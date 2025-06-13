Пілотами "Феніксу" знищено 7 FPV-засідок окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" знищують FPV-засідки ворога на Донеччині.
Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог застосовує нову тактику - влаштовують FPV-засідки на цивільні авто, коли ворожий дрон "паркується" на узбіччі дороги й чекає наближення цілі, потім – злітає й атакує. Прикордонники помітили такі маневри противника й взялися ці засідки знищувати.
Пілотами "Феніксу" на Донеччині знищено 7 FPV-засідок, автівку, пункт управління БпЛА, польовий склад з БК, а також ліквідовано з десяток окупантів.
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