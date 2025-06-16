РУС
Морские пехотинцы атаковали россиян, стоявших на автобусной остановке, а также ликвидировали "байкеров". ВИДЕО

Николаевские морпехи обнародовали подборку поражений врага. В частности наши бойцы уничтожили FPV-дроном трех оккупантов, которые пытались спрятаться на автобусной остановке, а также атаковали россиян на мотоциклах.

Об этом говорится в публикации на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, информирует Цензор.НЕТ .

Смотрите: Воины 3 ОШБр обнаружили и поразили вражеский грузовик, пушку и оккупантов, которые прятались в доме. ВИДЕО

армия РФ (20620) ликвидация (4067) 36 отдельная бригада морской пехоты (214)
чудово...
16.06.2025 23:52 Ответить
Українці дуже терплячі, але до відсічі ворогам, гарячі!!
Уже, > 1.000.000 орків, на окупованій території в Україні, це зрозуміли!!!
Трамп-бите вухо, за московське лайно окупаційне в Україні, дуже бідкається!!
17.06.2025 00:22 Ответить
обычные мирные мальчики в трусиках стояли ждали автобуса,а всу вот так вот поступили?
17.06.2025 01:17 Ответить
Про мирных мальчиков в трусиках - просто класс!!!!
17.06.2025 02:39 Ответить
Трусіки в одну сторону, кацапи в іншу.
17.06.2025 04:52 Ответить
Автобус идйот ф парк 😂
17.06.2025 04:54 Ответить
Через концерт кабзона ...
17.06.2025 08:47 Ответить
Так маршрутки ж не ходят!!! Тока накабздон не умолкает)
17.06.2025 11:07 Ответить
яскраво!
17.06.2025 21:07 Ответить
 
 