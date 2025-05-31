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Новости Санкции против России
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Трамп не знает, поддержит ли законопроект о новых санкциях против России. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп не определился, поддержит ли законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России.

Об этом он заявил на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Журналисты поинтересовались, готов ли он поддержать инициативу Грэма. В ответ Трамп заявил: "Я не знаю. Я должен его увидеть. Я взгляну на него".

Напомним, что законопроект о новых санкциях против России был представлен сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которые недавно посетили Киев.

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Автор: 

россия (96086) санкции (11438) Трамп Дональд (5611)


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Топ комментарии
+12
Йому не треба косити.
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31.05.2025 11:56
+10
Косить під дурника?
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31.05.2025 11:20
+10
Саме завдяки цьому недоумку терор рашистів тільки посилився ,терорист кривавий маняк відчув свою безкарність ,після того як трамп почав його відбілювати . Добре працює агент краснов.
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31.05.2025 11:29
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Косить під дурника?
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31.05.2025 11:20 Ответить
Ні. Це він маякнув ***** щот той ще раз смачно харкнув йому в лице привселюдно гнилим ротом наїбензі.
Попередній плювок він вже пооковтнув, сподобалось.
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31.05.2025 11:39 Ответить
Йому не треба косити.
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31.05.2025 11:56 Ответить
Ні, він і є САМОЗАКОХАНИМ ПОВНИМ ДУРАКОМ !
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31.05.2025 11:57 Ответить
косить під "генія" і імітує мозкову діяльність :
"я повинен побачити законопроект".

щоправда, в кінці кожного спічу трампівська шиза нагадує про себе:
"ще є 2 тижні",
"це не моя війна",
"якби я був президентом, цієї війни б не сталось"
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31.05.2025 14:49 Ответить
Популіст! - він жеж був презом і люди знову йому повірили
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31.05.2025 14:52 Ответить
Хворіє планета...
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31.05.2025 11:20 Ответить
на початку девיяностих американцi за тиждень розiбрались з iракською армiэю,та повiсили хусейна.сьогоднi руда нiкчемнiсть сунулася повоювати з еменськими хуситами,та нiчого там недосягши вступила в ганебнi з ними перемовини...
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31.05.2025 11:29 Ответить
На початку дев'яностих в американців була мета - розібратися з Хусейном та іракською армією. Сьогодні у "рудої нікчемності" мета, а точніше "ідея фікс", яка переслідує його все життя - оборудки, оборудки і знову оборудки - з ким завгодно, де завгодно та коли завгодно.
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31.05.2025 12:13 Ответить
Це була коаліція. Без Союзників та їх военних баз на суші - США воювали би авіаносцем три дні, як Трамп з хуситами, а Хусейн тупо би ржав над авіаносцем показуючи йому дупу.
США без Союзників - хромий пес без зубів - гавкає і сильно не кусає.
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31.05.2025 12:23 Ответить
"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами." Академик Павлов

Этим и пользуется пропаганда. У русских есть только жесткий диск, у и них нету процессора. Они получают информацию с телевизора, и, в необдуманном виде, откладывают ее в памяти. Их мозг - это просто накопитель информации.

И потом, когда им о чем то говоришь - они ищут у себя в мозгу что они знают об этом явлении.
Говоришь "бандеровцы", они ищут у себя в мозгу и говорят: "а это нацисты", говоришь "Запад", они говорят "А, это враг".

"У русских архаичный мозг". Савельев, доктор наук в области исследований мозга.
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31.05.2025 11:27 Ответить
Згідно визначення Павлова Трамп "русскій чєловєк"
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31.05.2025 12:09 Ответить
👍👍👍
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31.05.2025 12:42 Ответить
Я вас разочурую, все описанное вами подходит абсолютно ко всем национальностям. Даже к евреям. Даже люди с несколькими высшими образованиями имеют такую мозговую систему.
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31.05.2025 12:52 Ответить
Саме завдяки цьому недоумку терор рашистів тільки посилився ,терорист кривавий маняк відчув свою безкарність ,після того як трамп почав його відбілювати . Добре працює агент краснов.
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31.05.2025 11:29 Ответить
а до того, лідор наріту та сук 95кагалу, зробив усе для посилення обороноздатності?
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31.05.2025 11:35 Ответить
президент-імпотент..
***** свого досягло, зробивши з Трумпа ганчірку, промокашку, ніяку..
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31.05.2025 11:29 Ответить
Translator

кончений підараст
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31.05.2025 11:31 Ответить
Дурень-дурнем,у костюмі,краватці та цій дебільній кепочці.
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31.05.2025 11:33 Ответить
Дурень-дурнем, а мила не їсть!
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31.05.2025 11:59 Ответить
не підтримає воно нові санкції. Однозначно
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31.05.2025 11:34 Ответить
трамп ще не знає, а от агєнт "краснов" точно знає, шо він оті санкції звичайно не підтримає
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31.05.2025 11:34 Ответить
НІ НЕ ПІДТРИМАЄ. Бо він шлюшка яка любить сосати у свого хазяїна. Він рабиня у Вована Пуйла
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31.05.2025 11:35 Ответить
А шо воно знає?
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31.05.2025 11:39 Ответить
Штірліц в повний зріст
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31.05.2025 11:41 Ответить
вже всі бачили ,а воно не бачило
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31.05.2025 11:46 Ответить
Трампа цікавить його бізнес,Trump Towers і гольф клуб.На все інше начхати,доречі на простих американців також.
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31.05.2025 11:47 Ответить
Гівнюк хоч розуміє, що це його робота - ретельно вивчати ініціативи Конгресу? А дурко сцить в очі, що нічого не бачив, і навіть не соромиться.
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31.05.2025 11:54 Ответить
А хтось сумнівався на рахунок цього рижого обмудка? Ви ще не бачили його головного нашіптувача Ілону Маску яка на пресконференції Тампона з'явилась в піджаку і бейсболці з синяком під оком і в повному трансі видно літав на Марс не виходячи з кабінету
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31.05.2025 11:55 Ответить
Слухав пісню "Take me to the moon", багато пихкав..... 😂
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31.05.2025 12:26 Ответить
Відповідь буде: НІТ! Як може бути по- іншому, якщо воно досі жовтопике від фсб-шної сечі кадрових бл-ей х*йла? Не змивав і не збирається, бо йому воно дуже смакує... Ганьба!
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31.05.2025 12:06 Ответить
",,,,,,,,,, Я повинен його побачити. Я гляну на нього" - Так таке вжеш наче було Доня,) --- ****** закінчилося.
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31.05.2025 12:15 Ответить
Спитайте в цього старого ідіота як його звуть, впевнений, він не відповість...
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31.05.2025 12:22 Ответить
При такому підході Кремлівська лобкова вош може і на цього діілмахера перейти.
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31.05.2025 12:25 Ответить
Та добре знає кремлівський агент, що ніколи не підтримає нічого проти рашкі.
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31.05.2025 12:31 Ответить
15 років тому я думав що то мені соромно за яника
а тут амери взагалі шахрая який їх на біржі в перші ж
місяці наїбав на дофіга і нічого маска прохає ще)
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31.05.2025 12:38 Ответить
Трамп це маріонетка,яка діє виключно інструкцій які йому надають.
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31.05.2025 12:50 Ответить
Чекає дзвінок від ху....ла
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31.05.2025 13:28 Ответить
" якщо через 2 тижні ми побачимо, що путін нас дурить - будуть серйозні дії"
" Не знаю, чи підтримаю санкції "
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31.05.2025 15:17 Ответить
 
 