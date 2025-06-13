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С начала года уничтожены 1 262 танка оккупантов, - Сырский. ВИДЕО

С начала 2025 года Силы обороны Украины поразили 2 748 боевых бронированных машин и 1 262 танка российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Более 3,5 тыс. единиц автотехники оккупантов было уничтожено в мае, - Сырский. ВИДЕО

Автор: 

танк (2278) Александр Сырский (623) война в Украине (4795)


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Сирський!
Ти шо: міняєш танки на території?
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13.06.2025 18:17 Ответить
мєжпрочім, мона легко порахувати - скільки км² Української землі він віддає параші за кожний її танк.
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13.06.2025 18:25 Ответить
Не пойму. Сырский командующий или бухгалтер?
Что на сумщине?
Что на днепрпетровщине?
Савковый хенерал - чего изволите
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13.06.2025 18:38 Ответить
Коли на фронті дупа, то доведеться підрахуєм працювати йому.
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13.06.2025 19:31 Ответить
Кажуть що на Сумщині повна жопа ....А цей танчики рахує.....😡😡😡
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13.06.2025 18:38 Ответить
Цифри без порівняння - тупа маніпуляція. Скажи скільки кацапських танків було знищено і скільки наших за то й же період, тоді можна вести мову про "потужність".
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13.06.2025 19:03 Ответить
 
 