Военный парад к 250-летию армии США в Вашингтоне. ВИДЕО

В субботу, 14 июня, в Вашингтоне состоялся масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию армии США. Это событие совпало с днем рождения президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-трансляцию торжественного военного шествия.

По предварительной информации, к параду привлечены 6,6 тыс. военных, а также около 150 единиц военной техники и более 50 самолетов и вертолетов.

Маршрут прохождения военной техники и личного состава проложен вдоль Национальной аллеи в центре Вашингтона.

Военный парад начался в 18:00 по местному времени.

На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а также глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 июня, в ряде крупных городов США люди вышли на митинги против политики президента США Дональда Трампа. Протесты под названием No kings ("Без королей") происходят на фоне празднования 250-летия армии США, военного парада в Вашингтоне и 79-го дня рождения американского лидера.

Смотрите также: "Без королей": американцы вышли на протесты против политики Трампа. ФОТОрепортаж