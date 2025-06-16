Морские пехотинцы атаковали россиян, стоявших на автобусной остановке, а также ликвидировали "байкеров". ВИДЕО

Николаевские морпехи обнародовали подборку поражений врага. В частности наши бойцы уничтожили FPV-дроном трех оккупантов, которые пытались спрятаться на автобусной остановке, а также атаковали россиян на мотоциклах.

Об этом говорится в публикации на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, информирует Цензор.НЕТ .

