Зеленский заслушал доклад Сырского: На некоторых участках фронта ситуация очень непростая, но все зависит от стойкости наших подразделений. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 8 июня, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Покровское направление, Лиманское направление, другие направления в Донецкой области, также - ситуация вдоль границы Украины в Сумской области, в Харьковской области. На некоторых участках ситуация очень непростая, но все зависит от устойчивости именно наших подразделений. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто обеспечивает украинскую оборону", - сказал президент.

Он отметил, что намерения РФ не меняются.

"Российские намерения не меняются, и все зависит от наших Сил обороны и безопасности Украины - от наших воинов, от каждого, кто помогает государству", - подчеркнул Зеленский.

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