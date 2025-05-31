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Трамп не знает, поддержит ли законопроект о новых санкциях против России. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп не определился, поддержит ли законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России.
Об этом он заявил на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Журналисты поинтересовались, готов ли он поддержать инициативу Грэма. В ответ Трамп заявил: "Я не знаю. Я должен его увидеть. Я взгляну на него".
Напомним, что законопроект о новых санкциях против России был представлен сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которые недавно посетили Киев.
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+12 Сергей Кушнир #474364
показать весь комментарий31.05.2025 11:56 Ссылка
+10 Валентин Коваль #587289
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показать весь комментарий31.05.2025 11:29 Ссылка
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Попередній плювок він вже пооковтнув, сподобалось.
"я повинен побачити законопроект".
щоправда, в кінці кожного спічу трампівська шиза нагадує про себе:
"ще є 2 тижні",
"це не моя війна",
"якби я був президентом, цієї війни б не сталось"
США без Союзників - хромий пес без зубів - гавкає і сильно не кусає.
Этим и пользуется пропаганда. У русских есть только жесткий диск, у и них нету процессора. Они получают информацию с телевизора, и, в необдуманном виде, откладывают ее в памяти. Их мозг - это просто накопитель информации.
И потом, когда им о чем то говоришь - они ищут у себя в мозгу что они знают об этом явлении.
Говоришь "бандеровцы", они ищут у себя в мозгу и говорят: "а это нацисты", говоришь "Запад", они говорят "А, это враг".
"У русских архаичный мозг". Савельев, доктор наук в области исследований мозга.
***** свого досягло, зробивши з Трумпа ганчірку, промокашку, ніяку..
кончений підараст
а тут амери взагалі шахрая який їх на біржі в перші ж
місяці наїбав на дофіга і нічого маска прохає ще)
" Не знаю, чи підтримаю санкції "