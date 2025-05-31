УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9194 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
3 014 71

Голова комітету Держдуми Картаполов погрожує Україні втратою міст: "Залишитеся без Сум, Харкова, Дніпра, Одеси". ВIДЕО

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов погрожує Україні втратою міст, якщо не буде мирного врегулювання. Це відбувається на тлі мирних переговорів, де росіяни продовжують заявляти про готовність нарощувати бойові дії.

За його словами, у разі відмови від "мирного врегулювання", Україна нібито залишиться без Одеси, Сум, Харкова та інших територій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Це вже не перша погроза росіян на тлі мирних переговорів у Стамбулі. Постійний представник країни-агресорки в ООН Василь Небензя зазначав, що у Кремлі готові продовжувати та нарощувати бойові дії в Україні "стільки, скільки буде потрібно".

Також дивіться: Трамп не знає, чи підтримає законопроєкт про нові санкції проти Росії. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17755) пропаганда (2819) росія (65925)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
йух тобі на кацапське рило
показати весь коментар
31.05.2025 12:37
+7
Что ты вообще несешь, дегенерат старый? Вы уже год как Часовой Яр и Торецк захватить не можете! Харьков, Одессу и Днепр оно собралось уже захватывать, тупое кацапское недорозумение!
показати весь коментар
31.05.2025 12:40
+7
Це вже - істерика ..
..
показати весь коментар
31.05.2025 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
йух тобі на кацапське рило
показати весь коментар
31.05.2025 12:37 Відповісти
щоб не сталося того про що каже цей кацап, треба щоб ти повернувся в Україну і допоміг нам.
показати весь коментар
31.05.2025 12:47 Відповісти
Кому "вам", фєдя? Кацапській агітбригаді?
показати весь коментар
31.05.2025 12:56 Відповісти
нам це ЗСУ, а ти ухилянт, коли в тцк зайдеш?
показати весь коментар
31.05.2025 13:01 Відповісти
Ти вже кокошнік пошило, "зсу"?
показати весь коментар
31.05.2025 13:12 Відповісти
ти мусор, все життя отримуєш з.п. з бюджету, фактично цивільні тобі з.п. платять, але захищати державу ти не біжиш.
Основні отримувачі вигоди від держави - силовики і чиновники - вертіли вони на бую захист держави.
показати весь коментар
31.05.2025 13:15 Відповісти
"Фєдя" твій набір тухлих маніпуляцій відомий.
Я ж тебе спитав про кокошнік - ти сам шив чи на роботі видають?
показати весь коментар
31.05.2025 13:19 Відповісти
маніпуляції тут в тебе, мусорок. Люди все бачуть, хто почав тут гавкати на мене перший, чи ти думаєш що коментарі тільки ти і я бачимо? мусор тупорилий.
показати весь коментар
31.05.2025 13:21 Відповісти
"фєдя", так шо там з кокошніком? Надієшся шо братушки видадуть чи потратився?
показати весь коментар
31.05.2025 13:27 Відповісти
мусарок, я щось не зрозумів, ти проти того, щоб люди повертались в Україну і допомагали її захищати?
та зрозуміло, що ти кацапів ждеш бо думаєш що вам більше платити будуть.
показати весь коментар
31.05.2025 13:29 Відповісти
треба подарувати йому самокат,хай діду поїде до цвинтара
показати весь коментар
31.05.2025 13:16 Відповісти
було б непогано, тільки буданга не хоче цим займатися
показати весь коментар
31.05.2025 13:17 Відповісти
ну он пойдет на фуй. но все равно, получается то как сказал
показати весь коментар
31.05.2025 13:13 Відповісти
А что, ...ля, єслі нєт, (с) "фєдя"?
показати весь коментар
31.05.2025 13:22 Відповісти
Підар!
показати весь коментар
31.05.2025 12:37 Відповісти
Григорій тримайте себе в руках
Час Перл-Харбору на носі))))
показати весь коментар
31.05.2025 12:42 Відповісти
Та дай Боже, дай Боже...
показати весь коментар
31.05.2025 12:48 Відповісти
Чуваки починають по троху істерить....
показати весь коментар
31.05.2025 12:37 Відповісти
хтілося шоб це було так ...
показати весь коментар
31.05.2025 12:39 Відповісти
Потроху?
Якщо хоч зайди і подивися
на свої потроху-
https://2ch.life/po/
крайній сайт для побалакати на рашці
показати весь коментар
31.05.2025 12:41 Відповісти
ты дебил? кто территории теряет каждый день?ото бы что то умное написать?
показати весь коментар
31.05.2025 13:15 Відповісти
ну і де цей український говнокомандуючий 🤡 ,як генній подивитися у вічі ?!!! су* о зеленська ,ти вже увійшов в історію світових війн ,як саме недолуге ,та пришилепкуватий говнокомандуючий !!!
показати весь коментар
31.05.2025 12:38 Відповісти
певне бажає в віконечко дрона
показати весь коментар
31.05.2025 12:39 Відповісти
Ти бров опусти, бо четвертий рік піднятою тримаєш.
показати весь коментар
31.05.2025 12:39 Відповісти
Что ты вообще несешь, дегенерат старый? Вы уже год как Часовой Яр и Торецк захватить не можете! Харьков, Одессу и Днепр оно собралось уже захватывать, тупое кацапское недорозумение!
показати весь коментар
31.05.2025 12:40 Відповісти
До Сум вони просуваються досить швидко.
Поки верховний головнокомандувач шариться по книжкових виставках зі своєю скумбрією і армією охоронців.

