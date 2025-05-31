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Новости Видео Эвакуация из приграничья Сумщины Бои у приграничья Сумщины
15 966 65

"Село забите повністю військовими РФ": двое местных жителей вышли пешком из Константиновки на Сумщине. ВИДЕО

Двое жителей села Константиновка Хотинской громады на Сумщине, которое заняли оккупанты РФ, прошли пешком около 15 километров и добрались до Хотина.

Видео опубликовала Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины, передает Цензор.НЕТ.

Вячеслав Трубанов и жена его брата Нина смогли дойти до поселка Хотень, оттуда их эвакуировали в Сумы в гуманитарный центр "Плуритон".

Они рассказывают, что их село разрушено и полно российских военных.

"Все село сгорело, забито полностью русскими. Они заходили и нас не трогали. Голодные, оборванные. У меня стояло несколько ящиков с гуманитарной помощью - похватали, поразрывали все", - говорят эвакуированные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на границе с Сумской областью контролируемая, эвакуация продолжается

Согласно карте DeepState, по состоянию на 30 мая Константиновка Сумской области находится в "серой" зоне.

Автор: 

Сумская область (3282) эвакуация (2096) Сумский район (240) Константиновка (1) война в Украине (4569)


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Топ комментарии
+52
Повертайте В.Ф. Залужного.
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31.05.2025 00:04
+43
Біда у тому, що над головкомом, є незрозуміла людина у ролі верхоглавкома.
І здачі территорій і рішення це результат тупих розпоряджень, або бездіяльності Зеленьського.
Нерозумний невпевненийиу собі, клєптоман, " збиратель рейтингів", неефектмвний менеджер..
Це ад для підлеглих..
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31.05.2025 00:37
+35
ВІН ДОКИ НАЦІЮ ДО 0 НЕ ПРИКОНЧИТЬ НЕ ЗАСПОКОЇТЬСЯ - і це я про обох Вованів. А взагалі прокляте якесь імя
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31.05.2025 00:14
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Повертайте В.Ф. Залужного.
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31.05.2025 00:04 Ответить
Біда у тому, що над головкомом, є незрозуміла людина у ролі верхоглавкома.
І здачі территорій і рішення це результат тупих розпоряджень, або бездіяльності Зеленьського.
Нерозумний невпевненийиу собі, клєптоман, " збиратель рейтингів", неефектмвний менеджер..
Це ад для підлеглих..
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31.05.2025 00:37 Ответить
а над верховним зверху був дохлий портнов
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31.05.2025 09:51 Ответить
Під керівництвом Зе хоть Термінатора, все до скраки!
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31.05.2025 03:38 Ответить
Мова поїздок лідора в Україні це як карта майбутніх наступів рашистів з страшними наслідками(
Така собі морзянка поребрику де варто перти.
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31.05.2025 07:20 Ответить
Пізно! ЗЕ і Ко зробили як путлер сказав
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31.05.2025 08:55 Ответить
нє, ніззя, дохлий порнов заборонив
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31.05.2025 09:49 Ответить
На Курському напрямку українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще п'ять бойових зіткнень тривають. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 83 артилерійські обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню. Джерело: https://censor.net/ua/n3555282
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31.05.2025 00:10 Ответить
Блін, як завжди про волонтерів можу написати єдине-Просто люди з ЕМПАТІЄЮ.
За двух бідолах- не тупі і добре що вирішили перечекати в спокійнішому місті цю кацапську навалу.
Не лишайтесь в окупації тікайте-будь ласка. Не заважайте Силам Оборони України своєю присутністтю. Вони СОУкраїни занадто багато втратили своїх посестер і побратимів лише щоб ви мали час на виїхати за всі 11 років війни.
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31.05.2025 00:14 Ответить
ВІН ДОКИ НАЦІЮ ДО 0 НЕ ПРИКОНЧИТЬ НЕ ЗАСПОКОЇТЬСЯ - і це я про обох Вованів. А взагалі прокляте якесь імя
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31.05.2025 00:14 Ответить
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31.05.2025 00:16 Ответить
Чудовий малюнок, чіпляючий в рази більше, ніж тони брехливої пропаганди.
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31.05.2025 02:16 Ответить
аналогічно в районі торецька. по DeepState там сіра зона, в реалі, парашники зайшли, "ждунів" всих вивезли на фільтрацію. діждались ті асвабадітєлєй! буде те ж і там в констянтинівці.
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31.05.2025 00:21 Ответить
Чому наша арта не працює ? Зробити рашистам Ад
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31.05.2025 00:28 Ответить
Невідволікайте найВЕЛИЧНОГО зеленського з потужними менегерами у директоратах ОПУ, від самітів по Світу!!
