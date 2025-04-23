Прикордонники спалили російську РЛС, яку ворог використовував для обстрілів Чернігівщини. ВIДЕО
Прикордонники знищили російську радіолокаційну станцію, яку ворог використовував для корегування своїх артилерійських обстрілів Чернігівської області.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
Після точного відпрацювання по цілях FPV-дронами, росіяни ще намагалися врятувати своє обладнання, проте марно.
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