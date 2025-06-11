За свою деятельность против Украины предатель Сивкович получал 80 тыс. дол. ежемесячно, - тайный агент СБУ. ВИДЕО
Экс-заместитель секретаря СНБО времен Януковича Владимир Сивкович, который работает на ФСБ, получал ежемесячно 80 тыс. долларов США от российских спецслужб.
Об этом рассказал тайный агент СБУ который еще до полномасштабного вторжения был инфильтрован в "политический офис" предателей в Москве, информирует Цензор.НЕТ.
"Сивкович получал 80 тысяч долларов заработной платы от ФСБ, а еще дополнительно то, что мог украсть. Например, составляя смету для социологических исследований, он просил одну сумму, получал ее, отдавал людям на местах другую, а разницу забирал себе", - отметил украинский агент.
Также он рассказал, что сотрудники ФСБ приезжали в офис Сивковича почти каждый день: "Это были представители 9 управления 5 службы ФСБ. Их фамилии: Игорь Чумаков - начальник 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ. Александр Чулиндин - сотрудник 1 отдела 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ. Периодически Сивкович также имел встречи с Владимиром Алексеевым - первым заместителем руководителя ГРУ".
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Таємний агент СБУ
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Обидва згодом стали представниками партії «Слуга народу». Валерій Колюх у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 92 (Київська область) як безпартійний.
Данило Гетманцев у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 20 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
не смішіть модебейцели )(уйлотрампа
але до цих пір не знає, хто розмінував Чонгар?
хто будував дороги замість ракет та годував населення шашликами
скоро і не таке почуємо!
а що агент скаже про вподобання ярмака та шашличного?