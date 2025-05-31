"Село забите повністю військовими РФ": двое местных жителей вышли пешком из Константиновки на Сумщине. ВИДЕО
Двое жителей села Константиновка Хотинской громады на Сумщине, которое заняли оккупанты РФ, прошли пешком около 15 километров и добрались до Хотина.
Видео опубликовала Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины, передает Цензор.НЕТ.
Вячеслав Трубанов и жена его брата Нина смогли дойти до поселка Хотень, оттуда их эвакуировали в Сумы в гуманитарный центр "Плуритон".
Они рассказывают, что их село разрушено и полно российских военных.
"Все село сгорело, забито полностью русскими. Они заходили и нас не трогали. Голодные, оборванные. У меня стояло несколько ящиков с гуманитарной помощью - похватали, поразрывали все", - говорят эвакуированные.
Согласно карте DeepState, по состоянию на 30 мая Константиновка Сумской области находится в "серой" зоне.
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І здачі территорій і рішення це результат тупих розпоряджень, або бездіяльності Зеленьського.
Нерозумний невпевненийиу собі, клєптоман, " збиратель рейтингів", неефектмвний менеджер..
Це ад для підлеглих..
Така собі морзянка поребрику де варто перти.
За двух бідолах- не тупі і добре що вирішили перечекати в спокійнішому місті цю кацапську навалу.
Не лишайтесь в окупації тікайте-будь ласка. Не заважайте Силам Оборони України своєю присутністтю. Вони СОУкраїни занадто багато втратили своїх посестер і побратимів лише щоб ви мали час на виїхати за всі 11 років війни.
Стефанчук з шмигалем та ВО ГенПрокура, нервово нігті гризуть!! Зеленський змився по світах, портнов, на концерт до кабздона здриснув, а що робити проти прутіна, вони не кумекають!?!? РНБОУ, все на санкціях повисло, як портнов наказав їм,,,, А воно, он, як неловко з паханом пішло?!?
1) бахнуло перший раз в селі-збирай важливі речі, збирай родину і тікайте,
2) зупинили вас у автівці якісь непевні і хз хто і з якими намірами і зі зброєю, та вимагають перевірки-ПОГОДЖУЙТЕСЬ, просять грошей ВІДДАЙТЕ (зробіть вигляд що це лише все що ви маєте- але віддайте і НЕ СПЕРЕЧАЙТЕСЬ), вимагають віддати авто-майно=правильний вихід лише один=віддайте (наві речі, авто і майно ви зможете купити, нових рідних ви не зможете купити).
3) Виганяють з хати- попрохайте забрати документи і якщо не дозволять-НЕ СПЕРЕЧАЙТЕСЬ ідіть пішки і подалі, краще ідти пішки без документів і житла чим просто вбити своїм рішенням і себе і рідню, краще.
4) бачите яксь не зрозумілу фігню яку хочете: підняти, роздивитись, розібрати і покрутити, та навіть ногою по ній лупанути- станьте так щоб це не зробили ваші рідні а рідних прохайте піти далі дорогою. Якщо ви українець то просто на гілці куща над незрозумілою річчю повісьте яскраву тканину. Предмет не чіпати, взагалі -тобто зовсім і навіть не підходити на декілька метрів.
Бережіть своїх рідних і себе, будь ласка.
5)Балакають кацапською-перейдіть на ту кацапську яку знаєте і теж "НЕСПЕРЕЧАЙТЕСЬ".
6) Бажаєте бути героєм- та будь ласка. Лише рідню до безпечного місця доведіть і можете бути хоч партизаном-підпільником, чи просто робити те що забажаєте.
Головне одне- 1) рідня в безпеці, далі будьте ласкаві, та ви вже партизан на завданні-"завдання одне-знайти Сили Оборони України і доповісти їм те що ви бажаєте приєднатися.
7) Відновлення документів.......
Я бажаю залучити фахівців з відновлення документів бо сталося так що я хз як це робити. Я особисто знаю що для мене навіть одна людина дорожче чим я навіть незнаю такого числа, а я знаю тріліон-1000000000000-це дуже багато для такого як я і навіть в числах. Я не матиматик і не фізик і не хімік ( це і так зрозуміло).
Ну то фахівці по відновленю доків, особливо із критиків може приєднаються?
«Українці, бєгітє, сдавайтєсь, сцитєсь....ВСЬОПРОПАЛО !!!!!! »
І після цього вони ******* про бойових комарів
Ты что прикалуєшся или ты не з нашей смены?
Пояснюю як для алтернативно обдарованих,
спіть дітиська, це я про інших...
Негайно іди за курсом всього хероїчного чорноморського флоту.
Там тебе чекають. Правда....
Якщо ви це бажаєте це читати то от мій емеіл: [email protected]
А яможу запитати чи можу я з іншими дружити?
На носі другий перл харбра а тут наркоман на службі
Ніхера не чує і взагалі ніфігане баче.
🗣️Мав спілкування з хлопцями на нашому напрямку.
✍️Так, зараз дуже складно. Багато з тих оборонних споруд, які мали б нас захищати, на практиці не здатні виконувати свої функції. Це не захист - це декорації для звітів👀
Ситуацію ускладнює й те, що висновків ніхто не робить.
Не будують сіткових коридорів уздовж логістичних маршрутів.
А з нашим дорожнім покриттям - яке в багатьох місцях відсутнє повністю - це критично.
👨🏻💼Якщо певні люди не почнуть ворушитись, то перспектива буде не дуже.
🥷Але хлопці тримаються. І ми далі робимо свою справу. (Сумський тг канал)
Тут головна проблема ось у цих «мальчіках»