Сенат Швейцарии поддержал ослабление контроля за экспортом оружия

Сенат Швейцарии одобрил предложения по ослаблению строгого контроля за экспортом вооружения.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 11 июня верхняя палата парламента Швейцарии поддержала предоставление полномочий правительству разрешать передачу швейцарского оружия в зоны конфликта.

Также проект закона предусматривает создание перечня из 25 стран, преимущественно членов НАТО, которым не нужно будет запрашивать разрешение на реэкспорт.

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Далее документ должен быть одобрен нижней палатой.

Bloomberg отмечает, что оборонная промышленность Швейцарии оказалась под давлением после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Закон о нейтралитете запрещает стране реэкспорт военных материалов, которые содержат более 50% швейцарских компонентов. В результате ряд европейских стран исключили швейцарские компании из своих оборонных закупок после того, как Швейцария заблокировала передачу вооружений и боеприпасов Украине.

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