Пілотами "Феніксу" знищено 7 FPV-засідок окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" знищують FPV-засідки ворога на Донеччині.

Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог застосовує нову тактику - влаштовують FPV-засідки на цивільні авто, коли ворожий дрон "паркується" на узбіччі дороги й чекає наближення цілі, потім – злітає й атакує. Прикордонники помітили такі маневри противника й взялися ці засідки знищувати.

Пілотами "Феніксу" на Донеччині знищено 7 FPV-засідок, автівку, пункт управління БпЛА, польовий склад з БК, а також ліквідовано з десяток окупантів.

Також дивіться: Прикордонники на Харківщині дроном знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель". ВIДЕО