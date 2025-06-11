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Дев’ятикласник вистрілив в однокласника з пневматичної зброї у школі Львова, - Нацполіція. ВIДЕО
У Львові школяр приніс до навчального закладу пневматичну зброю і вистрілив у свого однокласника.
Про це повідомила поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.
11 червня поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили відео інциденту, що стався в класі однієї зі шкіл міста. У ролику видно, як неповнолітній здійснив постріл з пристрою для відстрілу металевих кульок у напрямку свого товариша. Зброю хлопець приніс із дому, вона належить його батькові.
Правоохоронці встановили школу та учасників події - трьох дев’ятикласників. Постріл був здійснений за попередньою домовленістю. Ніхто не постраждав.
Поліція проводить перевірку та визначається з правовою кваліфікацією інциденту.
Топ коментарі
+7 Алекс Скела
показати весь коментар11.06.2025 15:05 Відповісти Посилання
+3 Zebra Zebr
показати весь коментар11.06.2025 15:08 Відповісти Посилання
+3 Small Jerboa
показати весь коментар11.06.2025 15:22 Відповісти Посилання
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А якщо в потилицю, чи сонну артерію під час розвороту, теж скажуть що покійний надав дозвіл на постріл?
яка лячне життя - хоч з дому не виходь...
але ж дома є мікрохвильова, пралка, ПРАСКА та ПАЯЛЬНИК!!!
Та ще й "випущені до гори"?
Ви там щось пів години фантазували на одинці, а тут написали останню ланку міркування?
Це так не працює - я не телепат.
Но знаете ли, если нож которым сейчас режешь торт, воткнуть в горло - это тоже будет убийство.
На видео видно обычный эксперимент, при том с минимальным соблюдением техники безопасности - подложил книгу, отвернулся.
Глупость здесь вижу, опасность - нет.
Що тільки поліція не "розслідує"...
мабуть часу вільного багато - всіх колаборантів, зрадників, навідників, наркоманів відловили?
оце робота в поліцейських - відео в інтернеті дивитись
Хотя конечно малолеток нужно наказать, просто за дебилизм. Хотели проверить пневмат - во двор, за школу, после уроков.
Ну как наказать ... Две недели дежурства по всей школе - сойдет