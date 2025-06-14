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Пилотами "Феникса" уничтожены 7 FPV-засад оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожают FPV-засады врага на Донетчине.

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Враг применяет новую тактику - устраивают FPV-засады на гражданские авто, когда вражеский дрон "паркуется" на обочине дороги и ждет приближения цели, затем - взлетает и атакует. Пограничники заметили такие маневры противника и взялись эти засады уничтожать.

Пилотами "Феникса" в Донецкой области уничтожено 7 FPV-засад, автомобиль, пункт управления БпЛА, полевой склад с БК, а также ликвидированы с десяток оккупантов.

Также смотрите: Пограничники на Харьковщине дроном уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель". ВИДЕО

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пограничники (1584) Донецкая область (10027) дроны (4145)


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Це вам, не по самітах міру-мір, як зеленському з шоблою, ошиватися по миру!!!!
Слава Захисникам України!
Слава Україні!
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14.06.2025 00:18 Ответить
 
 