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Новости Видео Зеленский о ситуации на фронте
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Зеленский заслушал доклад Сырского: На некоторых участках фронта ситуация очень непростая, но все зависит от стойкости наших подразделений. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 8 июня, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Покровское направление, Лиманское направление, другие направления в Донецкой области, также - ситуация вдоль границы Украины в Сумской области, в Харьковской области. На некоторых участках ситуация очень непростая, но все зависит от устойчивости именно наших подразделений. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто обеспечивает украинскую оборону", - сказал президент.

Он отметил, что намерения РФ не меняются.

"Российские намерения не меняются, и все зависит от наших Сил обороны и безопасности Украины - от наших воинов, от каждого, кто помогает государству", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Если США не будут помогать Украине, у Путина будет больше шансов выиграть войну, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) боевые действия (4321) Александр Сырский (621)


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Топ комментарии
+34
«…все залежить від стійкості наших підрозділів…» - від верховного головнокомандувача вже нічого не залежить, є@ітєсь підрозділи как хатітє.
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08.06.2025 20:09 Ответить
+26
Від озброєння якого немає все залежить
А також від того хто звільнив Залужного
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08.06.2025 20:08 Ответить
+24
Наскільки треба бути тупим, щоб написати, що Залужний за власним бажанням звільнився за станом здоров'я, враховуючи конфлікт його і його команди з Шашличним?
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08.06.2025 20:21 Ответить
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Та ти шо.... ти ба....
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08.06.2025 20:06 Ответить
Пдр зеленогнойний
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08.06.2025 20:07 Ответить
іуда вонючий,дє "зуби дракона " і не треба було аферу з курськом виконувати на замовлення кремля , щоб , нейтралізувати ЗСУ і випалювати найкращу техніку
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08.06.2025 20:40 Ответить
Мадам, а Oleksandra Miatenko при яем?)))
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08.06.2025 20:58 Ответить
Від озброєння якого немає все залежить
А також від того хто звільнив Залужного
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08.06.2025 20:08 Ответить
не робіть з Залужного ікону. Він такий же як і вся верхівка. Мясні штурми були при ньому. Він теж чхав на хиття солдата. І, о диво- цей бугай звілтьнився за станом здоровя.
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08.06.2025 20:12 Ответить
Наскільки треба бути тупим, щоб написати, що Залужний за власним бажанням звільнився за станом здоров'я, враховуючи конфлікт його і його команди з Шашличним?
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08.06.2025 20:21 Ответить
тупим)) Це консерви Пригожин- Подоляк фермерства
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08.06.2025 20:29 Ответить
20:12 , ти шавка подолячна рашистська ! Не тобі гавкати!Генерал Залужний , навмисно не виконав наказ " найверховнішого "членограя і не відвів війська з під Киева , врятувавши Україну , яку зейло підготував до здачі за три дні ! Факти відомі всім ‼️
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08.06.2025 20:45 Ответить
Придурок или кацапня?
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08.06.2025 21:01 Ответить
А ДЕ МІЛЬЙОНИ ЗБРОЇ та РАКЕТ ЩО ЗЕ ОБІ(С)ЦЯЛО? Вже не Єрмаівський міністр стратегіних галузей Камишін , як 2023 р про дрони перед вигнанням команди Залужного ... А вже ось-ось недавно. ...
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08.06.2025 20:22 Ответить
а ти 🦠🤡 гнойний лапоть підкацапний
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08.06.2025 20:47 Ответить
А ти до чого придатний?
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08.06.2025 21:03 Ответить
Вже й Сирський якось не дуже відсвічує
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08.06.2025 20:09 Ответить
сирок любить звітувати про перемоги.. відповідно нема про що
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08.06.2025 20:37 Ответить
«…все залежить від стійкості наших підрозділів…» - від верховного головнокомандувача вже нічого не залежить, є@ітєсь підрозділи как хатітє.
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08.06.2025 20:09 Ответить
От же ж долбайоб
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08.06.2025 20:10 Ответить
Зеленський заслухав доповідь Сирського

Заслухався...
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08.06.2025 20:11 Ответить
ЗеЧмо та Сирок подрочили один одному
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08.06.2025 20:35 Ответить
Занюхав...
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08.06.2025 21:20 Ответить
Провина за втрачені території ,буде на її оборонцях?
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08.06.2025 20:14 Ответить
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08.06.2025 20:24 Ответить
досить цього зе-дуполиза цитувати.
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08.06.2025 20:50 Ответить
Петров гандон портновский ! курський наступ - цє фсбшна д'явольска афера здійснена Іудою зеленою
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08.06.2025 20:51 Ответить
Ага, в Сумах ****** більше за всіх
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08.06.2025 21:26 Ответить
Ми вже ох*їли від результату Курської операції. Особливо, сумчани.
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08.06.2025 21:36 Ответить
Если сейчас прогнать трампа, то будет шанс отбиться от руских фашистов. Янки идите все Белый Дом шатать!!!
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08.06.2025 20:14 Ответить
діванс рветься в бій?
бажає знищити кацапію?
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08.06.2025 20:15 Ответить
а ты что не хочешь уничтожить болотных фашистов?
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08.06.2025 20:20 Ответить
Трамп це похідна від 2019.
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08.06.2025 20:30 Ответить
В Лос-Анжелесе бунт мигрантов. Стянули национальную гвардию.

