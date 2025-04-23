Пограничники уничтожили российскую РЛС, которую враг использовал для обстрелов Черниговщины. ВИДЕО
Пограничники уничтожили российскую радиолокационную станцию, которую враг использовал для корректировки своих артиллерийских обстрелов Черниговской области.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.
После точной отработки по целям FPV-дронами россияне еще пытались спасти свое оборудование, однако тщетно, поскольку РЛС все равно сгорела.
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Ще б "пажарных" дроном...