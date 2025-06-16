УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3872 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 817 4

Воїни 3 ОШБр виявили й уразили ворожу вантажівку, гармату й окупантів, які ховалися у будинку. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 3-ої окремої штурмової бригади продемонстрували влучання по замаскованих цілях окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окрім живої сили, бійці виявили й уразили ворожу вантажівку та гармату, які окупанти намагалися ховати в "зеленці".

Також дивіться: Танкісти 5 ОВМБр прямою наводкою знищили укриття російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18773) ліквідація (4459) 3 Окрема штурмова бригада (496)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо! От тут кремліським тролям не цікаво, бо не про мобілізацію і ТЦК.
показати весь коментар
16.06.2025 22:49 Відповісти
Рекламний ролік-нарізку рутінної роботи дроноводів хіба склепали не для вербовки?
показати весь коментар
17.06.2025 09:44 Відповісти
Бийте рашистську гадину без жалю до смерті бийте Перемоги вам Герої і вернутися живими і неушкодженими по домівках
показати весь коментар
16.06.2025 23:07 Відповісти
Якісна робота якісної бригади! ІІІ-тя - на висоті!)
показати весь коментар
17.06.2025 11:21 Відповісти
 
 