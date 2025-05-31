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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Двоє окупантів швидко бігли, але не втекли від дронів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Двоє російських окупантів марно намагалися втекти від українських дронів на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Росіянин чимдуж лупить палицею по українському дрону, який упав на землю, і зникає у хмарі диму і вогню. ВIДЕО

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Запорізька область (3706) дрони (4856) війна в Україні (4607)


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Це була гарна мирна угода
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31.05.2025 00:44 Відповісти
Мабуть, через них, і Трамп тягне з САНКЦІЯМИ, проти свого дрючбана прутіна??
Чекав на них….
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31.05.2025 00:55 Відповісти
 
 