Двоє окупантів швидко бігли, але не втекли від дронів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Двоє російських окупантів марно намагалися втекти від українських дронів на Запорізькому напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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