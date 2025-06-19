Пятеро оккупантов - "двести", трое - "триста": дроны морпехов 35-й бригады уничтожили багги с российскими штурмовиками. ВИДЕО

Морпехи 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью дронов атаковали китайский багги, на котором двигалась штурмовая группа из восьми оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, морпехи сожгли вражеский транспорт, ликвидировали пятерых россиян и еще троих "затрехсотили". Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Конечная, выходим! Блестящий страйк по багги с российскими одноразовыми штурмовиками в исполнении операторов дронов 35-й отдельной бригады морской пехоты", - отмечается в комментарии к видео.

