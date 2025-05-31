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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Глава комитета Госдумы Картаполов угрожает Украине потерей городов: "Останетесь без Сум, Харькова, Днепра, Одессы". ВИДЕО

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов угрожает Украине потерей городов, если не будет мирного урегулирования. Это происходит на фоне мирных переговоров, где россияне продолжают заявлять о готовности наращивать боевые действия.

По его словам, в случае отказа от "мирного урегулирования", Украина якобы останется без Одессы, Сум, Харькова и других территорий, сообщает Цензор.НЕТ.

Это уже не первая угроза россиян на фоне мирных переговоров в Стамбуле. Постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя отмечал, что в Кремле готовы продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько потребуется".

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Автор: 

армия РФ (19603) пропаганда (3692) россия (96086)


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Топ комментарии
+30
йух тобі на кацапське рило
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31.05.2025 12:37
+20
Це вже - істерика ..
..
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31.05.2025 12:42
+16
Что ты вообще несешь, дегенерат старый? Вы уже год как Часовой Яр и Торецк захватить не можете! Харьков, Одессу и Днепр оно собралось уже захватывать, тупое кацапское недорозумение!
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31.05.2025 12:40
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йух тобі на кацапське рило
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31.05.2025 12:37 Ответить
щоб не сталося того про що каже цей кацап, треба щоб ти повернувся в Україну і допоміг нам.
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31.05.2025 12:47 Ответить
Кому "вам", фєдя? Кацапській агітбригаді?
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31.05.2025 12:56 Ответить
нам це ЗСУ, а ти ухилянт, коли в тцк зайдеш?
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31.05.2025 13:01 Ответить
Ти вже кокошнік пошило, "зсу"?
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31.05.2025 13:12 Ответить
ти мусор, все життя отримуєш з.п. з бюджету, фактично цивільні тобі з.п. платять, але захищати державу ти не біжиш.
Основні отримувачі вигоди від держави - силовики і чиновники - вертіли вони на бую захист держави.
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31.05.2025 13:15 Ответить
"Фєдя" твій набір тухлих маніпуляцій відомий.
Я ж тебе спитав про кокошнік - ти сам шив чи на роботі видають?
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31.05.2025 13:19 Ответить
маніпуляції тут в тебе, мусорок. Люди все бачуть, хто почав тут гавкати на мене перший, чи ти думаєш що коментарі тільки ти і я бачимо? мусор тупорилий.
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31.05.2025 13:21 Ответить
"фєдя", так шо там з кокошніком? Надієшся шо братушки видадуть чи потратився?
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31.05.2025 13:27 Ответить
мусарок, я щось не зрозумів, ти проти того, щоб люди повертались в Україну і допомагали її захищати?
та зрозуміло, що ти кацапів ждеш бо думаєш що вам більше платити будуть.
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31.05.2025 13:29 Ответить
До речі знаєш нащо вам кокошнік, "фєдя", - шоби блохи в щі не падали. Палєзна аєщь, ти не прогадав...
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31.05.2025 13:38 Ответить
Прибери кацапські волохаті лапи від ЗСУ Фєдя.
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31.05.2025 14:20 Ответить
ти проти того, щоб люди повертались в Україну і допомагали її захищати?

ваша вся ботоферма спалилась
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31.05.2025 14:38 Ответить
Фєдя, ти новорег, але дуже активний. Так що чим ти дишеш- відомо всім. Мовчи ото, і кокошнік не забувай поправляти.
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31.05.2025 14:50 Ответить
а що тобі бот не сподобалось в моїх коментарях? зацитуй будь ласка
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31.05.2025 14:51 Ответить
треба подарувати йому самокат,хай діду поїде до цвинтара
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31.05.2025 13:16 Ответить
було б непогано, тільки буданга не хоче цим займатися
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31.05.2025 13:17 Ответить
ну он пойдет на фуй. но все равно, получается то как сказал
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31.05.2025 13:13 Ответить
А что, ...ля, єслі нєт, (с) "фєдя"?
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31.05.2025 13:22 Ответить
Підар!
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31.05.2025 12:37 Ответить
Григорій тримайте себе в руках
Час Перл-Харбору на носі))))
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31.05.2025 12:42 Ответить
Та дай Боже, дай Боже...
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31.05.2025 12:48 Ответить
Чуваки починають по троху істерить....
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31.05.2025 12:37 Ответить
хтілося шоб це було так ...
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31.05.2025 12:39 Ответить
Потроху?
Якщо хоч зайди і подивися
на свої потроху-
https://2ch.life/po/
крайній сайт для побалакати на рашці
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31.05.2025 12:41 Ответить
ты дебил? кто территории теряет каждый день?ото бы что то умное написать?
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31.05.2025 13:15 Ответить
За рік вони "наістерили" 62 км. від Авдіївки.
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31.05.2025 15:21 Ответить
ну і де цей український говнокомандуючий 🤡 ,як генній подивитися у вічі ?!!! су* о зеленська ,ти вже увійшов в історію світових війн ,як саме недолуге ,та пришилепкуватий говнокомандуючий !!!
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31.05.2025 12:38 Ответить
певне бажає в віконечко дрона
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31.05.2025 12:39 Ответить
Ти бров опусти, бо четвертий рік піднятою тримаєш.
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31.05.2025 12:39 Ответить
Что ты вообще несешь, дегенерат старый? Вы уже год как Часовой Яр и Торецк захватить не можете! Харьков, Одессу и Днепр оно собралось уже захватывать, тупое кацапское недорозумение!
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31.05.2025 12:40 Ответить
До Сум вони просуваються досить швидко.
Поки верховний головнокомандувач шариться по книжкових виставках зі своєю скумбрією і армією охоронців.

