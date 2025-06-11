РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12312 посетителей онлайн
Новости Экспорт оружия со Швейцарии
785 2

Сенат Швейцарии поддержал ослабление контроля за экспортом оружия

Экспорт оружия из Швейцарии. Сенат поддержал ослабление контроля

Сенат Швейцарии одобрил предложения по ослаблению строгого контроля за экспортом вооружения.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 11 июня верхняя палата парламента Швейцарии поддержала предоставление полномочий правительству разрешать передачу швейцарского оружия в зоны конфликта.

Также проект закона предусматривает создание перечня из 25 стран, преимущественно членов НАТО, которым не нужно будет запрашивать разрешение на реэкспорт.

Читайте также: Швейцария разрешила продажу Leopard Германии, но запретила их реэкспорт в Украину

Далее документ должен быть одобрен нижней палатой.

Bloomberg отмечает, что оборонная промышленность Швейцарии оказалась под давлением после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Закон о нейтралитете запрещает стране реэкспорт военных материалов, которые содержат более 50% швейцарских компонентов. В результате ряд европейских стран исключили швейцарские компании из своих оборонных закупок после того, как Швейцария заблокировала передачу вооружений и боеприпасов Украине.

Читайте: Швейцария расширила санкции против РФ

Автор: 

оружие (10269) Швейцария (618) экспорт (878)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто як Україна то принципи, а як їм заробітку трошки урізали то принципи в вікно
показать весь комментарий
11.06.2025 13:14 Ответить
Якщо читати уважно, а головне об'єктивно, то ця новина на користь України. "...верхня палата парламенту Швейцарії підтримала надання повноважень уряду дозволяти передачу швейцарської зброї до зон конфлікту". Уважніше будьте.
показать весь комментарий
11.06.2025 13:22 Ответить
 
 