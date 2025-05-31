Голова комітету Держдуми Картаполов погрожує Україні втратою міст: "Залишитеся без Сум, Харкова, Дніпра, Одеси". ВIДЕО
Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов погрожує Україні втратою міст, якщо не буде мирного врегулювання. Це відбувається на тлі мирних переговорів, де росіяни продовжують заявляти про готовність нарощувати бойові дії.
За його словами, у разі відмови від "мирного врегулювання", Україна нібито залишиться без Одеси, Сум, Харкова та інших територій, повідомляє Цензор.НЕТ.
Це вже не перша погроза росіян на тлі мирних переговорів у Стамбулі. Постійний представник країни-агресорки в ООН Василь Небензя зазначав, що у Кремлі готові продовжувати та нарощувати бойові дії в Україні "стільки, скільки буде потрібно".
Топ коментарі
+11 nevs nevs
показати весь коментар31.05.2025 12:37 Посилання
+7 Александр Иванов #590191
показати весь коментар31.05.2025 12:40 Посилання
+7 Maksim Perepelitca
показати весь коментар31.05.2025 12:42 Посилання
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Основні отримувачі вигоди від держави - силовики і чиновники - вертіли вони на бую захист держави.
Я ж тебе спитав про кокошнік - ти сам шив чи на роботі видають?
та зрозуміло, що ти кацапів ждеш бо думаєш що вам більше платити будуть.
Час Перл-Харбору на носі))))
Якщо хоч зайди і подивися
на свої потроху-
https://2ch.life/po/
крайній сайт для побалакати на рашці
Поки верховний головнокомандувач шариться по книжкових виставках зі своєю скумбрією і армією охоронців.
Чого б це?
Ми вийдемо на кордони 91 року та питимемо каву в Криму!
..
Наслідки психлікарень КДБ, ще з часів совдепії !!
Слава Україні!
Хочеться відійти від контексту і звернути увагу на один цікавий нюанс. мокшанська недоіперія, по своїй суті, володіє механізмом-ліфтом, який піднімає тупориле неосвідчене бидло до влади. Тобто,чим більше ти тупорилий, чим більше ти сраколиз - тим для тебе ширше відкриті двері мовзолею. Вся мокшанська ідеологія побудована на тупості і так званому вшануванню благ пролетаріату... Але, найбільше прикро, що українське суспільство досі залишається в полоні цієї мокшанської ідеологія... Мається на увазі, що рівно, як і мокша, пересічний українець вірить дібілоїдоїві-хабарнику-популістові... Рівно, як і мокша, укоаїнець приводить до влади наймерзеннішу неосвідчену істоту, яка потім ним управляє...
Але, не все так трагічно! Ментальність українця таки віддаляється мід ментальності мокші. Тенденція позитивна. Українець - вже далеко, не той безхребетний раб, як мокша. Хоча до повного просвітлення,- ще далеко.
Україна переможе!!!
Жаль СБУ пока самокатит только по обслугу. Но это пока.
Кто здесь удаляет я его .... бутылкой,мрази ларечника.
Клоуны, ***...