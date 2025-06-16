Морські піхотинці атакували росіян, які стояли на автобусній зупинці, а також ліквідували "байкерів". ВIДЕО

Миколаївські морпіхи оприлюднили добірку уражень ворога. Зокрема наші бійці знищили FPV-дроном трьох окупантів, які намагалися сховатися на автобусній зупинці, а також атакували росіян на мотоциклах.

Про це йдеться у публікації на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського, інформує Цензор.НЕТ.

