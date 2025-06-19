РУС
Пятеро оккупантов - "двести", трое - "триста": дроны морпехов 35-й бригады уничтожили багги с российскими штурмовиками. ВИДЕО

Морпехи 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью дронов атаковали китайский багги, на котором двигалась штурмовая группа из восьми оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, морпехи сожгли вражеский транспорт, ликвидировали пятерых россиян и еще троих "затрехсотили". Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Конечная, выходим! Блестящий страйк по багги с российскими одноразовыми штурмовиками в исполнении операторов дронов 35-й отдельной бригады морской пехоты", - отмечается в комментарии к видео.

армия РФ (20641) Китай (3189) транспорт (1768) уничтожение (7978) 35 отдельная бригада морской пехоты (68) дроны (4774)
+13
"Слезай! Приехали!"
19.06.2025 11:26 Ответить
+6
А нех*й п*дарасам по копаному їздити!
19.06.2025 12:21 Ответить
+4
Вони по бистрому, одна нога тама друга здєся
19.06.2025 12:33 Ответить
китайці непогано заробляють на цих баггі
19.06.2025 12:20 Ответить
Пятеро оккупантов - "двести", трое - "триста", - сейчас сосут у тракториста!
19.06.2025 12:50 Ответить
Off-road is finished.Drivers are disqualified.
19.06.2025 13:02 Ответить
За чим поїхав московіт, те і отиримав!
Це не та, їх війна проти Грузії!! Це Мирна Україна!! Через це у Трампа з прутіним, і діарея! Гості з G7, це відчули!!…
Слава Україні!
19.06.2025 18:22 Ответить
Шо то за дрантя від ваньок відлітає, якась лєнта білого кольору?
19.06.2025 21:56 Ответить
Цікаво, у них шо РЕБи вже на каски ставлять - перешкоду дрончику видно.
20.06.2025 11:46 Ответить
 
 