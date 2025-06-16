УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3872 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
8 359 9

Морські піхотинці атакували росіян, які стояли на автобусній зупинці, а також ліквідували "байкерів". ВIДЕО

Миколаївські морпіхи оприлюднили добірку уражень ворога. Зокрема наші бійці знищили FPV-дроном трьох окупантів, які намагалися сховатися на автобусній зупинці, а також атакували росіян на мотоциклах.

Про це йдеться у публікації на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського, інформує Цензор.НЕТ. 

Дивіться: Воїни 3 ОШБр виявили й уразили ворожу вантажівку, гармату й окупантів, які ховалися у будинку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18773) ліквідація (4459) 36 окрема бригада морської піхоти (213)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чудово...
показати весь коментар
16.06.2025 23:52 Відповісти
Українці дуже терплячі, але до відсічі ворогам, гарячі!!
Уже, > 1.000.000 орків, на окупованій території в Україні, це зрозуміли!!!
Трамп-бите вухо, за московське лайно окупаційне в Україні, дуже бідкається!!
показати весь коментар
17.06.2025 00:22 Відповісти
обычные мирные мальчики в трусиках стояли ждали автобуса,а всу вот так вот поступили?
показати весь коментар
17.06.2025 01:17 Відповісти
Про мирных мальчиков в трусиках - просто класс!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 02:39 Відповісти
Трусіки в одну сторону, кацапи в іншу.
показати весь коментар
17.06.2025 04:52 Відповісти
Автобус идйот ф парк 😂
показати весь коментар
17.06.2025 04:54 Відповісти
Через концерт кабзона ...
показати весь коментар
17.06.2025 08:47 Відповісти
Так маршрутки ж не ходят!!! Тока накабздон не умолкает)
показати весь коментар
17.06.2025 11:07 Відповісти
яскраво!
показати весь коментар
17.06.2025 21:07 Відповісти
 
 