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Трамп не знає, чи підтримає законопроєкт про нові санкції проти Росії. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп не визначився, чи підтримає законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії.
Про це він заявив на об’єднаній базі Ендрюс у Меріленді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Журналісти поцікавилися, чи він готовий підтримати ініціативу Грема. У відповідь Трамп заявив: "Я не знаю. Я повинен його побачити. Я гляну на нього".
Нагадаємо, що законопроєкт про нові санкції проти Росії був представлений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які нещодавно відвідали Київ.
Топ коментарі
+11 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар31.05.2025 11:56 Посилання
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар31.05.2025 11:20 Посилання
+9 Володимир Омельянов
показати весь коментар31.05.2025 11:29 Посилання
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Попередній плювок він вже пооковтнув, сподобалось.
США без Союзників - хромий пес без зубів - гавкає і сильно не кусає.
Этим и пользуется пропаганда. У русских есть только жесткий диск, у и них нету процессора. Они получают информацию с телевизора, и, в необдуманном виде, откладывают ее в памяти. Их мозг - это просто накопитель информации.
И потом, когда им о чем то говоришь - они ищут у себя в мозгу что они знают об этом явлении.
Говоришь "бандеровцы", они ищут у себя в мозгу и говорят: "а это нацисты", говоришь "Запад", они говорят "А, это враг".
"У русских архаичный мозг". Савельев, доктор наук в области исследований мозга.
***** свого досягло, зробивши з Трумпа ганчірку, промокашку, ніяку..
кончений підараст
а тут амери взагалі шахрая який їх на біржі в перші ж
місяці наїбав на дофіга і нічого маска прохає ще)