"Село забите повністю військовими РФ": двоє місцевих вийшли пішки із Костянтинівки на Сумщині. ВIДЕО

Двоє жителів села Костянтинівка Хотінської громади на Сумщині, яке зайняли окупанти РФ, пройшли пішки близько 15 кілометрів та дісталися Хотіні.

Відео опублікувала Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, передає Цензор.НЕТ.

В'ячеслав Трубанов та дружина його брата Ніна змогли дійти до селища Хотінь, звідти їх евакуювали в Суми до гуманітарного центру "Плурітон".

Вони розповідають, що їхнє село зруйноване і повне російських військових.

"Все село згоріло, забите повністю росіянами. Вони заходили й нас не чіпали. Голодні, обірвані. У мене стояло кілька ящиків з гуманітарною допомогою — похватали, порозривали все", - кажуть евакуйовані.

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Відповідно до мапи DeepState, станом на 30 травня Костянтинівка Сумської області знаходиться у "сірій" зоні.