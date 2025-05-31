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Новини Відео Знищення російської техніки
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Прикордонники дронами знищили квадроцикли ворога на Курському напрямку. ВIДЕО

Бійці "Сталевого кордону" дронами знищили техніку та укриття окупантів на Курському напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог втратив 2 квадроцикли, якими загарбники намагались потрапити на територію України. Такоє уражено укриття з особовим складом противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники спалили російську РЛС, яку ворог використовував для обстрілів Чернігівщини. ВIДЕО

Автор: 

прикордонники (1108) дрони (4863)


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