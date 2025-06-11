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Девятиклассник выстрелил в одноклассника из пневматического оружия в школе Львова, - Нацполиция. ВИДЕО
Во Львове школьник принес в учебное заведение пневматическое оружие и выстрелил в своего одноклассника.
Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
11 июня полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили видео инцидента, произошедшего в классе одной из школ города. В ролике видно, как несовершеннолетний произвел выстрел из устройства для отстрела металлических шариков в направлении своего товарища. Оружие парень принес из дома, оно принадлежит его отцу.
Правоохранители установили школу и участников происшествия - трех девятиклассников. Выстрел был осуществлен по предварительной договоренности. Никто не пострадал.
Полиция проводит проверку и определяется с правовой квалификацией инцидента.
Топ комментарии
+6 Алекс Скела
показать весь комментарий11.06.2025 15:05 Ответить Ссылка
+3 Zebra Zebr
показать весь комментарий11.06.2025 15:08 Ответить Ссылка
+2 Small Jerboa
показать весь комментарий11.06.2025 15:18 Ответить Ссылка
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А якщо в потилицю, чи сонну артерію під час розвороту, теж скажуть що покійний надав дозвіл на постріл?
яка лячне життя - хоч з дому не виходь...
але ж дома є мікрохвильова, пралка, ПРАСКА та ПАЯЛЬНИК!!!
Та ще й "випущені до гори"?
Ви там щось пів години фантазували на одинці, а тут написали останню ланку міркування?
Це так не працює - я не телепат.
Що тільки поліція не "розслідує"...
мабуть часу вільного багато - всіх колаборантів, зрадників, навідників, наркоманів відловили?
оце робота в поліцейських - відео в інтернеті дивитись