показати весь коментар
31.05.2025 13:15 Відповісти
Лякалки божевільних,якби могли вже давно захапали.
показати весь коментар
31.05.2025 12:40 Відповісти
Відправте це трампону!
показати весь коментар
31.05.2025 12:41 Відповісти
Вид - сарана ненажерлива.
показати весь коментар
31.05.2025 12:41 Відповісти
"Залишитеся без Сум, Харкова, Дніпра, Одеси"

Чого б це?
Ми вийдемо на кордони 91 року та питимемо каву в Криму!
показати весь коментар
31.05.2025 12:42 Відповісти
Це вже - істерика ..
..
показати весь коментар
31.05.2025 12:42 Відповісти
Кацапи так обнагліли, бо вже забезпечили для московії https://www.facebook.com/reel/1017526580490376 майбутнє.
показати весь коментар
31.05.2025 12:50 Відповісти
Московіту, за себе самого, час подумати, а у нього, типова маніакальна шизофренія! Вялічіє… На Берлін… За немкамі …
Наслідки психлікарень КДБ, ще з часів совдепії !!
Слава Україні!
показати весь коментар
31.05.2025 12:44 Відповісти
Це вже істерика. Якщо могли б вони це зробити то зробили б і нікого б не питали. А то можна подумати вони послугу Україні роблять
показати весь коментар
31.05.2025 12:44 Відповісти
Є народна мудрість, послухай чого хоче твій ворог і зроби навпаки. Тому що ворог апріорі не бажає тобі добра
показати весь коментар
31.05.2025 12:47 Відповісти
На болотах з'явиася ще одий дерЯвенскай сумашедший.
показати весь коментар
31.05.2025 12:45 Відповісти
только баллистикой чмерить московитов..принуждая к миру....но для этого нужна политическая и экономическая воля....
показати весь коментар
31.05.2025 12:47 Відповісти
Обратите внимание на епало этого недоноска, рот то он открывает, шо-то им пукает а рожа растерянная, безнадёга на той харе написана.
показати весь коментар
31.05.2025 12:48 Відповісти
Без звуку дивитись прикольно - так , фізіономіка його видає ...
показати весь коментар
31.05.2025 12:50 Відповісти
Взять бы его с егомажорами и в атак послать..
показати весь коментар
31.05.2025 12:49 Відповісти
не бери на понт, мусор
показати весь коментар
31.05.2025 12:50 Відповісти
Орки нервують, недовго ще протянуть, і відчувають це. 500% мито вам в дупу
показати весь коментар
31.05.2025 12:51 Відповісти
Викормиш імперії - від нього іншого й не почуєш
показати весь коментар
31.05.2025 12:52 Відповісти
"вбивайте московитів як умога більше це не гріх " кадиров
показати весь коментар
31.05.2025 12:55 Відповісти
Тупа тупорила неосвідчена авца!

