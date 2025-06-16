1 501 1
Міноборони оновило сервіс для подачі заявок на кодифікацію ОВТ. ВIДЕО
У Міноборони розповіли виробникам озброєння та військової техніки, як подати заявку на кодифікацію.
Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Так, було оновлено сервіс для подачі заявок - mil-tech.mod.gov.ua.
На сервісі є роз’яснення та зразки документів, окремо – для виробників безпілотних систем, засобів РЕБ та боєприпасів, наведено алгоритм дій. Також зібрано всю необхідну інформацію щодо особливостей проведення Типових випробувань тощо.
