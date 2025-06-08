Воины 3 ОШБр атаковали замаскированную технику врага: танк, АГС, миномет и огневую позицию вместе с россиянами. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады поразили российскую бронированную технику, замаскированную под деревьями.
Видео боевой работы обнародовали на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Дешифровали в "зеленке" и сожгли вражеские миномет и АГС. И снова подняли в воздух партию россиян, демонстрируя мастерство подлетов к укрытию. Бьет оккупантов подразделение "Primus" 1-го штурмбата", - рассказали защитники.
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