Хочеться відійти від контексту і звернути увагу на один цікавий нюанс. мокшанська недоіперія, по своїй суті, володіє механізмом-ліфтом, який піднімає тупориле неосвідчене бидло до влади. Тобто,чим більше ти тупорилий, чим більше ти сраколиз - тим для тебе ширше відкриті двері мовзолею. Вся мокшанська ідеологія побудована на тупості і так званому вшануванню благ пролетаріату... Але, найбільше прикро, що українське суспільство досі залишається в полоні цієї мокшанської ідеологія... Мається на увазі, що рівно, як і мокша, пересічний українець вірить дібілоїдоїві-хабарнику-популістові... Рівно, як і мокша, укоаїнець приводить до влади наймерзеннішу неосвідчену істоту, яка потім ним управляє...
Але, не все так трагічно! Ментальність українця таки віддаляється мід ментальності мокші. Тенденція позитивна. Українець - вже далеко, не той безхребетний раб, як мокша. Хоча до повного просвітлення,- ще далеко.
Україна переможе!!!
показати весь коментар
31.05.2025 12:56 Відповісти
ти хоча б людей не смішив. дивлюсь, у нас по соціальному ліфту одні академіки піднялись в 19 році.
показати весь коментар
31.05.2025 13:04 Відповісти
Тепер для українських спецслужб справа честі ліквідувати цього виродка!
показати весь коментар
31.05.2025 12:57 Відповісти
На болоті регулярно якийсь дебіл щось каже. Не обов'язково тягти його назагал.
показати весь коментар
31.05.2025 12:58 Відповісти
Кумедна кацапська чурка.
показати весь коментар
31.05.2025 12:59 Відповісти
Беснуется террористическая нечисть это +.
Жаль СБУ пока самокатит только по обслугу. Но это пока.
показати весь коментар
31.05.2025 13:03 Відповісти
Гоп стоп поворот їдемо на Білгород !
показати весь коментар
31.05.2025 13:04 Відповісти
Гоп-стоп, все з нуля, Українськая земля!
показати весь коментар
31.05.2025 13:05 Відповісти
"Мы не можем захватить 4 области, поэтому отдайте их сами,а не то мы захватим 6 областей, потому что мы не можем захватить 4 области "🤣🤣🤣
показати весь коментар
31.05.2025 13:05 Відповісти
И Киев, Киев за 3 дня😀 Ох и лапти убогие😁
показати весь коментар
31.05.2025 13:07 Відповісти
після того шо було ,вони Київ вже не хочуть
показати весь коментар
31.05.2025 13:08 Відповісти
Помощники регионалов и шашлычник сдадут все города с удовольствием.
Кто здесь удаляет я его .... бутылкой,мрази ларечника.
показати весь коментар
31.05.2025 13:10 Відповісти
Этот ***** сам собою перед зеркалом говорит .
показати весь коментар
31.05.2025 13:10 Відповісти
дурень думкою багатіє
показати весь коментар
31.05.2025 13:11 Відповісти
Шизоід щось губу там розкатав... шут безмозглий не врахував що у українців на нього можуть бути інші плани
показати весь коментар
31.05.2025 13:10 Відповісти
Як відповів один дядя колись давно - "якщо"...
показати весь коментар
31.05.2025 13:11 Відповісти
Щоб щось гавкнути,ти спочатку подумай.Зарам'ятай,Україна останній цвях в кришку гроба недоімперії.
показати весь коментар
31.05.2025 13:11 Відповісти
Якщо уважно подивитись на це говорящєє нєдоразумєніє, то можна побачити загнаного в кут щура.
показати весь коментар
31.05.2025 13:16 Відповісти
Придурок возглавит высадку десанта на Одессу!
Клоуны, ***...
показати весь коментар
31.05.2025 13:19 Відповісти
хай краще готуються до третьої чеченської та двох перших інгушської та дагестанської.
показати весь коментар
31.05.2025 13:19 Відповісти
Це ті є, що нещасний Часів Яр беруть вже рік.
показати весь коментар
31.05.2025 13:24 Відповісти
Була в кацапа хата. Дощ пішов вона сгоріла.
показати весь коментар
31.05.2025 13:30 Відповісти
 
 