Трамп не знает, поддержит ли законопроект о новых санкциях против России. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп не определился, поддержит ли законопроект сенатора Линдси Грэма об усилении санкций против России.

Об этом он заявил на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Журналисты поинтересовались, готов ли он поддержать инициативу Грэма. В ответ Трамп заявил: "Я не знаю. Я должен его увидеть. Я взгляну на него".

Напомним, что законопроект о новых санкциях против России был представлен сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, которые недавно посетили Киев.

Читайте также: Трамп об обстрелах Украины: Я очень разочарован Путиным