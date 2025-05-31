Глава комитета Госдумы Картаполов угрожает Украине потерей городов: "Останетесь без Сум, Харькова, Днепра, Одессы". ВИДЕО

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов угрожает Украине потерей городов, если не будет мирного урегулирования. Это происходит на фоне мирных переговоров, где россияне продолжают заявлять о готовности наращивать боевые действия.

По его словам, в случае отказа от "мирного урегулирования", Украина якобы останется без Одессы, Сум, Харькова и других территорий, сообщает Цензор.НЕТ.

Это уже не первая угроза россиян на фоне мирных переговоров в Стамбуле. Постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя отмечал, что в Кремле готовы продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько потребуется".

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