Стефанчук з шмигалем та ВО ГенПрокура, нервово нігті гризуть!! Зеленський змився по світах, портнов, на концерт до кабздона здриснув, а що робити проти прутіна, вони не кумекають!?!? РНБОУ, все на санкціях повисло, як портнов наказав їм,,,, А воно, он, як неловко з паханом пішло?!?
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31.05.2025 00:52 Ответить
Портнов був пахан - юрист , а геттманцев - пахан економіст .
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31.05.2025 02:49 Ответить
Вільний поки,Іфан, відповісти все одне прийдеться рано чи пізно
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31.05.2025 07:56 Ответить
Ще зовсім недавно в Хотіні стояв наш підрозділ. В кінці минулого місяця нас перевели під Покровськ. Коли переводили, під Покровськом було гарячіше, тепер вже хз.
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31.05.2025 01:00 Ответить
Окей моя непрохана порада цивілам з 2014 року:
1) бахнуло перший раз в селі-збирай важливі речі, збирай родину і тікайте,
2) зупинили вас у автівці якісь непевні і хз хто і з якими намірами і зі зброєю, та вимагають перевірки-ПОГОДЖУЙТЕСЬ, просять грошей ВІДДАЙТЕ (зробіть вигляд що це лише все що ви маєте- але віддайте і НЕ СПЕРЕЧАЙТЕСЬ), вимагають віддати авто-майно=правильний вихід лише один=віддайте (наві речі, авто і майно ви зможете купити, нових рідних ви не зможете купити).
3) Виганяють з хати- попрохайте забрати документи і якщо не дозволять-НЕ СПЕРЕЧАЙТЕСЬ ідіть пішки і подалі, краще ідти пішки без документів і житла чим просто вбити своїм рішенням і себе і рідню, краще.
4) бачите яксь не зрозумілу фігню яку хочете: підняти, роздивитись, розібрати і покрутити, та навіть ногою по ній лупанути- станьте так щоб це не зробили ваші рідні а рідних прохайте піти далі дорогою. Якщо ви українець то просто на гілці куща над незрозумілою річчю повісьте яскраву тканину. Предмет не чіпати, взагалі -тобто зовсім і навіть не підходити на декілька метрів.
Бережіть своїх рідних і себе, будь ласка.
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31.05.2025 01:06 Ответить
Перепрошую, старий став і трішки забудькуватий і от забув де що:
5)Балакають кацапською-перейдіть на ту кацапську яку знаєте і теж "НЕСПЕРЕЧАЙТЕСЬ".
6) Бажаєте бути героєм- та будь ласка. Лише рідню до безпечного місця доведіть і можете бути хоч партизаном-підпільником, чи просто робити те що забажаєте.
Головне одне- 1) рідня в безпеці, далі будьте ласкаві, та ви вже партизан на завданні-"завдання одне-знайти Сили Оборони України і доповісти їм те що ви бажаєте приєднатися.
7) Відновлення документів.......
Я бажаю залучити фахівців з відновлення документів бо сталося так що я хз як це робити. Я особисто знаю що для мене навіть одна людина дорожче чим я навіть незнаю такого числа, а я знаю тріліон-1000000000000-це дуже багато для такого як я і навіть в числах. Я не матиматик і не фізик і не хімік ( це і так зрозуміло).
Ну то фахівці по відновленю доків, особливо із критиків може приєднаються?
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31.05.2025 02:09 Ответить
"виганяють з хати" то "йдіть пішки подалі". Ага, в окупацію містечко було повністю блоковано і людей які пробували вийти просто розстрілювали, тут же не якась новоросія де виходили.
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31.05.2025 08:44 Ответить
Та то хитророблений «Вова Вова».
«Українці, бєгітє, сдавайтєсь, сцитєсь....ВСЬОПРОПАЛО !!!!!! »
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31.05.2025 09:55 Ответить
Терміново повертайте Залужного!!!!
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31.05.2025 01:18 Ответить
Думаю, що Залужний не погодиться. Все вже засрано, а чистити ці зелені ексременти то справа виборців ЗЕ.
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31.05.2025 09:14 Ответить
Гниды западные. Дайте больше оружия нашим солдатам, чтобы они могли защитить свою землю!
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31.05.2025 02:01 Ответить
а от тепер мене цікавить лише одне-ДЕ ЗБРОЯ ДЛЯ ЗСУ ВД ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА?
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31.05.2025 02:11 Ответить
у машки захаровой в п. на верхней полке.
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31.05.2025 02:17 Ответить
так то той фалоімітатор який половина рашки вже спробувада?
І після цього вони ******* про бойових комарів
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31.05.2025 07:06 Ответить
Може поясниш тоді- а хто нам дохтур, коли ми самі свого часу абсолютно добровільно проміняли свою ядерну зброю на пустий клаптик паперу. ІБо Принципи без'ядерності («не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї») було закладено в Деклараціі про державний Суверенітет Украіни, яка була прийнята Верховною Радою УРСР ше 16 липня 1990 року.!!!! Та ще й розуму вистачило відмовитися від запропонованого США прискореного вступу до НАТО в обмін на здачу Ядерноі Зброі....