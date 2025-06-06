Дронарі 414-ї бригади знищили 5 гармат окупантів. ВIДЕО
Результати роботи FPV-дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади Сил безпілотних систем по гарматах окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Amber
показати весь коментар07.06.2025 00:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
la-la-la
показати весь коментар07.06.2025 01:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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