После прохождения ВВК Василий сообщил, что признан ограниченно годным и должен зайти в еще один кабинет, чтобы узнать, отпустят ли его или куда-то отправят. Позже он позвонил своей сестре Ане и сказал собрать вещи - его должны были куда-то везти", - рассказывает женщина.
По ее словам, после еще одного звонка сыну его голос стал вялым, неестественным, он говорил будто в полубессознательном состоянии и говорил, что ему немного плохо.
Она рассказывает, что ее сына доставили в приемное отделение городской клинической больницы, а на голове была большая гематома.
Через несколько дней врач сделал КТ - обнаружил ушиб лобной части головного мозга и кровоизлияние в мозг. Кроме того, были синяки на животе и на плече, следы будто от удара локтем.
Мужчине провели срочную операцию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
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Тільки не кажіть мені, що у нього епілепсія. Я знаю що це і як людина падає.
Тут явно вирізана частина відео. Швидше всього його вдарили і він впав. А момент удару підчистили.
Україна завжди була дном, але ти і подібні тобі, 30 років сиділи і нічого не робили.
Не хочеш захищати цю країну? В тебе і подібних до тебе був 2021 та початок 2022 року щоб виїхати, але ви навіть дупи своєї не підняли. Коли почалась велика війна, щось не спостерігав я ниття в інтернеті, а розпочалось воно, коли порушився звичний спосіб вашого життя. Коли прийшло усвідомлення що йти воювати повинні не лише добровольці.
Росія прийде та покаже тобі як нову батьківщину потрібно любити.
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Ще пам'ятаю як в 2023 році ,коли тцкашника в львівському суді випустили за побиття людини під домашній арешт - його "колєгі" - кричали "Слава Україні " ще тоді подумав ,що країна повернула не туди...
Ветеран, УБД, інвалід з ампутацією, медик, що після звільнення повернувся в систему медичного бізнесу.
А ви його стираєте.
Є у вас совість?
Буду радий повідомленню на емейл: [email protected]
випадковість..?