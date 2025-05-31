Прикордонники дронами знищили квадроцикли ворога на Курському напрямку. ВIДЕО
Бійці "Сталевого кордону" дронами знищили техніку та укриття окупантів на Курському напрямку.
Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог втратив 2 квадроцикли, якими загарбники намагались потрапити на територію України. Такоє уражено укриття з особовим складом противника.
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