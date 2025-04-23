РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11413 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
1 596 2

Пограничники уничтожили российскую РЛС, которую враг использовал для обстрелов Черниговщины. ВИДЕО

Пограничники уничтожили российскую радиолокационную станцию, которую враг использовал для корректировки своих артиллерийских обстрелов Черниговской области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

После точной отработки по целям FPV-дронами россияне еще пытались спасти свое оборудование, однако тщетно, поскольку РЛС все равно сгорела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 92-й ОШБр поразили вражеские РЛС "Небо" и "Каста". ВИДЕО

Автор: 

пограничники (1574) РЛС (77) дроны (3923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що то було,мабуть НЛО,не сіло,не впало в РЛСКу в"бало!
показать весь комментарий
23.04.2025 23:57 Ответить
ДПСУ - НАШ! КОРДОН - НАШ!
Ще б "пажарных" дроном...
показать весь комментарий
24.04.2025 00:05 Ответить
 
 