Але ж ми так тоді хотіли всім показати свою миролюбність, шо окрім без'ядерного статусу, Україна ще й вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. І цим українці ще й так пишалися в 90-х роках,.!!!! Але така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні". Україна декларувала позаблоковість , але на практиці виявилася беззахисною: не мала ні ядерної зброї, ні надійних партнерів,ні союзників ані друзів. Наше керівництво тоді не розуміло , що пишатися тим, що ти без'ядерна держава - не дуже розумно. То ти миролюбний чи беззахисний? Ми виявилися беззахисними. Особливо маючи такого небезпечного сусіда". Та й після того вистачило розуму передавати бомби та стратегічні бомбардувалиники росіі в рахунок за постачання нам газу. Різали на металобрухт і продавали іншу військову техніку. Єдиний період коли все почалось змінюватись на краще- це за часів Порошенко. Коли розвивались ракетні програми. відбудовувалась армія. закуповувалась техніка. Але по дурості більшості у 19 році до влади прийшла циркова шобла 95-го кварталу, яка своіми діями і призвела до великой війни.... Та ще й відмовилась від Ленд-Лізу....!!!!! І зараз в тому, що ми опинились в такому жахливому становищі - ми винні самі, і тільки самі.!!!!! Куди не кинь- усюди катастрофічні пр@**** і помилки нашоі влади, які зараз і виправляють західні краіни і США....І без чиєі б допомоги ми б не втримались і місяця.... Так, вони нам зараз дають і фінанаси і зброю. І волати тут що дайте нам більше і називати іх ше гнидами на фоні того що накоіла наша влада - то як найменше величезна дурість.....
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31.05.2025 02:41 Ответить
А Кучма у Монако сидить І позовів судових до нього_ нема. Мабуть Пинчук з Ермаком домовився
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31.05.2025 02:53 Ответить
Здається Чучма на Сардинії гріється.
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31.05.2025 10:39 Ответить
А можете пояснити чим би нам допомогла та ядерна зброя проти неядерних сил які напали? Пу зараз може просто піти робити коридор в Калінінград та ніхто не наважиться бити ядеркою у відповідь.
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31.05.2025 04:38 Ответить
мАсквА та самий головний чумодан з самими великими секретами які здохли ще 30 років тому?
Ты что прикалуєшся или ты не з нашей смены?
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31.05.2025 07:16 Ответить
ок.
Пояснюю як для алтернативно обдарованих,
спіть дітиська, це я про інших...
Негайно іди за курсом всього хероїчного чорноморського флоту.
Там тебе чекають. Правда....
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31.05.2025 07:11 Ответить
хтось из влади дав команду перевезти велику килькисть захиднои зброи на вийскову базу в Яворови поки туди не прилетили кинджали у 22чи 23 роци
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31.05.2025 11:03 Ответить
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31.05.2025 02:09 Ответить
у трапа запитай, він іще ні патрона не дав за 6 місяців. Америкос траповський.
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31.05.2025 02:13 Ответить
Вовочка, що мені у Трампа запитати? Чого ми були такі дурні, що все просрали і пр@йбали, Чому ми обирали у президенти як не зека-рецидивіста то дурня блазня з циркового шапіто? Чиі діі за підсумком і привели до ******** трагедіі краіни..... ? Чи мені спитати у нього, чому американський народ такий самий дурний як і украінський ,що обрав собі такого ж блазня до влади? Який також як і зеленський все максимально робить тільки на користь росіі а не украіни?
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31.05.2025 02:56 Ответить
В мене є особисто що сказати Президенту Трампу.
Якщо ви це бажаєте це читати то от мій емеіл: [email protected]
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31.05.2025 04:40 Ответить
Вовочка, дурнувате та сцикливе ти створіння , яке і двух слів людською мовою зв"язати не може, кому ти і задарма тут впало зі своім Е-маілом? Заліз назад на своє місце до своєі підворотні , звідки ти вилізло тупе та нещасне гопницьке бидло, і там роби пальці веером і качай своі дешеві понти для таких же кончених як і ти сам ідіотів......
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31.05.2025 06:17 Ответить
ооооо!
А яможу запитати чи можу я з іншими дружити?
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31.05.2025 06:28 Ответить
наркомане май рулі нарешті на своїй шлюбці,
На носі другий перл харбра а тут наркоман на службі
Ніхера не чує і взагалі ніфігане баче.
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31.05.2025 06:58 Ответить
ВоваОчка очкує та запевняє, що курська волость була окупована за наказом кандидата в президенти
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31.05.2025 03:40 Ответить
Це дибілізм і ідіотизм!!!
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31.05.2025 09:08 Ответить
Кацапів можна було і не пустити туди і , якщо вже влізли , швидко вибити за допомогою наших хлопців , хто звідти родом ... але - місцева ТРО вже 3 роки на харківщині і донеччині ... (?
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31.05.2025 02:19 Ответить
Та ви шо, м'ясом їх завалити? У той час коли б вони вже йшли до Одесси, та Дніпра бо давно взяли Запоріжжя, Харків, Миколаїв? Зате декілька прикордонних сіл на сумщині були б в безпеці, ще деякий час. Такий ваш план?
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31.05.2025 04:42 Ответить
https://t.me/rdsprostir RDS-prostir

