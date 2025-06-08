Зеленський заслухав доповідь Сирського: На деяких ділянках фронту ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості наших підрозділів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у неділю, 8 червня, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Покровський напрямок, Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині, також – ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону", - сказав президент.

Він зазначив, що наміри РФ не змінюються.

"Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі", - наголосив Зеленський.

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