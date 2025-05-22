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Новости Видео Незаконные действия ТЦК
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Мужчина после визита в ТЦК Ужгорода оказался в реанимации с травмой головы: военкомат говорит, что ему "внезапно стало плохо". ВИДЕО

После визита в Ужгородский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки мужчина оказался в больнице с травмой головы и находится в тяжелом состоянии. В военкомате объяснили, что мужчине стало плохо во время пребывания в помещении ТЦК.

Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП и обнародовал видео, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина действительно находился на территории Ужгородского РТЦК и СП с целью уточнения его военно-учетных данных и установления его пригодности к военной службе.

"Во время пребывания в помещении центра, как зафиксировано на видео с камер наблюдения, мужчине внезапно стало плохо. Он упал на пол и получил травму головы. Военнослужащие РТЦК и СП немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оперативно прибыла на место. После оказания первичной помощи мужчина самостоятельно вышел из помещения в сопровождении медиков и был доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ТЦК.

В военкомате добавили, что никакого физического или психологического давления со стороны представителей РТЦК и СП к указанному гражданину не применялось, а все действия осуществлялись исключительно в "рамках действующего законодательства и регламентированных процедур".

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Что говорят родные мужа?

Мать пострадавшего в комментарии местному изданию "Громада Закарпатья", рассказала, что ее сына, 1985 года рождения, мобилизовали после задержания на улице 17 мая, а вечером он уже находился с разбитой головой в реанимационном отделении.

"Я позвонила сыну. Он поднял трубку, сказал, что находится на третьем этаже Ужгородского ТЦК. Позже сообщил, что прошел рентген и сейчас проходит военно-врачебную комиссию (ВВК). Говорил спокойно, без нареканий. Хотя в армии он не служил, поскольку в 2004 году ему диагностировали болезнь Рейно (ангионевроз), которая в мирное время признается основанием для освобождения от службы, в военное время, по всей видимости, этого недостаточно. Никакой повестки он не получал.

После прохождения ВВК Василий сообщил, что признан ограниченно годным и должен зайти в еще один кабинет, чтобы узнать, отпустят ли его или куда-то отправят. Позже он позвонил своей сестре Ане и сказал собрать вещи - его должны были куда-то везти", - рассказывает женщина.

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По ее словам, после еще одного звонка сыну его голос стал вялым, неестественным, он говорил будто в полубессознательном состоянии и говорил, что ему немного плохо.

Она рассказывает, что ее сына доставили в приемное отделение городской клинической больницы, а на голове была большая гематома.

Через несколько дней врач сделал КТ - обнаружил ушиб лобной части головного мозга и кровоизлияние в мозг. Кроме того, были синяки на животе и на плече, следы будто от удара локтем.

Мужчине провели срочную операцию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

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Автор: 

Ужгород (437) ТЦК (576) Закарпатская область (2602) Ужгородский район (6)


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Топ комментарии
+38
На відео впав на спину, а КТ показало "забій лобної частини головного мозку та крововилив у мозок. Крім того, були синці на животі та на плечі, сліди ніби від удару ліктем." Щось тут не сходиться. Мабуть, все таки, падіння було наслідком тих травм, які показало КТ.
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22.05.2025 21:18
+33
А чому у відео пропав кусок? Відео проскакує.
Загалом як завжди віримо, я повірив.
Упав на спину і заробив синці на пузі.
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22.05.2025 21:19
+29
Ти ще скажи що якби вони не побили, побили би буряти..кончене.
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22.05.2025 21:21
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Реально шматка відео немає і допомога поспішає з усих сил, особливо дама яка йде по коридору
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22.05.2025 22:32 Ответить
Я не спец. Але навіть мені зрозуміло, видно, що відео вирізане. Щось він різко почав падати.
Тільки не кажіть мені, що у нього епілепсія. Я знаю що це і як людина падає.
Тут явно вирізана частина відео. Швидше всього його вдарили і він впав. А момент удару підчистили.
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22.05.2025 22:52 Ответить
Важко уявити, що ці виродки будуть робити з людьми, коли навчаться користуватись штучним інтелектом для редагування.
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22.05.2025 23:01 Ответить
На кого розрахована ця показуха на відео? Невже вони думають, що так важко помітити склейку? Я вже мовчу про таймер.
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22.05.2025 23:26 Ответить
Не хвилюйтесь, скоро відчуєте як россійське "ТЦК" робить свою роботу. ))) Навіть не сумніваюся що рф досягне своїх цілей, шкода тільки українських військових, а от це суспільство - ні. Тотальна деградація та виродження нації....
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22.05.2025 23:31 Ответить
Добре, що ти собі знайшов де відсидітись
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23.05.2025 00:36 Ответить
Я своє життя почав будувати в іншій країні ще до війни, тому що елементарно не хотів жити серед людей які навіть сміття не можуть донести до баку, а залишають у під'їзді або взагалі викидають через вікно. Ви же пишете мені з України , сидячі у хаті, то хто з нас відсиджується ????
Україна завжди була дном, але ти і подібні тобі, 30 років сиділи і нічого не робили.
Не хочеш захищати цю країну? В тебе і подібних до тебе був 2021 та початок 2022 року щоб виїхати, але ви навіть дупи своєї не підняли. Коли почалась велика війна, щось не спостерігав я ниття в інтернеті, а розпочалось воно, коли порушився звичний спосіб вашого життя. Коли прийшло усвідомлення що йти воювати повинні не лише добровольці.