🗣️Мав спілкування з хлопцями на нашому напрямку.

✍️Так, зараз дуже складно. Багато з тих оборонних споруд, які мали б нас захищати, на практиці не здатні виконувати свої функції. Це не захист - це декорації для звітів👀

Ситуацію ускладнює й те, що висновків ніхто не робить.
Не будують сіткових коридорів уздовж логістичних маршрутів.
А з нашим дорожнім покриттям - яке в багатьох місцях відсутнє повністю - це критично.

👨🏻‍💼Якщо певні люди не почнуть ворушитись, то перспектива буде не дуже.

🥷Але хлопці тримаються. І ми далі робимо свою справу. (Сумський тг канал)
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31.05.2025 06:21 Ответить
А тепер, всім "хлопчикам" з Сум та області брати зброю до рук та обороняти рідний край. Це в першу чергу в їх інтересах.
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31.05.2025 07:40 Ответить
«Так, зараз дуже складно. Багато з тих оборонних споруд, які мали б нас захищати, на практиці не здатні виконувати свої функції. Це не захист - це декорації для звітів»

Тут головна проблема ось у цих «мальчіках»
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31.05.2025 08:47 Ответить
Так Deepstate відстає десь на тиждень.
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31.05.2025 06:38 Ответить
Село повне каца..ської недоістоти... А арта ЗСУ міцно спить.. Це що таке??
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31.05.2025 08:21 Ответить
Задум якийсь геніальний є у Сирського.....як у Кутузова..
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31.05.2025 08:50 Ответить
 
 