Військовий парад до 250-річчя армії США проходить у Вашингтоні. ВIДЕО

У суботу, 14 червня, у Вашингтоні проходить масштабний військовий парад приурочений до 250-річчя армії США. Ця подія збіглася з днем народження президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на онлайн-трансляцію урочистої військової ходи. 

За попередньою інформацією, до параду залучені  6,6 тис. військових, а також близько 150 одиниць військової техніки та понад 50 літаків і гелікоптерів.

Маршрут проходження військової техніки та особового складу прокладений вздовж Національної алеї в центрі Вашингтона.

Військовий парад розпочався о 18:00 за місцевим часом.

На заході присутні президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп, а також глава Пентагону Піт Гегсет.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings ("Без королів") відбуваються на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

Дивіться також: "Без королів": американці вийшли на протести проти політики Трампа. ФОТОрепортаж

15.06.2025 04:30 Відповісти
Мне показалось или и впрямь " Марш Славянки" заиграл на параде США? Сейчас политика США такова что неровен час не тольков США "Марш Славянки" заиграет но и "День Победы! Порохом пропах"
15.06.2025 01:51 Відповісти
Так лизать путину как лижет его Трамп ни один Американский президент не делал. Ну пусть поет "Марш Славянки" и входит в историю с величайшим ПОЗОРОМ эта рыжая образина
15.06.2025 01:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
А чому "краснов" дружбана свого не запросив на урочистості? пуйло може образитися.
15.06.2025 07:41 Відповісти
Як погана калька з рашки! Вони запросили з московії організаторів?
15.06.2025 07:44 Відповісти
Израильская армия громит религиозных фанатиков а в штатах армия участвует в дешевом шоу для фаната учения ванштейна.
15.06.2025 07:51 Відповісти
Це парад не до 250-ї річниуі ЗС США (там друга дата є), а до 76-го дня народження Трампа... Старий дурень захотів потішиться...
15.06.2025 07:56 Відповісти
Ну не до 76-го, а до 79-го. Різниця невелика, але ж...
15.06.2025 08:46 Відповісти
Але ж, все ж ближче....
15.06.2025 10:25 Відповісти
у такому "ніжному віці" йде "рік за десять" в мінус

.
15.06.2025 14:34 Відповісти
У тампона манія величі!!!! Старий дурень з катушок злетів!!!
15.06.2025 08:54 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/polgoda-trampa-zebra-vlasti/ Олег Пономарь:
Я смотрел на видео со вчерашнего парада (на честь ДР Трампа), который стал жалкой пародией на военные парады в Киеве, например. Спящий и злой Трамп, равнодушная и злая Мелания, ручной дегенерат Хегсет, старающийся не смотреть на босса.. И мне захотелось поделиться с вами своими впечатлениями.,
Итоги за полгода Трампа. Конечно, рыба гниет с головы. Приход Трампа на должность президента самой влиятельной страны в мире оказывает влияние на весь мир. Трамп хочет дружить с диктаторами и сам мечтает стать диктатором. Трамп ненавидит демократию, свободу и закон. Трамп ненавидит Европу, включая - Украину. Трамп хочет зарабатывать деньги с шейхами и Россией.
И Трамп абсолютно никакой переговорщик и события вокруг Украины, Ирана, тарифные войны и тд это подтверждают.
Но. Но в жизни так всё устроено, что всякое действие провоцирует противодействие. И поэтому всё положительное, что происходит в мире, происходит вопреки и как реакция.
Например, Европа просыпается в военном плане. Выборы в Германии, Румынии, Молдове, Канаде и Австралии радуют. Режим Асада пал и есть хороший шанс, что падет режим мулл в Иране. А ведь это исторические события.

