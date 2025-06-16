8 359 9
Морські піхотинці атакували росіян, які стояли на автобусній зупинці, а також ліквідували "байкерів". ВIДЕО
Миколаївські морпіхи оприлюднили добірку уражень ворога. Зокрема наші бійці знищили FPV-дроном трьох окупантів, які намагалися сховатися на автобусній зупинці, а також атакували росіян на мотоциклах.
Про це йдеться у публікації на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уже, > 1.000.000 орків, на окупованій території в Україні, це зрозуміли!!!
Трамп-бите вухо, за московське лайно окупаційне в Україні, дуже бідкається!!