Військовий парад до 250-річчя армії США проходить у Вашингтоні. ВIДЕО

У суботу, 14 червня, у Вашингтоні проходить масштабний військовий парад приурочений до 250-річчя армії США. Ця подія збіглася з днем народження президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на онлайн-трансляцію урочистої військової ходи.

За попередньою інформацією, до параду залучені 6,6 тис. військових, а також близько 150 одиниць військової техніки та понад 50 літаків і гелікоптерів.

Маршрут проходження військової техніки та особового складу прокладений вздовж Національної алеї в центрі Вашингтона.

Військовий парад розпочався о 18:00 за місцевим часом.

На заході присутні президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп, а також глава Пентагону Піт Гегсет.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings ("Без королів") відбуваються на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

