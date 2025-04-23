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Прикордонники спалили російську РЛС, яку ворог використовував для обстрілів Чернігівщини. ВIДЕО

Прикордонники знищили російську радіолокаційну станцію, яку ворог використовував для корегування своїх артилерійських обстрілів Чернігівської області.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

Після точного відпрацювання по цілях FPV-дронами, росіяни ще намагалися врятувати своє обладнання, проте марно.

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Автор: 

прикордонники (1101) РЛС (58) дрони (4714)


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Що то було,мабуть НЛО,не сіло,не впало в РЛСКу в"бало!
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23.04.2025 23:57 Відповісти
ДПСУ - НАШ! КОРДОН - НАШ!
Ще б "пажарных" дроном...
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24.04.2025 00:05 Відповісти
 
 