Зеленский заслушал доклад Сырского: На некоторых участках фронта ситуация очень непростая, но все зависит от стойкости наших подразделений. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 8 июня, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте.
Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Покровское направление, Лиманское направление, другие направления в Донецкой области, также - ситуация вдоль границы Украины в Сумской области, в Харьковской области. На некоторых участках ситуация очень непростая, но все зависит от устойчивости именно наших подразделений. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто обеспечивает украинскую оборону", - сказал президент.
Он отметил, что намерения РФ не меняются.
"Российские намерения не меняются, и все зависит от наших Сил обороны и безопасности Украины - от наших воинов, от каждого, кто помогает государству", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А також від того хто звільнив Залужного
Заслухався...
бажає знищити кацапію?
тобто, у нас все добре.
продовжуємо відступати. чекаємо, на атаку кацапіїї.
Сказав про мільярд дерев - аплодисмети, ТВ, преса;
$4000 з/п вчителям? та не питання, сказав, аплодисмети, ТВ, преса;
сказав про міллон дронів - аплодисмети, ТВ, преса і так далі по пунктах всіх його брехливих обіцянок.
"Мастер розмовного жанру".
Взагалі зе-байки подобаюся ось таким
Для зеленського, своя «тройка», єрмак-татаров-гетьманцев!…
А місто уже 3 роки пустішає, на ринку продавців більше чим покупців.
І от заради цього небувалого одкровення писали відосик?
А від ЗЄ та Сирського колись щось залежало?