Пилотами "Феникса" уничтожены 7 FPV-засад оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожают FPV-засады врага на Донетчине.

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг применяет новую тактику - устраивают FPV-засады на гражданские авто, когда вражеский дрон "паркуется" на обочине дороги и ждет приближения цели, затем - взлетает и атакует. Пограничники заметили такие маневры противника и взялись эти засады уничтожать.

Пилотами "Феникса" в Донецкой области уничтожено 7 FPV-засад, автомобиль, пункт управления БпЛА, полевой склад с БК, а также ликвидированы с десяток оккупантов.

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