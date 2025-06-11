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Девятиклассник выстрелил в одноклассника из пневматического оружия в школе Львова, - Нацполиция. ВИДЕО

Во Львове школьник принес в учебное заведение пневматическое оружие и выстрелил в своего одноклассника.

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

11 июня полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили видео инцидента, произошедшего в классе одной из школ города. В ролике видно, как несовершеннолетний произвел выстрел из устройства для отстрела металлических шариков в направлении своего товарища. Оружие парень принес из дома, оно принадлежит его отцу.

Правоохранители установили школу и участников происшествия - трех девятиклассников. Выстрел был осуществлен по предварительной договоренности. Никто не пострадал.

Полиция проводит проверку и определяется с правовой квалификацией инцидента.

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Автор: 

оружие (10269) Нацполиция (16568) школа (3021)


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Топ комментарии
+6
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11.06.2025 15:05 Ответить
+3
Треба було трохи нижче спини. А так.. Без користі.
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11.06.2025 15:08 Ответить
+2
ППЦ "інцидент"...
Що тільки поліція не "розслідує"...
мабуть часу вільного багато - всіх колаборантів, зрадників, навідників, наркоманів відловили?
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11.06.2025 15:18 Ответить
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11.06.2025 15:05 Ответить
Треба було трохи нижче спини. А так.. Без користі.
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11.06.2025 15:08 Ответить
Правоохоронці встановили школу та учасників події - трьох дев'ятикласників. Постріл був здійснений за попередньою домовленістю. Ніхто не постраждав. Джерело: https://censor.net/ua/v3557315
А якщо в потилицю, чи сонну артерію під час розвороту, теж скажуть що покійний надав дозвіл на постріл?
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11.06.2025 15:11 Ответить
а з дитячого пластмасового лука можливо в ОКО потрапити!
яка лячне життя - хоч з дому не виходь...
але ж дома є мікрохвильова, пралка, ПРАСКА та ПАЯЛЬНИК!!!
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11.06.2025 15:22 Ответить
Задумайся на мить куди потрапляють кулі, й снаряди випущені догори, у великій кількості й відразу зрозумієш що Я мав на увазі.
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11.06.2025 15:25 Ответить
І при чому тут снаряди та справжні кулі?
Та ще й "випущені до гори"?
Ви там щось пів години фантазували на одинці, а тут написали останню ланку міркування?
Це так не працює - я не телепат.
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11.06.2025 15:36 Ответить
ППЦ "інцидент"...
Що тільки поліція не "розслідує"...
мабуть часу вільного багато - всіх колаборантів, зрадників, навідників, наркоманів відловили?
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11.06.2025 15:18 Ответить
це таке КМБ зараз у школах, бо вільне місце патріотичного виховання закономірно займе ось така *****.
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11.06.2025 15:26 Ответить
Просто подія сторіччя! Поліції да і журналістам нема чим зайнятись?
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11.06.2025 15:34 Ответить
моніторинг соцмереж

оце робота в поліцейських - відео в інтернеті дивитись
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11.06.2025 15:35 Ответить
..таке..... мабуть усі поліцАйні справи для заброньОваних поліцаїв у державі Україна вже вирішено...
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11.06.2025 15:47 Ответить
Постріл був здійснений за попередньою домовленістю. Ніхто не постраждав. А ЩО КАЖЕ ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗБРОЮ В ШКОЛІ І ПОСТРІЛ....??
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11.06.2025 15:51 Ответить
 
 