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Воины 3 ОШБр атаковали замаскированную технику врага: танк, АГС, миномет и огневую позицию вместе с россиянами. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады поразили российскую бронированную технику, замаскированную под деревьями.

Видео боевой работы обнародовали на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Дешифровали в "зеленке" и сожгли вражеские миномет и АГС. И снова подняли в воздух партию россиян, демонстрируя мастерство подлетов к укрытию. Бьет оккупантов подразделение "Primus" 1-го штурмбата", - рассказали защитники.

Также смотрите: Наши десантники сорвали штурм россиян и уничтожили вражеские машины, мотоциклы и атаковали пехотинцев. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19682) уничтожение (7258) 3-я Отдельная штурмовая бригада (444)


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