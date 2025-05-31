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Пограничники с помощью дронов уничтожили квадроциклы врага на Курском направлении. ВИДЕО

Бойцы "Сталевого кордону" дронами уничтожили технику и укрытия оккупантов на Курском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг потерял 2 квадроцикла, которыми захватчики пытались попасть на территорию Украины. Также поражено укрытие с личным составом противника.

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