Зеленський заслухав доповідь Сирського: На деяких ділянках фронту ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості наших підрозділів. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у неділю, 8 червня, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.
Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Покровський напрямок, Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині, також – ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону", - сказав президент.
Він зазначив, що наміри РФ не змінюються.
"Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі", - наголосив Зеленський.
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А також від того хто звільнив Залужного
Заслухався...
бажає знищити кацапію?
тобто, у нас все добре.
продовжуємо відступати. чекаємо, на атаку кацапіїї.
Сказав про мільярд дерев - аплодисмети, ТВ, преса;
$4000 з/п вчителям? та не питання, сказав, аплодисмети, ТВ, преса;
сказав про міллон дронів - аплодисмети, ТВ, преса і так далі по пунктах всіх його брехливих обіцянок.
"Мастер розмовного жанру".
Взагалі зе-байки подобаюся ось таким
Для зеленського, своя «тройка», єрмак-татаров-гетьманцев!…
А місто уже 3 роки пустішає, на ринку продавців більше чим покупців.
І от заради цього небувалого одкровення писали відосик?
А від ЗЄ та Сирського колись щось залежало?