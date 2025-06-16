Воїни 3 ОШБр виявили й уразили ворожу вантажівку, гармату й окупантів, які ховалися у будинку. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 3-ої окремої штурмової бригади продемонстрували влучання по замаскованих цілях окупантів.

Про це повідомили у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окрім живої сили, бійці виявили й уразили ворожу вантажівку та гармату, які окупанти намагалися ховати в "зеленці".

Також дивіться: Танкісти 5 ОВМБр прямою наводкою знищили укриття російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО