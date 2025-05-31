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Новини Відео Санкції проти Росії
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Трамп не знає, чи підтримає законопроєкт про нові санкції проти Росії. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп не визначився, чи підтримає законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії.

Про це він заявив на об’єднаній базі Ендрюс у Меріленді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Журналісти поцікавилися, чи він готовий підтримати ініціативу Грема. У відповідь Трамп заявив: "Я не знаю. Я повинен його побачити. Я гляну на нього".

Нагадаємо, що законопроєкт про нові санкції проти Росії був представлений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які нещодавно відвідали Київ.

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Автор: 

росія (65925) санкції (12071) Трамп Дональд (6063)


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Топ коментарі
+11
Йому не треба косити.
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31.05.2025 11:56
+9
Косить під дурника?
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31.05.2025 11:20
+9
Саме завдяки цьому недоумку терор рашистів тільки посилився ,терорист кривавий маняк відчув свою безкарність ,після того як трамп почав його відбілювати . Добре працює агент краснов.
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31.05.2025 11:29
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Косить під дурника?
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31.05.2025 11:20 Відповісти
Ні. Це він маякнув ***** щот той ще раз смачно харкнув йому в лице привселюдно гнилим ротом наїбензі.
Попередній плювок він вже пооковтнув, сподобалось.
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31.05.2025 11:39 Відповісти
Йому не треба косити.
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31.05.2025 11:56 Відповісти
Ні, він і є САМОЗАКОХАНИМ ПОВНИМ ДУРАКОМ !
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31.05.2025 11:57 Відповісти
Хворіє планета...
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31.05.2025 11:20 Відповісти
на початку девיяностих американцi за тиждень розiбрались з iракською армiэю,та повiсили хусейна.сьогоднi руда нiкчемнiсть сунулася повоювати з еменськими хуситами,та нiчого там недосягши вступила в ганебнi з ними перемовини...
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31.05.2025 11:29 Відповісти
На початку дев'яностих в американців була мета - розібратися з Хусейном та іракською армією. Сьогодні у "рудої нікчемності" мета, а точніше "ідея фікс", яка переслідує його все життя - оборудки, оборудки і знову оборудки - з ким завгодно, де завгодно та коли завгодно.
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31.05.2025 12:13 Відповісти
Це була коаліція. Без Союзників та їх военних баз на суші - США воювали би авіаносцем три дні, як Трамп з хуситами, а Хусейн тупо би ржав над авіаносцем показуючи йому дупу.
США без Союзників - хромий пес без зубів - гавкає і сильно не кусає.
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31.05.2025 12:23 Відповісти
"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами." Академик Павлов

Этим и пользуется пропаганда. У русских есть только жесткий диск, у и них нету процессора. Они получают информацию с телевизора, и, в необдуманном виде, откладывают ее в памяти. Их мозг - это просто накопитель информации.

И потом, когда им о чем то говоришь - они ищут у себя в мозгу что они знают об этом явлении.
Говоришь "бандеровцы", они ищут у себя в мозгу и говорят: "а это нацисты", говоришь "Запад", они говорят "А, это враг".

"У русских архаичный мозг". Савельев, доктор наук в области исследований мозга.
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31.05.2025 11:27 Відповісти
Згідно визначення Павлова Трамп "русскій чєловєк"
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31.05.2025 12:09 Відповісти
👍👍👍
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31.05.2025 12:42 Відповісти
Я вас разочурую, все описанное вами подходит абсолютно ко всем национальностям. Даже к евреям. Даже люди с несколькими высшими образованиями имеют такую мозговую систему.
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31.05.2025 12:52 Відповісти
Саме завдяки цьому недоумку терор рашистів тільки посилився ,терорист кривавий маняк відчув свою безкарність ,після того як трамп почав його відбілювати . Добре працює агент краснов.
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31.05.2025 11:29 Відповісти
а до того, лідор наріту та сук 95кагалу, зробив усе для посилення обороноздатності?
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31.05.2025 11:35 Відповісти
президент-імпотент..
***** свого досягло, зробивши з Трумпа ганчірку, промокашку, ніяку..
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31.05.2025 11:29 Відповісти
Translator

кончений підараст
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31.05.2025 11:31 Відповісти
Дурень-дурнем,у костюмі,краватці та цій дебільній кепочці.
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31.05.2025 11:33 Відповісти
Дурень-дурнем, а мила не їсть!
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31.05.2025 11:59 Відповісти
не підтримає воно нові санкції. Однозначно
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31.05.2025 11:34 Відповісти
трамп ще не знає, а от агєнт "краснов" точно знає, шо він оті санкції звичайно не підтримає
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31.05.2025 11:34 Відповісти
НІ НЕ ПІДТРИМАЄ. Бо він шлюшка яка любить сосати у свого хазяїна. Він рабиня у Вована Пуйла
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31.05.2025 11:35 Відповісти
А шо воно знає?
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31.05.2025 11:39 Відповісти
Штірліц в повний зріст
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31.05.2025 11:41 Відповісти
вже всі бачили ,а воно не бачило
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31.05.2025 11:46 Відповісти
Трампа цікавить його бізнес,Trump Towers і гольф клуб.На все інше начхати,доречі на простих американців також.
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31.05.2025 11:47 Відповісти
Гівнюк хоч розуміє, що це його робота - ретельно вивчати ініціативи Конгресу? А дурко сцить в очі, що нічого не бачив, і навіть не соромиться.
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31.05.2025 11:54 Відповісти
А хтось сумнівався на рахунок цього рижого обмудка? Ви ще не бачили його головного нашіптувача Ілону Маску яка на пресконференції Тампона з'явилась в піджаку і бейсболці з синяком під оком і в повному трансі видно літав на Марс не виходячи з кабінету
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31.05.2025 11:55 Відповісти
Слухав пісню "Take me to the moon", багато пихкав..... 😂
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31.05.2025 12:26 Відповісти
Відповідь буде: НІТ! Як може бути по- іншому, якщо воно досі жовтопике від фсб-шної сечі кадрових бл-ей х*йла? Не змивав і не збирається, бо йому воно дуже смакує... Ганьба!
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31.05.2025 12:06 Відповісти
",,,,,,,,,, Я повинен його побачити. Я гляну на нього" - Так таке вжеш наче було Доня,) --- ****** закінчилося.
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31.05.2025 12:15 Відповісти
Спитайте в цього старого ідіота як його звуть, впевнений, він не відповість...
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31.05.2025 12:22 Відповісти
При такому підході Кремлівська лобкова вош може і на цього діілмахера перейти.
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31.05.2025 12:25 Відповісти
Та добре знає кремлівський агент, що ніколи не підтримає нічого проти рашкі.
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31.05.2025 12:31 Відповісти
15 років тому я думав що то мені соромно за яника
а тут амери взагалі шахрая який їх на біржі в перші ж
місяці наїбав на дофіга і нічого маска прохає ще)
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31.05.2025 12:38 Відповісти
Трамп це маріонетка,яка діє виключно інструкцій які йому надають.
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31.05.2025 12:50 Відповісти
Чекає дзвінок від ху....ла
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31.05.2025 13:28 Відповісти
 
 