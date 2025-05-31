"Село забите повністю військовими РФ": двое местных жителей вышли пешком из Константиновки на Сумщине. ВИДЕО

Двое жителей села Константиновка Хотинской громады на Сумщине, которое заняли оккупанты РФ, прошли пешком около 15 километров и добрались до Хотина.

Видео опубликовала Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины, передает Цензор.НЕТ.

Вячеслав Трубанов и жена его брата Нина смогли дойти до поселка Хотень, оттуда их эвакуировали в Сумы в гуманитарный центр "Плуритон".

Они рассказывают, что их село разрушено и полно российских военных.

"Все село сгорело, забито полностью русскими. Они заходили и нас не трогали. Голодные, оборванные. У меня стояло несколько ящиков с гуманитарной помощью - похватали, поразрывали все", - говорят эвакуированные.

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Согласно карте DeepState, по состоянию на 30 мая Константиновка Сумской области находится в "серой" зоне.