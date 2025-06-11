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Новини Відео Постріл у школі Львова
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Дев’ятикласник вистрілив в однокласника з пневматичної зброї у школі Львова, - Нацполіція. ВIДЕО

У Львові школяр приніс до навчального закладу пневматичну зброю і вистрілив у свого однокласника.

Про це повідомила поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

11 червня поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили відео інциденту, що стався в класі однієї зі шкіл міста. У ролику видно, як неповнолітній здійснив постріл з пристрою для відстрілу металевих кульок у напрямку свого товариша. Зброю хлопець приніс із дому, вона належить його батькові.

Правоохоронці встановили школу та учасників події - трьох дев’ятикласників. Постріл був здійснений за попередньою домовленістю. Ніхто не постраждав.

Поліція проводить перевірку та визначається з правовою кваліфікацією інциденту.

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Автор: 

зброя (7540) Нацполіція (15282) школа (2226)


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Топ коментарі
+7
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11.06.2025 15:05 Відповісти
+3
Треба було трохи нижче спини. А так.. Без користі.
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11.06.2025 15:08 Відповісти
+3
а з дитячого пластмасового лука можливо в ОКО потрапити!
яка лячне життя - хоч з дому не виходь...
але ж дома є мікрохвильова, пралка, ПРАСКА та ПАЯЛЬНИК!!!
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11.06.2025 15:22 Відповісти
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11.06.2025 15:05 Відповісти
Треба було трохи нижче спини. А так.. Без користі.
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11.06.2025 15:08 Відповісти
Правоохоронці встановили школу та учасників події - трьох дев'ятикласників. Постріл був здійснений за попередньою домовленістю. Ніхто не постраждав. Джерело: https://censor.net/ua/v3557315
А якщо в потилицю, чи сонну артерію під час розвороту, теж скажуть що покійний надав дозвіл на постріл?
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11.06.2025 15:11 Відповісти
а з дитячого пластмасового лука можливо в ОКО потрапити!
яка лячне життя - хоч з дому не виходь...
але ж дома є мікрохвильова, пралка, ПРАСКА та ПАЯЛЬНИК!!!
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11.06.2025 15:22 Відповісти
Задумайся на мить куди потрапляють кулі, й снаряди випущені догори, у великій кількості й відразу зрозумієш що Я мав на увазі.
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11.06.2025 15:25 Відповісти
І при чому тут снаряди та справжні кулі?
Та ще й "випущені до гори"?
Ви там щось пів години фантазували на одинці, а тут написали останню ланку міркування?
Це так не працює - я не телепат.
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11.06.2025 15:36 Відповісти
Якщо в потилицю, чи сонну артерію під час розвороту - тогда это будет убийство.
Но знаете ли, если нож которым сейчас режешь торт, воткнуть в горло - это тоже будет убийство.

На видео видно обычный эксперимент, при том с минимальным соблюдением техники безопасности - подложил книгу, отвернулся.

Глупость здесь вижу, опасность - нет.
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11.06.2025 16:21 Відповісти
ППЦ "інцидент"...
Що тільки поліція не "розслідує"...
мабуть часу вільного багато - всіх колаборантів, зрадників, навідників, наркоманів відловили?
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11.06.2025 15:18 Відповісти
це таке КМБ зараз у школах, бо вільне місце патріотичного виховання закономірно займе ось така *****.
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11.06.2025 15:26 Відповісти
Просто подія сторіччя! Поліції да і журналістам нема чим зайнятись?
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11.06.2025 15:34 Відповісти
моніторинг соцмереж

оце робота в поліцейських - відео в інтернеті дивитись
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11.06.2025 15:35 Відповісти
Замість того щоб піти на фрінт та віддать долг людям з рук яких вони кормились
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11.06.2025 16:57 Відповісти
..таке..... мабуть усі поліцАйні справи для заброньОваних поліцаїв у державі Україна вже вирішено...
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11.06.2025 15:47 Відповісти
Постріл був здійснений за попередньою домовленістю. Ніхто не постраждав. А ЩО КАЖЕ ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗБРОЮ В ШКОЛІ І ПОСТРІЛ....??
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11.06.2025 15:51 Відповісти
Закон Украiни каже, что пневмопих не является оружием от слова "совсем", тем более газобалонный пукач.

Хотя конечно малолеток нужно наказать, просто за дебилизм. Хотели проверить пневмат - во двор, за школу, после уроков.

Ну как наказать ... Две недели дежурства по всей школе - сойдет
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11.06.2025 16:18 Відповісти
 
 