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Дронари 414-й бригады уничтожили 5 орудий оккупантов. ВИДЕО

Результаты работы FPV-дронов подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады Сил беспилотных систем по орудиях оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 414-й ОБрУБАС дронами сожгли два танка оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4104) война в Украине (4686)


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Нашим Воїнам велика подяка за знищення кацапського барахла👍🏼👍🏼👍🏼
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07.06.2025 00:12 Ответить
Гармати уразили, розбити хати, подвали, бліндажі де росіяни засіли вже нічим. Так вони і сунуть. Посадка за посадкою, хата за хатою, село за селом.
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07.06.2025 01:13 Ответить
 
 