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Бійці 43-ї ОАБр знищили ворожі гармати на позиціях. ВIДЕО

Бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили ворожі гармати на позиціях разом з боєкомплектом.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наші гармаші за допомогою точних координат завдали удару по ворожому озброєнню — знищили на позиції гармату Д-20. Також в ході ювелірної роботи артилеристи знищили ще декілька гармат, склад з боєкомплектом та бронетехніку.

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Автор: 

артилерія (796) 43 артилерійська бригада великої потужності (22) війна в Україні (4561)


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Чудове відео. Авторам велика подяка.
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29.05.2025 18:45 Відповісти
 
 