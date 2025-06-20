УКР
У застосунку "Армія+" запровадили мультипідпис рапортів для командирів, - Міноборони. ВIДЕО

Міністерство оборони України повідомило про запуск нового сервісу у застосунку "Армія+" - функції мультипідпису рапортів, яка дозволяє командирам підрозділів опрацьовувати одразу групу звернень.

Про це повідомляє Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки цьому оновленню військові можуть погоджувати або відхиляти до 40 рапортів одночасно. Нові документи від підлеглих надходять у розділ "Рапорти" на вкладку "До розгляду". Рішення ухвалюються свайпами: праворуч - погодження, ліворуч - відхилення. Додатково доступний фільтр для вибору потрібних документів.

Мультипідпис реалізовано за допомогою сервісів Дія.Підпис або SmartID. Масове відхилення рапортів неможливе - кожне потребує пояснення.

"Ми завжди дослухаємося до прохань користувачів і беремо їх в роботу, тож раді запустити сервіс мультипідпису і ще трохи зменшити адміністративне навантаження для наших військових", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

скоро отправят фьодорова за чернышовым
20.06.2025 12:43 Відповісти
Тридцятирічний розробник Резерв+ передає усім вітання із фронту.

20.06.2025 12:44 Відповісти
Вот ОНО
20.06.2025 14:40 Відповісти
Невдовзі буде:
- Хочете виграти війну? Будь ласка, натисніть "1"!
20.06.2025 12:56 Відповісти
Так скоро начнут факсом зарплаты отправлять ( шутка из 90-х)!
20.06.2025 13:31 Відповісти
Прикольно Круто нах не нужно
20.06.2025 14:39 Відповісти
Додайте в цю послугу!!!заеструсь у другому житии!!!!!!!мени не подобается ЗЕ!!!
20.06.2025 15:56 Відповісти
ця ***** не працює, жодний рапорт не пройшов через в/чА4689
