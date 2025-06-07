Дронари 414-й бригады уничтожили 5 орудий оккупантов. ВИДЕО
Результаты работы FPV-дронов подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады Сил беспилотных систем по орудиях оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Amber
показать весь комментарий07.06.2025 00:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
la-la-la
показать весь комментарий07.06.2025 01:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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