Росія прийде та покаже тобі як нову батьківщину потрібно любити.
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23.05.2025 16:37 Ответить
Як погода в Кракові? Тотально вироджується чи ні?
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23.05.2025 01:08 Ответить
+ 💯!

.
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23.05.2025 01:08 Ответить
йди н***, тролятина
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23.05.2025 06:58 Ответить
нах ти мені вср***я . троль йди нах!
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23.05.2025 07:09 Ответить
впав на звездюліну, бувае
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22.05.2025 23:32 Ответить
Впадеш і ти йолопе...
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23.05.2025 01:59 Ответить
а ти сдохнеш як хробак....
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23.05.2025 22:05 Ответить
Йолопе на більше мізків не вистачило?
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23.05.2025 22:22 Ответить
послизнувся на салі..
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23.05.2025 11:20 Ответить
Доки будуть продовжуватися безчинства тцк?
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23.05.2025 01:00 Ответить
поки не закінчиться війна
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23.05.2025 01:09 Ответить
Війна тцк з народом? Логічно.
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23.05.2025 01:15 Ответить
тцк з народу..
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23.05.2025 11:19 Ответить
ТЦК було стільки разів зловлене на брехні ,що їм не вірять вже навіть в тих нечастих випадках ,коли вони говорять правду.
Ще пам'ятаю як в 2023 році ,коли тцкашника в львівському суді випустили за побиття людини під домашній арешт - його "колєгі" - кричали "Слава Україні " ще тоді подумав ,що країна повернула не туди...
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23.05.2025 01:14 Ответить
Редакція Цензор. Поясніть, а навіщо ви потерли коментарі Nemuritor #603958 &*
Ветеран, УБД, інвалід з ампутацією, медик, що після звільнення повернувся в систему медичного бізнесу.
А ви його стираєте.
Є у вас совість?
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23.05.2025 01:51 Ответить
Ми можемо поспілкуватися особисто? Я не знайшов можливості на цензорі зв'язатись особисто. Також хотів поспілкуватися Юрієм Бутусовим, але без телеграма, тіктока, ютуба та інщого такої можливості немає.
Буду радий повідомленню на емейл: [email protected]
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23.05.2025 02:33 Ответить
Вибачте, нецікаво. І я не Бутусов.
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23.05.2025 02:52 Ответить
На кожному кроці ТЦК відловлюють в Ужгороді Людей як собак !
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23.05.2025 01:56 Ответить
Тому що собаки сховались під юбками
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23.05.2025 08:40 Ответить
Або за бронею / багатодітністю / пенсією
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23.05.2025 14:07 Ответить
за ботами квована жидомойщі
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24.05.2025 12:23 Ответить
Слава ТЦК )))
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23.05.2025 06:10 Ответить
як тільки тцк, то зразу збігається зграя «патріотів» від медведчука, шарія, люсі... та інших портянок..
випадковість..?
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23.05.2025 11:18 Ответить
Дуже показово, Коли якісь випадки з тцк, налітають сотні у коментарі, а коли відео де захищають цю країну, то дай боже щоб 20-30 коментарів було зі словами подяки та підтримки. Ось таке воно - українське суспільство)))))
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23.05.2025 16:43 Ответить
Чудні справи твої,Господи...От нічого людині не хибіло,а як попадає в тцк - так або забої,або взагалі-передчасна але ніяк не пов'язана з цим місцем смерть.Мабуть, пороблено?
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23.05.2025 11:23 Ответить
Помер від страху.
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23.05.2025 12:22 Ответить
Подивіться на секундомер камери. Від 11 до 17 секунди проскакують, як раз момент падіння за секунду, далі відлік нормалізується. Я не спец, але якось дивно.
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23.05.2025 19:25 Ответить
Вкотре повторю, що ми програємО і програЄмо тільки через те, що відношення до людей як до мусора. Іде показушна декомунізація/десовєтізація, а головне - відношення до людини - лишається совковим. Отямтеся! Ніхто не зобов'язаний вмирати за державу! Тільки і виключно з особистих переконань! Ніхто і нічого державі не винен - у нас не совок. Навпаки, держава навколішках має вмовляти громадянина ризикувати життям за неї! Забезпечувати такі привілеї і в такий спосіб щоб найменшого сумніву не виникали, що якщо ти загинеш - твої діти будуть забезпечені довіку і матимуть права на прядок вище, ніж ота шобла зелено-шоколадних ефективних мереджерів, чиновників, бандюків і іже з ними. Командири всіх ланок повинні особисто звітувати родичам за кожне життя - конкретно і детально: чому був направлений туди, хто наказав, де наказ, для чого проводилися ці дії, оцінка тактичної і стратегічної доцільності. А про ТЦК варто і казати - ці повинні взагалі пилинки здувати з людей. І ще раз повторюсь, це складно, ризиковано і може привести до поразки, але буде хоч який шанс.
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24.05.2025 14:04 Ответить
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