Сенат Швейцарії підтримав послаблення контролю за експортом зброї

Сенат Швейцарії схвалив пропозиції щодо послаблення суворого контролю за експортом озброєння.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 11 червня верхня палата парламенту Швейцарії підтримала надання повноважень уряду дозволяти передачу швейцарської зброї до зон конфлікту.

Також проєкт закону передбачає створення переліку із 25 країн, переважно членів НАТО, яким не потрібно буде запитувати дозвіл на реекспорт.

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Далі документ має бути схвалено нижньою палатою.

Bloomberg зазначає, що оборонна промисловість Швейцарії опинилася під тиском після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Закон про нейтралітет забороняє країні реекспорт військових матеріалів, які містять понад 50% швейцарських компонентів. Внаслідок цього низка європейських країн виключили швейцарські компанії зі своїх оборонних закупівель після того, як Швейцарія заблокувала передачу озброєнь та боєприпасів Україні.

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