Трамп не знає, чи підтримає законопроєкт про нові санкції проти Росії. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп не визначився, чи підтримає законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти Росії.

Про це він заявив на об’єднаній базі Ендрюс у Меріленді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Журналісти поцікавилися, чи він готовий підтримати ініціативу Грема. У відповідь Трамп заявив: "Я не знаю. Я повинен його побачити. Я гляну на нього".

Нагадаємо, що законопроєкт про нові санкції проти Росії був представлений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які нещодавно відвідали Київ.

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