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Новости Видео Агент СБУ в офисе Сивковича
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За свою деятельность против Украины предатель Сивкович получал 80 тыс. дол. ежемесячно, - тайный агент СБУ. ВИДЕО

Экс-заместитель секретаря СНБО времен Януковича Владимир Сивкович, который работает на ФСБ, получал ежемесячно 80 тыс. долларов США от российских спецслужб.

Об этом рассказал тайный агент СБУ который еще до полномасштабного вторжения был инфильтрован в "политический офис" предателей в Москве, информирует Цензор.НЕТ.

"Сивкович получал 80 тысяч долларов заработной платы от ФСБ, а еще дополнительно то, что мог украсть. Например, составляя смету для социологических исследований, он просил одну сумму, получал ее, отдавал людям на местах другую, а разницу забирал себе", - отметил украинский агент.

Также он рассказал, что сотрудники ФСБ приезжали в офис Сивковича почти каждый день: "Это были представители 9 управления 5 службы ФСБ. Их фамилии: Игорь Чумаков - начальник 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ. Александр Чулиндин - сотрудник 1 отдела 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ. Периодически Сивкович также имел встречи с Владимиром Алексеевым - первым заместителем руководителя ГРУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ Сивкович координировал информдиверсии Шуфрича против Украины, - СБУ

Автор: 

СБУ (20060) Сивкович Владимир (145) ФСБ (1943)


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Топ комментарии
+16
А скільки отримує його помічник гетьманцев?
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11.06.2025 21:41 Ответить
+14
А стільки ше сівковичів гуляє в коридорах влади
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11.06.2025 21:43 Ответить
+6
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11.06.2025 21:42 Ответить
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А скільки отримує його помічник гетьманцев?
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11.06.2025 21:41 Ответить
Валізу мабуть за ним гетьманцев носив, переймав досвід ?
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11.06.2025 22:30 Ответить
и что? зеленский минимум лям/мес за то же получает
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11.06.2025 21:41 Ответить
З заголовком же все нормально? Ніхто не читає, що він пише?
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11.06.2025 21:41 Ответить
Какая разніца
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11.06.2025 21:43 Ответить
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11.06.2025 21:42 Ответить
А стільки ше сівковичів гуляє в коридорах влади
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11.06.2025 21:43 Ответить
На який хер нам так звана З/п сівковича - нам цікава з/п від ФСБ гетьманцева (його учня і послідовника), єрмака, татарова, зє, баканова і других "достойних ліц".
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11.06.2025 21:43 Ответить
Все потрібно. Для розширення уяви про реальних вигодоздобувачів країни мрій в табакерці.
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11.06.2025 22:32 Ответить
Ой !,а Шо случилось!?,....да блеадь все кодло на банковой и не только там такое
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11.06.2025 21:44 Ответить
а чому ж тоді стаття називається
Таємний агент СБУ
??????????????
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11.06.2025 21:44 Ответить
З/П Ламіна Ямаля 80 000€ за тиждень !
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11.06.2025 21:45 Ответить
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11.06.2025 21:50 Ответить
Недоречно ставити в одній лінії портрети підара (не гея) і Мужика.
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11.06.2025 21:53 Ответить
І що? Це знали в СБУ і спокійно спостерігали, пишучи статистику? 😲
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11.06.2025 21:52 Ответить
Помічниками депутата Сівковича був Данило Гетманцев та Колюх Валерій Вікторович.
Обидва згодом стали представниками партії «Слуга народу». Валерій Колюх у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 92 (Київська область) як безпартійний.
Данило Гетманцев у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 20 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
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11.06.2025 21:59 Ответить
Слуга народу - це нова партія регіонів, хіба ще комусь не ясно?
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11.06.2025 22:07 Ответить
А не єдиної росії?
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11.06.2025 22:33 Ответить
а всі інші з уряду азарова не отримували, як і сам азаров?
не смішіть модебейцели )(уйлотрампа
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11.06.2025 22:01 Ответить
А ведь как всегда главное опять красиво увели. А какая разница сколько платили от фсб? А по ведомости про зарплату от сбу по должности в гривнях сколько??? Это ведь с бюджета. Пенсушка минимальная была тогда примерно 1200гр и минималка зарплатка пусть 1800гр---ну как вкусно?
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11.06.2025 22:01 Ответить
Як завжди дуже вчасно вироховали злочинця і зрадника.
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11.06.2025 22:10 Ответить
Ізраїль такого підараса давно б вже вбив
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11.06.2025 22:16 Ответить
виходить, СБУ переграло підара сцивковича!
але до цих пір не знає, хто розмінував Чонгар?
хто будував дороги замість ракет та годував населення шашликами

скоро і не таке почуємо!
а що агент скаже про вподобання ярмака та шашличного?
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11.06.2025 22:28 Ответить
Така "чєстная людина"...
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11.06.2025 22:43 Ответить
 
 