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08.06.2025 21:08 Ответить
Непереконливо, що саме мігрантів...
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08.06.2025 21:27 Ответить
генерал, чєго ізволітє, ублажив вуха, зе!найверховнішого.
тобто, у нас все добре.
продовжуємо відступати. чекаємо, на атаку кацапіїї.
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08.06.2025 20:14 Ответить
А як же ж Курська авантюра? Яка повинна була відтягнути расєян! Техніку- знищили, хлопців- поклали....
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08.06.2025 20:15 Ответить
"Новоствореннi бригади"(читай бусифицированные)оборону стойко будут держать?
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08.06.2025 20:16 Ответить
Цей паяц не розуміє, що державний діяч, це на кривляння на сцені: покривлявся, отримав оплодисменти, занавіс і робота зроблена?
Сказав про мільярд дерев - аплодисмети, ТВ, преса;
$4000 з/п вчителям? та не питання, сказав, аплодисмети, ТВ, преса;
сказав про міллон дронів - аплодисмети, ТВ, преса і так далі по пунктах всіх його брехливих обіцянок.
"Мастер розмовного жанру".
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08.06.2025 20:19 Ответить
Але ж піпл хаває ...
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08.06.2025 21:07 Ответить
Піпл це начебто люди?
Взагалі зе-байки подобаюся ось таким
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08.06.2025 21:13 Ответить
Він мабуть і переговори з ху#лом собі так уявляє, чимось схожим на конкурс капітанів. Йому дадуть папірець з текстом, який він незламно та потужно зачитає, а потім - оплески і квіти...
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08.06.2025 21:25 Ответить
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️ Для Українців! З Трійцею!!
Для зеленського, своя «тройка», єрмак-татаров-гетьманцев!…
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08.06.2025 20:25 Ответить
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08.06.2025 20:26 Ответить
Бухой как чип
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08.06.2025 20:28 Ответить
а ще новий очільник ова закуповує урни за 700 тис, не будує фортифікації і забив на евакуацію. а люди тікають, бо русня зносить все - і ждунів, і хворих, і здорових. тупо стріляє. скільки ще баранам треба, щоб зрозуміти, що керівництво вже списало українців
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08.06.2025 20:38 Ответить
Ага , і лавки, і якийсь Штайнингер в ФБ відмазує владу, каже що місту треба розвиватися і т. д.
А місто уже 3 роки пустішає, на ринку продавців більше чим покупців.
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08.06.2025 20:52 Ответить
Простіше кажучи - фронт сиплеться. Давай ще один відосік про "павутину".
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08.06.2025 20:39 Ответить
Павутина - гарна операція, але то стратегічний рівень, який на фронти не впиливає від слова зовсім. В нас дупа на тактичному рівні.
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08.06.2025 21:32 Ответить
Ця стійкість від Сцирського заїб2ла((стояти можна коли обладнані позиції ,коли всього вистачає,а не пусті слова "стійко стояти"(((
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08.06.2025 20:40 Ответить
Ага, обладнані і можно стояти, вчора загинув жінчин племінник, дронщик на кордоні Дніпропетровської області, довго не забирали з позиції, потім ракета і бліндаж засипало, під вогнем немає можливості розкопати тіла ще й орки штурмують.
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08.06.2025 21:00 Ответить
Співчуваю.Слава і пам'ять герою.
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08.06.2025 21:20 Ответить
ВСЕ ПО СЦЕНАРІЮ СЕРІАЛУ СЛУГА НАРОДУ!
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08.06.2025 21:01 Ответить
Я це лайно не дивилася, чим там закінчилось?
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08.06.2025 21:27 Ответить
Кому ще неясно , задача стоїть вбити чим побільше Українців!
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08.06.2025 21:02 Ответить
єто что за чувак? уже даже в траурной рубашке? с похорон самолётов вернулся?
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08.06.2025 21:04 Ответить
На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів.

І от заради цього небувалого одкровення писали відосик?

А від ЗЄ та Сирського колись щось залежало?
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08.06.2025 21:10 Ответить
Рибки групі, за що звільнили Залужного?
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08.06.2025 21:24 Ответить
За національною ознакою.
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08.06.2025 21:25 Ответить
То яка стратегія? Не кажу "перемоги", бо це смішно, стратегія не-програшу? Є якась, крім скавуління до Трампа і Заходу (яким вже просто начхати на Україну). Що плануєте робити, що б не допустити подальшого домінування кацапні на землі і в повітрі?
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08.06.2025 21:24 Ответить
Мабуть, підвезуть ще бракованих мін.
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08.06.2025 21:27 Ответить
А від укріплень нє? Не залежить? А від бракованих *********** ? А від дронів яких держава дає тільки 30% від потрібного? А від квіточок ,асфальту, тротуарної плитки? Може від ваших зарплат , що ви собі підвищуєте і підвищуєте? Або від хворих старих і бідних ,що ви відловлюєте на м'ясо? Чи від твоїх 5-6 довбаних менеджерів? ЗЛН+ПНХ = ПТН+ПНХ !
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08.06.2025 21:28 Ответить
🤡 тварюко зелена !!! Все залежить ,коли ти підеш з посади президента !!! ЗРАДНИК !!!
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08.06.2025 21:34 Ответить
Тут багато пишуть за Заслуженого,лишіть його в спокої.Де був Заслужений,як розмінували біля Криму,де був Заслужений,коли збиралися війська московії на кордоні,хто підтримав закон про відповідальність рядового складу і ніякої відповідальності вищого командування.В 22 і в 23 був успіх,бо більшість була добровольцями,от і все
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08.06.2025 21:37 Ответить
 
 