Девятиклассник выстрелил в одноклассника из пневматического оружия в школе Львова, - Нацполиция. ВИДЕО

Во Львове школьник принес в учебное заведение пневматическое оружие и выстрелил в своего одноклассника.

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

11 июня полицейские во время мониторинга соцсетей обнаружили видео инцидента, произошедшего в классе одной из школ города. В ролике видно, как несовершеннолетний произвел выстрел из устройства для отстрела металлических шариков в направлении своего товарища. Оружие парень принес из дома, оно принадлежит его отцу.

Правоохранители установили школу и участников происшествия - трех девятиклассников. Выстрел был осуществлен по предварительной договоренности. Никто не пострадал.

Полиция проводит проверку и определяется с правовой квалификацией инцидента.

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