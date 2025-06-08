Воїни 3 ОШБр атакували замасковану техніку ворога: танк, АГС, міномет та вогневу позицію разом з росіянами. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади уразили російську броньовану техніку, замасковану під деревами.
Відео бойової роботи оприлюднили на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Дешифрували в "зеленці" та спалили ворожі міномет й АГС. І знову здійняли в повітря партію росіян, демонструючи майстерність підльотів до укриття. Бʼє окупантів підрозділ "Primus" 1-го штурмбату", — розповіли оборонці.
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