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31.05.2025 13:15 Ответить
Лякалки божевільних,якби могли вже давно захапали.
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31.05.2025 12:40 Ответить
Відправте це трампону!
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31.05.2025 12:41 Ответить
Вид - сарана ненажерлива.
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31.05.2025 12:41 Ответить
"Залишитеся без Сум, Харкова, Дніпра, Одеси"

Чого б це?
Ми вийдемо на кордони 91 року та питимемо каву в Криму!
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31.05.2025 12:42 Ответить
Це вже - істерика ..
..
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31.05.2025 12:42 Ответить
Кацапи так обнагліли, бо вже забезпечили для московії https://www.facebook.com/reel/1017526580490376 майбутнє.
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31.05.2025 12:50 Ответить
це все зеківський понт накшталт "тримайте мене семеро бо я припадошний"
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31.05.2025 14:34 Ответить
Московіту, за себе самого, час подумати, а у нього, типова маніакальна шизофренія! Вялічіє… На Берлін… За немкамі …
Наслідки психлікарень КДБ, ще з часів совдепії !!
Слава Україні!
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31.05.2025 12:44 Ответить
Це вже істерика. Якщо могли б вони це зробити то зробили б і нікого б не питали. А то можна подумати вони послугу Україні роблять
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31.05.2025 12:44 Ответить
Є народна мудрість, послухай чого хоче твій ворог і зроби навпаки. Тому що ворог апріорі не бажає тобі добра
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31.05.2025 12:47 Ответить
На болотах з'явиася ще одий дерЯвенскай сумашедший.
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31.05.2025 12:45 Ответить
только баллистикой чмерить московитов..принуждая к миру....но для этого нужна политическая и экономическая воля....
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31.05.2025 12:47 Ответить
Обратите внимание на епало этого недоноска, рот то он открывает, шо-то им пукает а рожа растерянная, безнадёга на той харе написана.
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31.05.2025 12:48 Ответить
Без звуку дивитись прикольно - так , фізіономіка його видає ...
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31.05.2025 12:50 Ответить
Взять бы его с егомажорами и в атак послать..
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31.05.2025 12:49 Ответить
не бери на понт, мусор
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31.05.2025 12:50 Ответить
Орки нервують, недовго ще протянуть, і відчувають це. 500% мито вам в дупу
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31.05.2025 12:51 Ответить
Викормиш імперії - від нього іншого й не почуєш
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31.05.2025 12:52 Ответить
"вбивайте московитів як умога більше це не гріх " кадиров
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31.05.2025 12:55 Ответить
Тупа тупорила неосвідчена авца!

