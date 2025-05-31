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Новини Відео Евакуація з прикордоння Сумщини Бої біля прикордоння Сумщини
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"Село забите повністю військовими РФ": двоє місцевих вийшли пішки із Костянтинівки на Сумщині. ВIДЕО

Двоє жителів села Костянтинівка Хотінської громади на Сумщині, яке зайняли окупанти РФ, пройшли пішки близько 15 кілометрів та дісталися Хотіні. 

Відео опублікувала Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, передає Цензор.НЕТ.

В'ячеслав Трубанов та дружина його брата Ніна змогли дійти до селища Хотінь, звідти їх евакуювали в Суми до гуманітарного центру "Плурітон".

Вони розповідають, що їхнє село зруйноване і повне російських військових.

"Все село згоріло, забите повністю росіянами. Вони заходили й нас не чіпали. Голодні, обірвані. У мене стояло кілька ящиків з гуманітарною допомогою — похватали, порозривали все", - кажуть евакуйовані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на кордоні із Сумщиною: контрольована, евакуація триває

Відповідно до мапи DeepState, станом на 30 травня Костянтинівка Сумської області знаходиться у "сірій" зоні.

Автор: 

Сумська область (3828) евакуація (2336) Сумський район (242) Костянтинівка (1) війна в Україні (4586)


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Повертайте В.Ф. Залужного.
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31.05.2025 00:04 Відповісти
Он хорошо устроился. Зачем ему цей геморой.
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31.05.2025 00:23 Відповісти
На Курському напрямку українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще п'ять бойових зіткнень тривають. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 83 артилерійські обстріли, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню. Джерело: https://censor.net/ua/n3555282
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31.05.2025 00:10 Відповісти
Блін, як завжди про волонтерів можу написати єдине-Просто люди з ЕМПАТІЄЮ.
За двух бідолах- не тупі і добре що вирішили перечекати в спокійнішому місті цю кацапську навалу.
Не лишайтесь в окупації тікайте-будь ласка. Не заважайте Силам Оборони України своєю присутністтю. Вони СОУкраїни занадто багато втратили своїх посестер і побратимів лише щоб ви мали час на виїхати за всі 11 років війни.
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31.05.2025 00:14 Відповісти
ВІН ДОКИ НАЦІЮ ДО 0 НЕ ПРИКОНЧИТЬ НЕ ЗАСПОКОЇТЬСЯ - і це я про обох Вованів. А взагалі прокляте якесь імя
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31.05.2025 00:14 Відповісти
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31.05.2025 00:16 Відповісти
аналогічно в районі торецька. по DeepState там сіра зона, в реалі, парашники зайшли, "ждунів" всих вивезли на фільтрацію. діждались ті асвабадітєлєй! буде те ж і там в констянтинівці.
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31.05.2025 00:21 Відповісти
Чому наша арта не працює ? Зробити рашистам Ад
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31.05.2025 00:28 Відповісти
Наслідки курської пірдамоги...
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31.05.2025 00:31 Відповісти
 
 