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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Двое оккупантов быстро бежали, но не ушли от дронов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Двое российских оккупантов тщетно пытались убежать от украинских дронов на Запорожском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Россиянин изо всех сил лупит палкой по упавшему на землю украинскому дрону и исчезает в облаке дыма и огня. ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (3179) дроны (4070) война в Украине (4569)


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Це була гарна мирна угода
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31.05.2025 00:44 Ответить
Мабуть, через них, і Трамп тягне з САНКЦІЯМИ, проти свого дрючбана прутіна??
Чекав на них….
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31.05.2025 00:55 Ответить
"Росіяни почали повномасштабну війну... І українські діти почали масово матюкаться... Але патріотично вмотивовано... Тому батьки їх за це не картають і не карають...".
"У нас хватит времени, чтобы добежать до канадской границы..." (Марк Твен, "Вождь краснокожих").
В даному випадку цим бандитам, подібне не вдалося...
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31.05.2025 05:38 Ответить
Последний напоминает Гитлера в бункере, в апреле 1945 года, типо, картина Репина, мол, "Приплыли".
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31.05.2025 06:24 Ответить
Перед смертю такі пики здивовані у кацапів! 😁 Озвучка посміхнула! 👍
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31.05.2025 07:54 Ответить
 
 