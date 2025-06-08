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Новини Відео Зеленський про ситуацію на фронті
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Зеленський заслухав доповідь Сирського: На деяких ділянках фронту ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості наших підрозділів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у неділю, 8 червня, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Покровський напрямок, Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині, також – ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто забезпечує українську оборону", - сказав президент.

Він зазначив, що наміри РФ не змінюються.

"Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24358) бойові дії (4076) Сирський Олександр (644)


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Топ коментарі
+28
«…все залежить від стійкості наших підрозділів…» - від верховного головнокомандувача вже нічого не залежить, є@ітєсь підрозділи как хатітє.
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08.06.2025 20:09 Відповісти
+25
Від озброєння якого немає все залежить
А також від того хто звільнив Залужного
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08.06.2025 20:08 Відповісти
+21
Наскільки треба бути тупим, щоб написати, що Залужний за власним бажанням звільнився за станом здоров'я, враховуючи конфлікт його і його команди з Шашличним?
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08.06.2025 20:21 Відповісти
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Та ти шо.... ти ба....
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08.06.2025 20:06 Відповісти
Пдр зеленогнойний
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08.06.2025 20:07 Відповісти
іуда вонючий,дє "зуби дракона " і не треба було аферу з курськом виконувати на замовлення кремля , щоб , нейтралізувати ЗСУ і випалювати найкращу техніку
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08.06.2025 20:40 Відповісти
Мадам, а Oleksandra Miatenko при яем?)))
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08.06.2025 20:58 Відповісти
Від озброєння якого немає все залежить
А також від того хто звільнив Залужного
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08.06.2025 20:08 Відповісти
не робіть з Залужного ікону. Він такий же як і вся верхівка. Мясні штурми були при ньому. Він теж чхав на хиття солдата. І, о диво- цей бугай звілтьнився за станом здоровя.
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08.06.2025 20:12 Відповісти
Наскільки треба бути тупим, щоб написати, що Залужний за власним бажанням звільнився за станом здоров'я, враховуючи конфлікт його і його команди з Шашличним?
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08.06.2025 20:21 Відповісти
тупим)) Це консерви Пригожин- Подоляк фермерства
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08.06.2025 20:29 Відповісти
20:12 , ти шавка подолячна рашистська ! Не тобі гавкати!Генерал Залужний , навмисно не виконав наказ " найверховнішого "членограя і не відвів війська з під Киева , врятувавши Україну , яку зейло підготував до здачі за три дні ! Факти відомі всім ‼️
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08.06.2025 20:45 Відповісти
Придурок или кацапня?
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08.06.2025 21:01 Відповісти
А ДЕ МІЛЬЙОНИ ЗБРОЇ та РАКЕТ ЩО ЗЕ ОБІ(С)ЦЯЛО? Вже не Єрмаівський міністр стратегіних галузей Камишін , як 2023 р про дрони перед вигнанням команди Залужного ... А вже ось-ось недавно. ...
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08.06.2025 20:22 Відповісти
а ти 🦠🤡 гнойний лапоть підкацапний
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08.06.2025 20:47 Відповісти
А ти до чого придатний?
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08.06.2025 21:03 Відповісти
Вже й Сирський якось не дуже відсвічує
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08.06.2025 20:09 Відповісти
сирок любить звітувати про перемоги.. відповідно нема про що
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08.06.2025 20:37 Відповісти
«…все залежить від стійкості наших підрозділів…» - від верховного головнокомандувача вже нічого не залежить, є@ітєсь підрозділи как хатітє.
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08.06.2025 20:09 Відповісти
От же ж долбайоб
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08.06.2025 20:10 Відповісти
Зеленський заслухав доповідь Сирського

Заслухався...
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08.06.2025 20:11 Відповісти
ЗеЧмо та Сирок подрочили один одному
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08.06.2025 20:35 Відповісти
Занюхав...
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08.06.2025 21:20 Відповісти
Провина за втрачені території ,буде на її оборонцях?
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08.06.2025 20:14 Відповісти
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08.06.2025 20:24 Відповісти
досить цього зе-дуполиза цитувати.
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08.06.2025 20:50 Відповісти
Петров гандон портновский ! курський наступ - цє фсбшна д'явольска афера здійснена Іудою зеленою
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08.06.2025 20:51 Відповісти
Ага, в Сумах ****** більше за всіх
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08.06.2025 21:26 Відповісти
Если сейчас прогнать трампа, то будет шанс отбиться от руских фашистов. Янки идите все Белый Дом шатать!!!
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08.06.2025 20:14 Відповісти
діванс рветься в бій?
бажає знищити кацапію?
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08.06.2025 20:15 Відповісти
а ты что не хочешь уничтожить болотных фашистов?
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08.06.2025 20:20 Відповісти
Трамп це похідна від 2019.
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08.06.2025 20:30 Відповісти
В Лос-Анжелесе бунт мигрантов. Стянули национальную гвардию.