Хочеться відійти від контексту і звернути увагу на один цікавий нюанс. мокшанська недоіперія, по своїй суті, володіє механізмом-ліфтом, який піднімає тупориле неосвідчене бидло до влади. Тобто,чим більше ти тупорилий, чим більше ти сраколиз - тим для тебе ширше відкриті двері мовзолею. Вся мокшанська ідеологія побудована на тупості і так званому вшануванню благ пролетаріату... Але, найбільше прикро, що українське суспільство досі залишається в полоні цієї мокшанської ідеологія... Мається на увазі, що рівно, як і мокша, пересічний українець вірить дібілоїдоїві-хабарнику-популістові... Рівно, як і мокша, укоаїнець приводить до влади наймерзеннішу неосвідчену істоту, яка потім ним управляє...
Але, не все так трагічно! Ментальність українця таки віддаляється мід ментальності мокші. Тенденція позитивна. Українець - вже далеко, не той безхребетний раб, як мокша. Хоча до повного просвітлення,- ще далеко.
Україна переможе!!!
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31.05.2025 12:56 Ответить
ти хоча б людей не смішив. дивлюсь, у нас по соціальному ліфту одні академіки піднялись в 19 році.
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31.05.2025 13:04 Ответить
Який сміх!? Мені плакати хочеться!!! Одне неосвідчене бидло в 2010 - привело до влади - "проффесора", інше - в 2014 - "напівбога" з "термосом". І так, як ти підмітив - в 2019 у владу хлинули академіки...
Тому попоную не зупинятись на досягнутому! Давай доктора наук кожному "Усику"!!! А самого Усика ОБОВ'ЯЗКОВО висунути на лауреата Нобелівської Премії !!!
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31.05.2025 14:25 Ответить
вибачте, не так зрозумів. згоден з вами.
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31.05.2025 14:39 Ответить
Тепер для українських спецслужб справа честі ліквідувати цього виродка!
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31.05.2025 12:57 Ответить
На болоті регулярно якийсь дебіл щось каже. Не обов'язково тягти його назагал.
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31.05.2025 12:58 Ответить
Кумедна кацапська чурка.
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31.05.2025 12:59 Ответить
Беснуется террористическая нечисть это +.
Жаль СБУ пока самокатит только по обслугу. Но это пока.
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31.05.2025 13:03 Ответить
Гоп стоп поворот їдемо на Білгород !
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31.05.2025 13:04 Ответить
Гоп-стоп, все з нуля, Українськая земля!
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31.05.2025 13:05 Ответить
"Мы не можем захватить 4 области, поэтому отдайте их сами,а не то мы захватим 6 областей, потому что мы не можем захватить 4 области "🤣🤣🤣
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31.05.2025 13:05 Ответить
И Киев, Киев за 3 дня😀 Ох и лапти убогие😁
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31.05.2025 13:07 Ответить
після того шо було ,вони Київ вже не хочуть
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31.05.2025 13:08 Ответить
Помощники регионалов и шашлычник сдадут все города с удовольствием.
Кто здесь удаляет я его .... бутылкой,мрази ларечника.
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31.05.2025 13:10 Ответить
Этот ***** сам собою перед зеркалом говорит .
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31.05.2025 13:10 Ответить
дурень думкою багатіє
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31.05.2025 13:11 Ответить
Шизоід щось губу там розкатав... шут безмозглий не врахував що у українців на нього можуть бути інші плани
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31.05.2025 13:10 Ответить
Як відповів один дядя колись давно - "якщо"...
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31.05.2025 13:11 Ответить
Щоб щось гавкнути,ти спочатку подумай.Зарам'ятай,Україна останній цвях в кришку гроба недоімперії.
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31.05.2025 13:11 Ответить
Якщо уважно подивитись на це говорящєє нєдоразумєніє, то можна побачити загнаного в кут щура.
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31.05.2025 13:16 Ответить
Придурок возглавит высадку десанта на Одессу!
Клоуны, ***...
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31.05.2025 13:19 Ответить
хай краще готуються до третьої чеченської та двох перших інгушської та дагестанської.
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31.05.2025 13:19 Ответить
Це ті є, що нещасний Часів Яр беруть вже рік.
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31.05.2025 13:24 Ответить
Була в кацапа хата. Дощ пішов вона сгоріла.
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31.05.2025 13:30 Ответить
Все сказане кацапським воєводою, має під собою підґрунтя.
Після усунення Генерала В.Ф. Залужного, кацармія перехопила ініціативу у ЗСУ.
Вже без смертників Пригожина.
І ніякий тєлємарафєт це не замилить.
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31.05.2025 13:54 Ответить
Якщо ви вже забули то орки перехопили ініціативу ще при невдалому контрнаступі, просто вони підійшли організовано до будівництва укріплень та виробництва озброєння, що нажаль не скажеш про забезпечення ЗСУ.

Суть проблеми не тільки в командуванню, а в тому що у них є авіація, ракети і як б не розповідали казки вони мають перевагу в дронах, в тому числі технологічну, швидше впроваджують на конвеєр нові моделі, і все більш уніфіковано.
У нас багато анонсується пафосно, і дійсно цікаві розробки але потім майже ніх... з того не попадає на конвеєєр і не поставляється масово на передову.
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31.05.2025 14:44 Ответить
«Якщо ви вже забули то орки перехопили ініціативу ще при невдалому контрнаступі, »

Про це, ще буде мова, як і про розмінування Чонгару, і про те, хто штовхав у спину ЗСУ, і про потужне гундіння з усих прасок про каву в Криму.
А питання до вас:
- А коли почався потужний Курськ, - До невдалого контрнаступу, чи після нього?
Коли було потужно спалено оверякбагацько техніки, і особового складу?
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31.05.2025 15:19 Ответить
Совсем, видно, херово на Рассейке.
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31.05.2025 14:01 Ответить
Знову вжерся...
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31.05.2025 14:06 Ответить
Та Київ. За три дні
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31.05.2025 14:11 Ответить
соси ты *** кацапский *******! вы и Киев брали за 3 дня а взяли только за щеку!и продвигаетесь в час по чайной ложке,за 3 года войны ничего фактически не захватив!так что иди на *** и засунь свои шизофренические мечты себе в сраку по гланды!
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31.05.2025 14:14 Ответить
Картаполов точно з Уралу. Ще Жириновський говорив, що там живуть одні дебі.....
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31.05.2025 14:38 Ответить
Тобі варвар землі мало ? метр на два кацапщині забезпечать так що застрілься паскуда.
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31.05.2025 14:41 Ответить
Малюк-буданов! Ось чергова потвора для знищення скорішого...
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31.05.2025 15:03 Ответить
Так это, а лошадь говорит, что напали из-за "дискриминации русскоязычного населения и русской культуры со стороны украинского правительства" А этот напрямую, что цель - захват территорий. Эти дебилы там не могут даже договориться одну версию озвучивать
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31.05.2025 15:19 Ответить
 
 