Минобороны обновило сервис для подачи заявок на кодификацию ОВТ. ВИДЕО

В Минобороны рассказали производителям вооружения и военной техники, как подать заявку на кодификацию.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, был обновлен сервис для подачи заявок - mil-tech.mod.gov.ua.

На сервисе есть разъяснения и образцы документов, отдельно - для производителей беспилотных систем, средств РЭБ и боеприпасов, приведен алгоритм действий. Также собрана вся необходимая информация об особенностях проведения Типовых испытаний и тому подобное.

Читайте: В Украине сертифицировано уже 108 операторов противоминной деятельности, - Минобороны