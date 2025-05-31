2 136 5
Двое оккупантов быстро бежали, но не ушли от дронов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Двое российских оккупантов тщетно пытались убежать от украинских дронов на Запорожском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекав на них….
"У нас хватит времени, чтобы добежать до канадской границы..." (Марк Твен, "Вождь краснокожих").
В даному випадку цим бандитам, подібне не вдалося...