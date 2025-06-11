Дев’ятикласник вистрілив в однокласника з пневматичної зброї у школі Львова, - Нацполіція. ВIДЕО

У Львові школяр приніс до навчального закладу пневматичну зброю і вистрілив у свого однокласника.

Про це повідомила поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

11 червня поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили відео інциденту, що стався в класі однієї зі шкіл міста. У ролику видно, як неповнолітній здійснив постріл з пристрою для відстрілу металевих кульок у напрямку свого товариша. Зброю хлопець приніс із дому, вона належить його батькові.

Правоохоронці встановили школу та учасників події - трьох дев’ятикласників. Постріл був здійснений за попередньою домовленістю. Ніхто не постраждав.

Поліція проводить перевірку та визначається з правовою кваліфікацією інциденту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат Швейцарії підтримав послаблення контролю за експортом зброї