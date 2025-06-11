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Новини Відео Агент СБУ в офісі Сівковича
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Таємний агент СБУ: За свою діяльність проти України зрадник Сівкович отримував 80 тис. дол. щомісяця. ВIДЕО

Ексзаступник секретаря РНБО часів Януковича Володимир Сівкович, який працює на ФСБ, отримував щомісяця 80 тис. доларів США від російських спецслужб.

Про це розповів таємний агент СБУ який ще до повномасштабного вторгнення був інфільтрований до "політичного офісу" зрадників у Москві, інформує Цензор.НЕТ.

"Сівкович отримував 80 тисяч доларів заробітної плати від ФСБ, а ще додатково те, що міг вкрасти. Наприклад, складаючи кошторис для соціологічних досліджень, він просив одну суму, отримував її, віддавав людям на місцях іншу, а різницю – забирав собі", – зазначив український агент.

Також він розповів, що співробітники ФСБ приїздили в офіс Сівковича майже кожного дня: "Це були представники 9 управління 5 служби ФСБ. Їхні прізвища: Ігор Чумаков – начальник 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ. Олександр Чуліндін – співробітник 1 відділу 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ. Періодично Сівкович також мав зустрічі з Володимиром Алексєєвим – першим заступником керівника ГРУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України, - СБУ

Автор: 

СБУ (12991) Сівкович Володимир (40) ФСБ (1459)


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Топ коментарі
+6
А скільки отримує його помічник гетьманцев?
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11.06.2025 21:41 Відповісти
+6
А стільки ше сівковичів гуляє в коридорах влади
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11.06.2025 21:43 Відповісти
+3
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11.06.2025 21:42 Відповісти
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А скільки отримує його помічник гетьманцев?
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11.06.2025 21:41 Відповісти
и что? зеленский минимум лям/мес за то же получает
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11.06.2025 21:41 Відповісти
З заголовком же все нормально? Ніхто не читає, що він пише?
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11.06.2025 21:41 Відповісти
Какая разніца
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11.06.2025 21:43 Відповісти
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11.06.2025 21:42 Відповісти
А стільки ше сівковичів гуляє в коридорах влади
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11.06.2025 21:43 Відповісти
На який хер нам так звана З/п сівковича - нам цікава з/п від ФСБ гетьманцева (його учня і послідовника), єрмака, татарова, зє, баканова і других "достойних ліц".
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11.06.2025 21:43 Відповісти
Ой !,а Шо случилось!?,....да блеадь все кодло на банковой и не только там такое
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11.06.2025 21:44 Відповісти
а чому ж тоді стаття називається
Таємний агент СБУ
??????????????
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11.06.2025 21:44 Відповісти
З/П Ламіна Ямаля 80 000€ за тиждень !
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11.06.2025 21:45 Відповісти
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11.06.2025 21:50 Відповісти
Недоречно ставити в одній лінії портрети підара (не гея) і Мужика.
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11.06.2025 21:53 Відповісти
І що? Це знали в СБУ і спокійно спостерігали, пишучи статистику? 😲
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11.06.2025 21:52 Відповісти
Помічниками депутата Сівковича був Данило Гетманцев та Колюх Валерій Вікторович.
Обидва згодом стали представниками партії «Слуга народу». Валерій Колюх у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом № 92 (Київська область) як безпартійний.
Данило Гетманцев у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 20 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
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11.06.2025 21:59 Відповісти
Слуга народу - це нова партія регіонів, хіба ще комусь не ясно?
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11.06.2025 22:07 Відповісти
а всі інші з уряду азарова не отримували, як і сам азаров?
не смішіть модебейцели )(уйлотрампа
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11.06.2025 22:01 Відповісти
А ведь как всегда главное опять красиво увели. А какая разница сколько платили от фсб? А по ведомости про зарплату от сбу по должности в гривнях сколько??? Это ведь с бюджета. Пенсушка минимальная была тогда примерно 1200гр и минималка зарплатка пусть 1800гр---ну как вкусно?
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11.06.2025 22:01 Відповісти
Як завжди дуже вчасно вироховали злочинця і зрадника.
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11.06.2025 22:10 Відповісти
 
 