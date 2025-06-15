Військовий парад до 250-річчя армії США проходить у Вашингтоні. ВIДЕО
У суботу, 14 червня, у Вашингтоні проходить масштабний військовий парад приурочений до 250-річчя армії США. Ця подія збіглася з днем народження президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на онлайн-трансляцію урочистої військової ходи.
За попередньою інформацією, до параду залучені 6,6 тис. військових, а також близько 150 одиниць військової техніки та понад 50 літаків і гелікоптерів.
Маршрут проходження військової техніки та особового складу прокладений вздовж Національної алеї в центрі Вашингтона.
Військовий парад розпочався о 18:00 за місцевим часом.
На заході присутні президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп, а також глава Пентагону Піт Гегсет.
Раніше повідомлялося, що у суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings ("Без королів") відбуваються на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.
Я смотрел на видео со вчерашнего парада (на честь ДР Трампа), который стал жалкой пародией на военные парады в Киеве, например. Спящий и злой Трамп, равнодушная и злая Мелания, ручной дегенерат Хегсет, старающийся не смотреть на босса.. И мне захотелось поделиться с вами своими впечатлениями.,
Итоги за полгода Трампа. Конечно, рыба гниет с головы. Приход Трампа на должность президента самой влиятельной страны в мире оказывает влияние на весь мир. Трамп хочет дружить с диктаторами и сам мечтает стать диктатором. Трамп ненавидит демократию, свободу и закон. Трамп ненавидит Европу, включая - Украину. Трамп хочет зарабатывать деньги с шейхами и Россией.
И Трамп абсолютно никакой переговорщик и события вокруг Украины, Ирана, тарифные войны и тд это подтверждают.
Но. Но в жизни так всё устроено, что всякое действие провоцирует противодействие. И поэтому всё положительное, что происходит в мире, происходит вопреки и как реакция.
Например, Европа просыпается в военном плане. Выборы в Германии, Румынии, Молдове, Канаде и Австралии радуют. Режим Асада пал и есть хороший шанс, что падет режим мулл в Иране. А ведь это исторические события.
И в самой Америке вчерашние марши протеста против Трампа показали, что не все пассивны и не все готовы делать вид, что ничего не происходит.
Ясно, что будет трудно и будет трудно долго, но я всегда ищу то, за что можно зацепиться надежде. И жизнь и мир устроены зеброй и я всегда помню об этом.
https://newsua.one/news-world/113600.html Пентагон привітав американців з Днем прапора російським триколором
Офіційний акаунт Міністерства оборони США https://x.com/DeptofDefense/status/1933947548965781863 опублікував графічний банер, на якому з'явилися дві горизонтальні смуги у кольорах, які схожі на російський прапор - біла, синя, червона..
https://img.tsn.ua/cached/347/tsn-0b4bc102/thumbs/x/66/65/********************************.jpg З нагоди Flag Day Пентагон опублікував вітальне зображення, а користувачі розпізнали в банері російський триколор. Це викликало хвилю критики, зокрема, у бік дизайнерів.
Офіційної заяви з DoD поки що немає, але експерти вважають, що це сталося через низькоякісне графічне оформлення або помилку дизайнера.
Деякі з користувачів саркастично припускали, що над дизайном «працював агент під прикриттям». Інші ж називали це звичайною дизайнерською помилкою та «дуже невдалим оформленням».
А если они идут строем - то они, значит, тоже похожи на совковую армию, те ведь тоже строем ходят.. )
а, значит,чтобы быть не похожи на совковую армию - то на параде надо идти просто толпой, не строем и не в ногу и одеты кто как хочет, в кроссовках, в футболках, или с голым торсом и в бейсболках, а то вдруг они будут чем-то похожи на совковую армию - так это будет просто кошмар.. )
