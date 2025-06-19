8 928 10
П’ять окупантів - "двісті", троє - "триста": дрони морпіхів 35-ї бригади знищили багі із російськими штурмовиками. ВIДЕО
Морпіхи 35-ї бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського за допомогою дронів атакували китайський багі, на якому рухалася штурмова група із восьми окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, морпіхи спалили ворожий транспорт, ліквідували п'ятьох росіян та ще трьох "затрьохсотили". Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Кінцева, виходимо! Блискучий страйк по багі з російськими одноразовими штурмовиками у виконанні операторів дронів 35-ї окремої бригади морської піхоти", - зазначається у коментарі до відео.