И в самой Америке вчерашние марши протеста против Трампа показали, что не все пассивны и не все готовы делать вид, что ничего не происходит.
Ясно, что будет трудно и будет трудно долго, но я всегда ищу то, за что можно зацепиться надежде. И жизнь и мир устроены зеброй и я всегда помню об этом.
15.06.2025 09:04 Відповісти
Дай Боже! Тільки не всі дочекаються.
15.06.2025 13:12 Відповісти
https://newsua.one/news-world/113600.html

https://newsua.one/news-world/113600.html Пентагон привітав американців з Днем прапора російським триколором
Офіційний акаунт Міністерства оборони США https://x.com/DeptofDefense/status/1933947548965781863 опублікував графічний банер, на якому з'явилися дві горизонтальні смуги у кольорах, які схожі на російський прапор - біла, синя, червона..

https://img.tsn.ua/cached/347/tsn-0b4bc102/thumbs/x/66/65/********************************.jpg З нагоди Flag Day Пентагон опублікував вітальне зображення, а користувачі розпізнали в банері російський триколор. Це викликало хвилю критики, зокрема, у бік дизайнерів.
Офіційної заяви з DoD поки що немає, але експерти вважають, що це сталося через низькоякісне графічне оформлення або помилку дизайнера.
Деякі з користувачів саркастично припускали, що над дизайном «працював агент під прикриттям». Інші ж називали це звичайною дизайнерською помилкою та «дуже невдалим оформленням».
15.06.2025 09:21 Відповісти
Да, многие говорят что этот военный парад был довольно жалким зрелищем, солдаты часто шагали не в ногу, военные на танках не отдавали честь как положено - а просто помахивали рукой.. )
15.06.2025 09:21 Відповісти
Я вважаю, що армійським самим було гидко та огидно отак викаблучуватися перед "корольком", ось і чапали без піднесення.
15.06.2025 09:49 Відповісти
Согласен. )
15.06.2025 10:49 Відповісти
Так, це не совковий парад, бел ляпання каблуками. Я так розумію саме відсутність совковості Вам не сподобалась?
15.06.2025 15:05 Відповісти
Причём здесь совковый парад, парад - это где солдаты идут строем и в ногу, а тут часто они идут не в ногу, как будто идут в столовую или в баню.
А если они идут строем - то они, значит, тоже похожи на совковую армию, те ведь тоже строем ходят.. )
а, значит,чтобы быть не похожи на совковую армию - то на параде надо идти просто толпой, не строем и не в ногу и одеты кто как хочет, в кроссовках, в футболках, или с голым торсом и в бейсболках, а то вдруг они будут чем-то похожи на совковую армию - так это будет просто кошмар.. )
15.06.2025 17:04 Відповісти
Ты видел американцев в бою?
показати весь коментар
18.06.2025 21:54 Відповісти
Військовий парад сцикливих імпотентів, які останні 150 років тільки те й робили, що "хоробро" воювали на чужій землі, несли туди свою дєрьмо-кратію і насоси, щоб качати нафту.
15.06.2025 09:31 Відповісти
Яка падлюка тобі в голову насрала?
15.06.2025 15:04 Відповісти
Солдати в армії США вільні люди, а не раби, як в Північній Кореї, московії, Україні.
15.06.2025 09:48 Відповісти
Це ж треба таку дурню випердіти. Фе!
15.06.2025 12:38 Відповісти
А тобі яка падлюка в голову насрала?
15.06.2025 15:03 Відповісти
колись би порадів за американців а тепер ті виродки викликають лише огиду.
15.06.2025 11:26 Відповісти
Чим вам американці не вгодили? Чи вони всі на прізвище трамп?
15.06.2025 15:02 Відповісти
а яке бидло питає?
якщо те саме яке я послав минулого разу то відповідь така сама - за російським кораблем пензлюй. те.
15.06.2025 15:39 Відповісти
Ти вівця не грамотна, чи тобі теж в голову насрали?
18.06.2025 21:56 Відповісти
Абсолютно достойний парад. Не звичний, не совковий, абсолютно ******** парад без ляпання каблуками по бруківці.
15.06.2025 15:01 Відповісти
Парад красивый только яиц нет, нагибают и ***** и корея и ни чего сша не сможет сделать только парады и по домам
16.06.2025 05:04 Відповісти
