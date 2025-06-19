УКР
8 928 10

П’ять окупантів - "двісті", троє - "триста": дрони морпіхів 35-ї бригади знищили багі із російськими штурмовиками. ВIДЕО

Морпіхи 35-ї бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського за допомогою дронів атакували китайський багі, на якому рухалася штурмова група із восьми окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, морпіхи спалили ворожий транспорт, ліквідували п'ятьох росіян та ще трьох "затрьохсотили". Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Кінцева, виходимо! Блискучий страйк по багі з російськими одноразовими штурмовиками у виконанні операторів дронів 35-ї окремої бригади морської піхоти", - зазначається у коментарі до відео.

Автор: 

армія рф (18793) Китай (4916) транспорт (1445) знищення (8296) 35 окрема бригада (70) дрони (5681)
"Слезай! Приехали!"
Вони по бистрому, одна нога тама друга здєся
китайці непогано заробляють на цих баггі
А нех*й п*дарасам по копаному їздити!
Пятеро оккупантов - "двести", трое - "триста", - сейчас сосут у тракториста!
Off-road is finished.Drivers are disqualified.
За чим поїхав московіт, те і отиримав!
Це не та, їх війна проти Грузії!! Це Мирна Україна!! Через це у Трампа з прутіним, і діарея! Гості з G7, це відчули!!…
Слава Україні!
Шо то за дрантя від ваньок відлітає, якась лєнта білого кольору?
Цікаво, у них шо РЕБи вже на каски ставлять - перешкоду дрончику видно.
