Бійці 43-ї ОАБр знищили ворожі гармати на позиціях. ВIДЕО
Бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили ворожі гармати на позиціях разом з боєкомплектом.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.
Наші гармаші за допомогою точних координат завдали удару по ворожому озброєнню — знищили на позиції гармату Д-20. Також в ході ювелірної роботи артилеристи знищили ще декілька гармат, склад з боєкомплектом та бронетехніку.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар29.05.2025 18:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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