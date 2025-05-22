Мужчина после визита в ТЦК Ужгорода оказался в реанимации с травмой головы: военкомат говорит, что ему "внезапно стало плохо". ВИДЕО

После визита в Ужгородский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки мужчина оказался в больнице с травмой головы и находится в тяжелом состоянии. В военкомате объяснили, что мужчине стало плохо во время пребывания в помещении ТЦК.

Об этом сообщил Закарпатский ОТЦК и СП и обнародовал видео, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчина действительно находился на территории Ужгородского РТЦК и СП с целью уточнения его военно-учетных данных и установления его пригодности к военной службе.

"Во время пребывания в помещении центра, как зафиксировано на видео с камер наблюдения, мужчине внезапно стало плохо. Он упал на пол и получил травму головы. Военнослужащие РТЦК и СП немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оперативно прибыла на место. После оказания первичной помощи мужчина самостоятельно вышел из помещения в сопровождении медиков и был доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ТЦК.

В военкомате добавили, что никакого физического или психологического давления со стороны представителей РТЦК и СП к указанному гражданину не применялось, а все действия осуществлялись исключительно в "рамках действующего законодательства и регламентированных процедур".

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Что говорят родные мужа?

Мать пострадавшего в комментарии местному изданию "Громада Закарпатья", рассказала, что ее сына, 1985 года рождения, мобилизовали после задержания на улице 17 мая, а вечером он уже находился с разбитой головой в реанимационном отделении.

"Я позвонила сыну. Он поднял трубку, сказал, что находится на третьем этаже Ужгородского ТЦК. Позже сообщил, что прошел рентген и сейчас проходит военно-врачебную комиссию (ВВК). Говорил спокойно, без нареканий. Хотя в армии он не служил, поскольку в 2004 году ему диагностировали болезнь Рейно (ангионевроз), которая в мирное время признается основанием для освобождения от службы, в военное время, по всей видимости, этого недостаточно. Никакой повестки он не получал.

После прохождения ВВК Василий сообщил, что признан ограниченно годным и должен зайти в еще один кабинет, чтобы узнать, отпустят ли его или куда-то отправят. Позже он позвонил своей сестре Ане и сказал собрать вещи - его должны были куда-то везти", - рассказывает женщина.

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По ее словам, после еще одного звонка сыну его голос стал вялым, неестественным, он говорил будто в полубессознательном состоянии и говорил, что ему немного плохо.

Она рассказывает, что ее сына доставили в приемное отделение городской клинической больницы, а на голове была большая гематома.

Через несколько дней врач сделал КТ - обнаружил ушиб лобной части головного мозга и кровоизлияние в мозг. Кроме того, были синяки на животе и на плече, следы будто от удара локтем.

Мужчине провели срочную операцию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

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