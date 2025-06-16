1 817 4
Воины 3-й ОШБр обнаружили и уничтожили вражеский грузовик, орудие и оккупантов, которые прятались в доме. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрировали попадание по замаскированным целям оккупантов.
Об этом сообщили в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что, кроме живой силы, бойцы обнаружили и поразили вражеский грузовик и орудие, которые оккупанты пытались прятать в "зеленке".
