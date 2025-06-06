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Дронарі 414-ї бригади знищили 5 гармат окупантів. ВIДЕО

Результати роботи FPV-дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади Сил безпілотних систем по гарматах окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 414-ї ОБрУБАС дронами спалили два танки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4903) війна в Україні (4722)


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Нашим Воїнам велика подяка за знищення кацапського барахла👍🏼👍🏼👍🏼
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07.06.2025 00:12 Відповісти
Гармати уразили, розбити хати, подвали, бліндажі де росіяни засіли вже нічим. Так вони і сунуть. Посадка за посадкою, хата за хатою, село за селом.
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07.06.2025 01:13 Відповісти
 
 