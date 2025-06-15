Военный парад к 250-летию армии США в Вашингтоне. ВИДЕО
В субботу, 14 июня, в Вашингтоне состоялся масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию армии США. Это событие совпало с днем рождения президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-трансляцию торжественного военного шествия.
По предварительной информации, к параду привлечены 6,6 тыс. военных, а также около 150 единиц военной техники и более 50 самолетов и вертолетов.
Маршрут прохождения военной техники и личного состава проложен вдоль Национальной аллеи в центре Вашингтона.
Военный парад начался в 18:00 по местному времени.
На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а также глава Пентагона Пит Хегсет.
Ранее сообщалось, что в субботу, 14 июня, в ряде крупных городов США люди вышли на митинги против политики президента США Дональда Трампа. Протесты под названием No kings ("Без королей") происходят на фоне празднования 250-летия армии США, военного парада в Вашингтоне и 79-го дня рождения американского лидера.
Я смотрел на видео со вчерашнего парада (на честь ДР Трампа), который стал жалкой пародией на военные парады в Киеве, например. Спящий и злой Трамп, равнодушная и злая Мелания, ручной дегенерат Хегсет, старающийся не смотреть на босса.. И мне захотелось поделиться с вами своими впечатлениями.,
Итоги за полгода Трампа. Конечно, рыба гниет с головы. Приход Трампа на должность президента самой влиятельной страны в мире оказывает влияние на весь мир. Трамп хочет дружить с диктаторами и сам мечтает стать диктатором. Трамп ненавидит демократию, свободу и закон. Трамп ненавидит Европу, включая - Украину. Трамп хочет зарабатывать деньги с шейхами и Россией.
И Трамп абсолютно никакой переговорщик и события вокруг Украины, Ирана, тарифные войны и тд это подтверждают.
Но. Но в жизни так всё устроено, что всякое действие провоцирует противодействие. И поэтому всё положительное, что происходит в мире, происходит вопреки и как реакция.
Например, Европа просыпается в военном плане. Выборы в Германии, Румынии, Молдове, Канаде и Австралии радуют. Режим Асада пал и есть хороший шанс, что падет режим мулл в Иране. А ведь это исторические события.
И в самой Америке вчерашние марши протеста против Трампа показали, что не все пассивны и не все готовы делать вид, что ничего не происходит.
Ясно, что будет трудно и будет трудно долго, но я всегда ищу то, за что можно зацепиться надежде. И жизнь и мир устроены зеброй и я всегда помню об этом.
https://newsua.one/news-world/113600.html Пентагон привітав американців з Днем прапора російським триколором
Офіційний акаунт Міністерства оборони США https://x.com/DeptofDefense/status/1933947548965781863 опублікував графічний банер, на якому з'явилися дві горизонтальні смуги у кольорах, які схожі на російський прапор - біла, синя, червона..
https://img.tsn.ua/cached/347/tsn-0b4bc102/thumbs/x/66/65/********************************.jpg З нагоди Flag Day Пентагон опублікував вітальне зображення, а користувачі розпізнали в банері російський триколор. Це викликало хвилю критики, зокрема, у бік дизайнерів.
Офіційної заяви з DoD поки що немає, але експерти вважають, що це сталося через низькоякісне графічне оформлення або помилку дизайнера.
Деякі з користувачів саркастично припускали, що над дизайном «працював агент під прикриттям». Інші ж називали це звичайною дизайнерською помилкою та «дуже невдалим оформленням».
А если они идут строем - то они, значит, тоже похожи на совковую армию, те ведь тоже строем ходят.. )
а, значит,чтобы быть не похожи на совковую армию - то на параде надо идти просто толпой, не строем и не в ногу и одеты кто как хочет, в кроссовках, в футболках, или с голым торсом и в бейсболках, а то вдруг они будут чем-то похожи на совковую армию - так это будет просто кошмар.. )
якщо те саме яке я послав минулого разу то відповідь така сама - за російським кораблем пензлюй. те.