У застосунку "Армія+" запровадили мультипідпис рапортів для командирів, - Міноборони. ВIДЕО

Міністерство оборони України повідомило про запуск нового сервісу у застосунку "Армія+" - функції мультипідпису рапортів, яка дозволяє командирам підрозділів опрацьовувати одразу групу звернень.

Про це повідомляє Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Завдяки цьому оновленню військові можуть погоджувати або відхиляти до 40 рапортів одночасно. Нові документи від підлеглих надходять у розділ "Рапорти" на вкладку "До розгляду". Рішення ухвалюються свайпами: праворуч - погодження, ліворуч - відхилення. Додатково доступний фільтр для вибору потрібних документів.

Мультипідпис реалізовано за допомогою сервісів Дія.Підпис або SmartID. Масове відхилення рапортів неможливе - кожне потребує пояснення.

"Ми завжди дослухаємося до прохань користувачів і беремо їх в роботу, тож раді запустити сервіс мультипідпису і ще трохи зменшити адміністративне навантаження для наших військових", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

