За свою деятельность против Украины предатель Сивкович получал 80 тыс. дол. ежемесячно, - тайный агент СБУ. ВИДЕО

Экс-заместитель секретаря СНБО времен Януковича Владимир Сивкович, который работает на ФСБ, получал ежемесячно 80 тыс. долларов США от российских спецслужб.

Об этом рассказал тайный агент СБУ который еще до полномасштабного вторжения был инфильтрован в "политический офис" предателей в Москве, информирует Цензор.НЕТ.

"Сивкович получал 80 тысяч долларов заработной платы от ФСБ, а еще дополнительно то, что мог украсть. Например, составляя смету для социологических исследований, он просил одну сумму, получал ее, отдавал людям на местах другую, а разницу забирал себе", - отметил украинский агент.

Также он рассказал, что сотрудники ФСБ приезжали в офис Сивковича почти каждый день: "Это были представители 9 управления 5 службы ФСБ. Их фамилии: Игорь Чумаков - начальник 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ. Александр Чулиндин - сотрудник 1 отдела 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ. Периодически Сивкович также имел встречи с Владимиром Алексеевым - первым заместителем руководителя ГРУ".

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