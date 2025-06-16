РУС
Воины 3-й ОШБр обнаружили и уничтожили вражеский грузовик, орудие и оккупантов, которые прятались в доме. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрировали попадание по замаскированным целям оккупантов.

Об этом сообщили в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что, кроме живой силы, бойцы обнаружили и поразили вражеский грузовик и орудие, которые оккупанты пытались прятать в "зеленке".

армия РФ (20620) ликвидация (4067) 3-я Отдельная штурмовая бригада (484)
Дякуємо! От тут кремліським тролям не цікаво, бо не про мобілізацію і ТЦК.
16.06.2025 22:49 Ответить
Рекламний ролік-нарізку рутінної роботи дроноводів хіба склепали не для вербовки?
17.06.2025 09:44 Ответить
Бийте рашистську гадину без жалю до смерті бийте Перемоги вам Герої і вернутися живими і неушкодженими по домівках
16.06.2025 23:07 Ответить
Якісна робота якісної бригади! ІІІ-тя - на висоті!)
17.06.2025 11:21 Ответить
 
 