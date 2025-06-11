Таємний агент СБУ: За свою діяльність проти України зрадник Сівкович отримував 80 тис. дол. щомісяця. ВIДЕО

Ексзаступник секретаря РНБО часів Януковича Володимир Сівкович, який працює на ФСБ, отримував щомісяця 80 тис. доларів США від російських спецслужб.

Про це розповів таємний агент СБУ який ще до повномасштабного вторгнення був інфільтрований до "політичного офісу" зрадників у Москві, інформує Цензор.НЕТ.

"Сівкович отримував 80 тисяч доларів заробітної плати від ФСБ, а ще додатково те, що міг вкрасти. Наприклад, складаючи кошторис для соціологічних досліджень, він просив одну суму, отримував її, віддавав людям на місцях іншу, а різницю – забирав собі", – зазначив український агент.

Також він розповів, що співробітники ФСБ приїздили в офіс Сівковича майже кожного дня: "Це були представники 9 управління 5 служби ФСБ. Їхні прізвища: Ігор Чумаков – начальник 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ. Олександр Чуліндін – співробітник 1 відділу 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ. Періодично Сівкович також мав зустрічі з Володимиром Алексєєвим – першим заступником керівника ГРУ".

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