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Пілотами "Феніксу" знищено 7 FPV-засідок окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" знищують FPV-засідки ворога на Донеччині.

Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог застосовує нову тактику - влаштовують FPV-засідки на цивільні авто, коли ворожий дрон "паркується" на узбіччі дороги й чекає наближення цілі, потім – злітає й атакує. Прикордонники помітили такі маневри противника й взялися ці засідки знищувати.

Пілотами "Феніксу" на Донеччині знищено 7 FPV-засідок, автівку, пункт управління БпЛА, польовий склад з БК, а також ліквідовано з десяток окупантів.

Також дивіться: Прикордонники на Харківщині дроном знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель". ВIДЕО

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прикордонники (1110) Донецька область (8842) дрони (4947)


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Це вам, не по самітах міру-мір, як зеленському з шоблою, ошиватися по миру!!!!
Слава Захисникам України!
Слава Україні!
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14.06.2025 00:18 Відповісти
 
 