Пограничники с помощью дронов уничтожили квадроциклы врага на Курском направлении. ВИДЕО
Бойцы "Сталевого кордону" дронами уничтожили технику и укрытия оккупантов на Курском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Враг потерял 2 квадроцикла, которыми захватчики пытались попасть на территорию Украины. Также поражено укрытие с личным составом противника.
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