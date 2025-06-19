Пятеро оккупантов - "двести", трое - "триста": дроны морпехов 35-й бригады уничтожили багги с российскими штурмовиками. ВИДЕО
Морпехи 35-й бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью дронов атаковали китайский багги, на котором двигалась штурмовая группа из восьми оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, морпехи сожгли вражеский транспорт, ликвидировали пятерых россиян и еще троих "затрехсотили". Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Конечная, выходим! Блестящий страйк по багги с российскими одноразовыми штурмовиками в исполнении операторов дронов 35-й отдельной бригады морской пехоты", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий19.06.2025 11:26 Ответить Ссылка
+6 дератизатор
показать весь комментарий19.06.2025 12:21 Ответить Ссылка
+4 Злий Укр
показать весь комментарий19.06.2025 12:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це не та, їх війна проти Грузії!! Це Мирна Україна!! Через це у Трампа з прутіним, і діарея! Гості з G7, це відчули!!…
Слава Україні!