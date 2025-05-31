Глава комитета Госдумы Картаполов угрожает Украине потерей городов: "Останетесь без Сум, Харькова, Днепра, Одессы". ВИДЕО
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов угрожает Украине потерей городов, если не будет мирного урегулирования. Это происходит на фоне мирных переговоров, где россияне продолжают заявлять о готовности наращивать боевые действия.
По его словам, в случае отказа от "мирного урегулирования", Украина якобы останется без Одессы, Сум, Харькова и других территорий, сообщает Цензор.НЕТ.
Это уже не первая угроза россиян на фоне мирных переговоров в Стамбуле. Постоянный представитель страны-агрессора в ООН Василий Небензя отмечал, что в Кремле готовы продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько потребуется".
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+20 Maksim Perepelitca
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+16 Александр Иванов #590191
показать весь комментарий31.05.2025 12:40 Ссылка
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Основні отримувачі вигоди від держави - силовики і чиновники - вертіли вони на бую захист держави.
Я ж тебе спитав про кокошнік - ти сам шив чи на роботі видають?
та зрозуміло, що ти кацапів ждеш бо думаєш що вам більше платити будуть.
ваша вся ботоферма спалилась
Час Перл-Харбору на носі))))
Якщо хоч зайди і подивися
на свої потроху-
https://2ch.life/po/
крайній сайт для побалакати на рашці
Поки верховний головнокомандувач шариться по книжкових виставках зі своєю скумбрією і армією охоронців.
Чого б це?
Ми вийдемо на кордони 91 року та питимемо каву в Криму!
..
Наслідки психлікарень КДБ, ще з часів совдепії !!
Слава Україні!
Хочеться відійти від контексту і звернути увагу на один цікавий нюанс. мокшанська недоіперія, по своїй суті, володіє механізмом-ліфтом, який піднімає тупориле неосвідчене бидло до влади. Тобто,чим більше ти тупорилий, чим більше ти сраколиз - тим для тебе ширше відкриті двері мовзолею. Вся мокшанська ідеологія побудована на тупості і так званому вшануванню благ пролетаріату... Але, найбільше прикро, що українське суспільство досі залишається в полоні цієї мокшанської ідеологія... Мається на увазі, що рівно, як і мокша, пересічний українець вірить дібілоїдоїві-хабарнику-популістові... Рівно, як і мокша, укоаїнець приводить до влади наймерзеннішу неосвідчену істоту, яка потім ним управляє...
Але, не все так трагічно! Ментальність українця таки віддаляється мід ментальності мокші. Тенденція позитивна. Українець - вже далеко, не той безхребетний раб, як мокша. Хоча до повного просвітлення,- ще далеко.
Україна переможе!!!
Тому попоную не зупинятись на досягнутому! Давай доктора наук кожному "Усику"!!! А самого Усика ОБОВ'ЯЗКОВО висунути на лауреата Нобелівської Премії !!!
Жаль СБУ пока самокатит только по обслугу. Но это пока.
Кто здесь удаляет я его .... бутылкой,мрази ларечника.
Клоуны, ***...
Після усунення Генерала В.Ф. Залужного, кацармія перехопила ініціативу у ЗСУ.
Вже без смертників Пригожина.
І ніякий тєлємарафєт це не замилить.
Суть проблеми не тільки в командуванню, а в тому що у них є авіація, ракети і як б не розповідали казки вони мають перевагу в дронах, в тому числі технологічну, швидше впроваджують на конвеєр нові моделі, і все більш уніфіковано.
У нас багато анонсується пафосно, і дійсно цікаві розробки але потім майже ніх... з того не попадає на конвеєєр і не поставляється масово на передову.
Про це, ще буде мова, як і про розмінування Чонгару, і про те, хто штовхав у спину ЗСУ, і про потужне гундіння з усих прасок про каву в Криму.
А питання до вас:
- А коли почався потужний Курськ, - До невдалого контрнаступу, чи після нього?
Коли було потужно спалено оверякбагацько техніки, і особового складу?