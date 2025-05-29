Бойцы 43-й ОАБр уничтожили вражеские орудия на позициях. ВИДЕО

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила уничтожили вражеские орудия на позициях вместе с боекомплектом.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", сообщает Цензор.НЕТ.

Наши пушкари с помощью точных координат нанесли удар по вражескому вооружению - уничтожили на позиции орудие Д-20. Также в ходе ювелирной работы артиллеристы уничтожили еще несколько орудий, склад с боекомплектом и бронетехнику.

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