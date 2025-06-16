Міноборони оновило сервіс для подачі заявок на кодифікацію ОВТ. ВIДЕО

У Міноборони розповіли виробникам озброєння та військової техніки, як подати заявку на кодифікацію.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було оновлено сервіс для подачі заявок - mil-tech.mod.gov.ua.

На сервісі є роз’яснення та зразки документів, окремо – для виробників безпілотних систем, засобів РЕБ та боєприпасів, наведено алгоритм дій. Також зібрано всю необхідну інформацію щодо особливостей проведення Типових випробувань тощо.