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08.06.2025 21:08 Відповісти
Непереконливо, що саме мігрантів...
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08.06.2025 21:27 Відповісти
генерал, чєго ізволітє, ублажив вуха, зе!найверховнішого.
тобто, у нас все добре.
продовжуємо відступати. чекаємо, на атаку кацапіїї.
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08.06.2025 20:14 Відповісти
А як же ж Курська авантюра? Яка повинна була відтягнути расєян! Техніку- знищили, хлопців- поклали....
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08.06.2025 20:15 Відповісти
"Новоствореннi бригади"(читай бусифицированные)оборону стойко будут держать?
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08.06.2025 20:16 Відповісти
Цей паяц не розуміє, що державний діяч, це на кривляння на сцені: покривлявся, отримав оплодисменти, занавіс і робота зроблена?
Сказав про мільярд дерев - аплодисмети, ТВ, преса;
$4000 з/п вчителям? та не питання, сказав, аплодисмети, ТВ, преса;
сказав про міллон дронів - аплодисмети, ТВ, преса і так далі по пунктах всіх його брехливих обіцянок.
"Мастер розмовного жанру".
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08.06.2025 20:19 Відповісти
Але ж піпл хаває ...
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08.06.2025 21:07 Відповісти
Піпл це начебто люди?
Взагалі зе-байки подобаюся ось таким
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08.06.2025 21:13 Відповісти
Він мабуть і переговори з ху#лом собі так уявляє, чимось схожим на конкурс капітанів. Йому дадуть папірець з текстом, який він незламно та потужно зачитає, а потім - оплески і квіти...
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08.06.2025 21:25 Відповісти
АРМІЯ‼️МОВА‼️ВІРА‼️❤️❤️❤️ Для Українців! З Трійцею!!
Для зеленського, своя «тройка», єрмак-татаров-гетьманцев!…
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08.06.2025 20:25 Відповісти
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08.06.2025 20:26 Відповісти
Бухой как чип
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08.06.2025 20:28 Відповісти
а ще новий очільник ова закуповує урни за 700 тис, не будує фортифікації і забив на евакуацію. а люди тікають, бо русня зносить все - і ждунів, і хворих, і здорових. тупо стріляє. скільки ще баранам треба, щоб зрозуміти, що керівництво вже списало українців
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08.06.2025 20:38 Відповісти
Ага , і лавки, і якийсь Штайнингер в ФБ відмазує владу, каже що місту треба розвиватися і т. д.
А місто уже 3 роки пустішає, на ринку продавців більше чим покупців.
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08.06.2025 20:52 Відповісти
Простіше кажучи - фронт сиплеться. Давай ще один відосік про "павутину".
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08.06.2025 20:39 Відповісти
Ця стійкість від Сцирського заїб2ла((стояти можна коли обладнані позиції ,коли всього вистачає,а не пусті слова "стійко стояти"(((
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08.06.2025 20:40 Відповісти
Ага, обладнані і можно стояти, вчора загинув жінчин племінник, дронщик на кордоні Дніпропетровської області, довго не забирали з позиції, потім ракета і бліндаж засипало, під вогнем немає можливості розкопати тіла ще й орки штурмують.
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08.06.2025 21:00 Відповісти
Співчуваю.Слава і пам'ять герою.
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08.06.2025 21:20 Відповісти
ВСЕ ПО СЦЕНАРІЮ СЕРІАЛУ СЛУГА НАРОДУ!
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08.06.2025 21:01 Відповісти
Я це лайно не дивилася, чим там закінчилось?
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08.06.2025 21:27 Відповісти
Кому ще неясно , задача стоїть вбити чим побільше Українців!
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08.06.2025 21:02 Відповісти
єто что за чувак? уже даже в траурной рубашке? с похорон самолётов вернулся?
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08.06.2025 21:04 Відповісти
На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів.

І от заради цього небувалого одкровення писали відосик?

А від ЗЄ та Сирського колись щось залежало?
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08.06.2025 21:10 Відповісти
Рибки групі, за що звільнили Залужного?
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08.06.2025 21:24 Відповісти
За національною ознакою.
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08.06.2025 21:25 Відповісти
То яка стратегія? Не кажу "перемоги", бо це смішно, стратегія не-програшу? Є якась, крім скавуління до Трампа і Заходу (яким вже просто начхати на Україну). Що плануєте робити, що б не допустити подальшого домінування кацапні на землі і в повітрі?
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08.06.2025 21:24 Відповісти
Мабуть, підвезуть ще бракованих мін.
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08.06.2025 21:27 Відповісти
 
 