В приложении "Армія+" ввели мультиподпись рапортов для командиров, - Минобороны. ВИДЕО

В приложение Армия+ добавлены новые рапорты

Министерство обороны Украины сообщило о запуске нового сервиса в приложении "Армия+" - функции мультиподписи рапортов, которая позволяет командирам подразделений обрабатывать сразу группу обращений.

Об этом сообщает Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря этому обновлению военные могут согласовывать или отклонять до 40 рапортов одновременно. Новые документы от подчиненных поступают в раздел "Рапорты" на вкладку "К рассмотрению". Решения принимаются свайпами: справа - согласование, слева - отклонение. Дополнительно доступен фильтр для выбора нужных документов.

Мультиподпись реализована с помощью сервисов Дія.Підпис или SmartID. Массовое отклонение рапортов невозможно - каждый требует объяснения.

"Мы всегда прислушиваемся к просьбам пользователей и берем их в работу, поэтому рады запустить сервис мультиподписи и еще немного уменьшить административную нагрузку для наших военных", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные смогут оценивать дроны и технику украинских разработчиков в приложении "Армия+"

Минобороны (9585) Армия+ (69)
скоро отправят фьодорова за чернышовым
20.06.2025 12:43 Ответить
Тридцятирічний розробник Резерв+ передає усім вітання із фронту.

20.06.2025 12:44 Ответить
Вот ОНО
20.06.2025 14:40 Ответить
Невдовзі буде:
- Хочете виграти війну? Будь ласка, натисніть "1"!
20.06.2025 12:56 Ответить
Так скоро начнут факсом зарплаты отправлять ( шутка из 90-х)!
20.06.2025 13:31 Ответить
Прикольно Круто нах не нужно
20.06.2025 14:39 Ответить
Додайте в цю послугу!!!заеструсь у другому житии!!!!!!!мени не подобается ЗЕ!!!
20.06.2025 15:56 Ответить
ця ***** не працює, жодний рапорт не пройшов через в/чА4689
20.06.2025 16:23 Ответить
 
 