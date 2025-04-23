Пограничники уничтожили российскую РЛС, которую враг использовал для обстрелов Черниговщины. ВИДЕО

Пограничники уничтожили российскую радиолокационную станцию, которую враг использовал для корректировки своих артиллерийских обстрелов Черниговской области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

После точной отработки по целям FPV-дронами россияне еще пытались спасти свое оборудование, однако тщетно, поскольку РЛС все равно сгорела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 92-й ОШБр поразили вражеские РЛС "Небо" и "Каста". ВИДЕО